«Потери НПЗ от налогового маневра в России составят 240 миллионов долларов»

- Нашими партнерами предусмотрено в течение шести лет, начиная с 2019 года, поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и соразмерное повышение ставок налога на добычу. Для нашей страны это ежегодное удорожание цены нефти примерно на 21,3 доллара за одну тонну и выход на мировую цену нефти с 2024 года, - сказал Игорь Ляшенко. - Ухудшение экономики нефтеперерабатывающих заводов от реализации налогового маневра по двум НПЗ в 2019 году составит 240 миллионов долларов. Снижение поступлений налогов в бюджет в 2019 году соразмерно 143 млн. долларов.

Вице-премьер отметил, что в России для компенсации потерь для переработчиков вводится поддержка в виде отрицательного акциза и дополнительно из бюджета предусматривается поддержка в виде коэффициента компенсирующего производителю половину разницы между ценами экспорта и внутреннего рынка.

- В Беларуси таких источников компенсации нет. Даже при условии отмены акцизов на нефтепродукты для компенсации потерь нефтеперерабатывающих заводов потребуется повышение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. (...)

Депутат Людмила Нижевич засомневалась в корректности цифр, которые озвучил вице-премьер:

- С этой трибуны прозвучало, что Россия в целях минимизации налогового маневра приняла меры по регулированию этого вопроса в части отмены, в том числе акцизов. Но вчера мы приняли республиканский бюджет, в соответствии с которым предусмотрено снижение ставок акцизов на 25% на автомобильное топливо. Кроме того, Налоговым кодексом, который также приняли депутаты, предусмотрено уменьшение ставок по земельному налогу до 2%. Возникает вопрос: насколько корректны цифры, которые вы озвучили, и какие ожидания по росту цен на топливо в будущем году?

- Повторюсь: мои цифры корректные, так как они основаны на расчетах, представленных мне концерном «Белнефтехим». Они содержат определенный уровень рентабельности, необходимой для осуществления инвестиционного проекта, обслуживания имеющейся кредитной нагрузки. Понятно, что окончательные цифры будут названы уже после рассмотрения на президиуме Совмина. Очень важно услышать то, что я говорю, зачастую блогеры-любители опускают этот момент: очень сильно все зависит от ситуации котировок барреля (нефти. - Ред.). И не просто его текущая величина, а сложившийся уровень как с начала года, так и текущего месяца.

- Раньше белорусская сторона предлагала своим российским коллегам обсудить возможность снижения ставки по кредиту для Белорусской АЭС и продления сроков возврата этих средств. На сегодняшний день обсуждается этот вопрос? - уточнили журналисты у Ляшенко после заседания.

- Мы свое предложение российской стороне внесли. Позитивной реакции по этому вопросу от российской стороны пока нет. Думаю, что будем по ходу стройки станции дальше отрабатывать этот вопрос.

- Вы сказали, что будем смотреть, какие будут предложения по компенсации российской стороны. А если никаких предложений не будет? Скажут: ничего компенсировать не будем.

- Президент абсолютно четко сказал: паники не будет, будем жить в тех условиях, которые есть. Поэтому наше дело в промышленном блоке - работа над затратами и работа над теми уже фактически складывающимися условиями, которые есть. Как в народе говорят: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Попробуем из этого тоже пользу извлечь в основном за счет поиска собственных ресурсов. Слава Богу их достаточно. Но тему поиска компенсации мы не оставим. (...) Если компенсаций нам не удастся никаких получить, баррель останется на отметке 60, то технически будет необходимо поднимать цену на 5 - 7% (речь и о нефтепродуктах в розницу, например бензине. - Ред.). Это будет запрос от «Белнефтехима».