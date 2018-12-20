2018-12-20T12:59:44+03:00
Досуг
КП Беларусь

Новый год для детей: куда сходить с ребенком в праздничные дни

ДК МАЗ накануне Нового года предлагает для детей красочное интерактивное шоу, которое подарит незабываемые впечатления и взрослым и детям
Оксана ОСПИЩЕВА
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Театр «Люди и Куклы» - коллектив в Минске известный, актеры вот уже более 20 лет радуют своими постановками детей и взрослых. Новогодние интерактивные представления для Театра «Люди и Куклы» - всегда особенный заказ, над которым работают начиная с лета, и, надо сказать, эти постановки всегда удачные. Их спектакли с участием ростовых кукол, актеров на ходулях, с элементами теневого театра и веселыми интерактивными играми - красочные, живые, необычные, запоминающиеся. А уж какие мини-представления актеры устраивают возле елки в фойе - в хоровод идут даже самые пугливые малыши, а тех, кто постарше, родители не могут увести от Деда Мороза и Снегурочки и других сказочных персонажей.

В этом году в ДК МАЗ театр устраивает представление «А где же Новый год?». Это эдакий новогодний детектив для детей с внезапным исчезновением Деда Мороза и его поисками. По следу Деда пойдут все дети, находящиеся в зале, все они станут участниками невероятного новогоднего приключения! Фантазия, смелость, находчивость детей, помощь родителей, бабушек и дедушек помогут вернуть главного новогоднего героя и сделать праздник незабываемым. Помогать в решении совсем нешуточной проблемы будут Фея, Снегурочка, пираты, сыщик Шерлок Холмс, Снеговики, верная собака Шарик, маленький поросенок и даже космонавт. Гости праздника побывают в разных странах и даже в разных временах года, и главное, узнают, что нужно предпринять, чтобы Дед Мороз никогда не исчезал под Новый год.

Не пропустите!

Что? Интерактивное представление «А где же Новый год?».

Где? Дворец культуры МАЗ (пр. Партизанский, 117а).

Когда? 29 декабря в 9.30; 30 декабря в 18.30.

Цена вопроса? 8 - 14 рублей (детям до 3 лет бесплатно в сопровождении одного взрослого, который во время представления посадит его на колени).

Телефоны для справок? (017) 291-30-80, (017) 291-26-29, касса (017) 291-32-04.

Возрастная категория - 0+

Живой звук.

Уд. №1138 от 09.11.2018 г. выд. Управлением культуры Мингорисполкома.

«ОАО МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», филиал «Дворец культуры МАЗ». УНП 100320487. Реклама.

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