КП Беларусь
Новогодняя сказка у бывшего аэропорта Минск-1
Пожалуй, тут самая красивая новогодняя инсталляция в городе. Согласны? [фото]
Минск уже сверкает, ведь Новый год скоро! Одна из самых сказочных инсталляций, на наш взгляд, находится у здания бывшего аэропорта Минск-1. Сияющие зубры, олени, снеговики... Настоящая сказка для детей!
Случайные прохожие с удовольствием фотографируются на фоне сверкающих оленей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Здание бывшего аэропорта засверкало новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Столица засияла новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Новогодняя сказка у здания бывшего аэропорта Минск-1.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сказочная инсталяция около аэропорта Минск-1.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Новогодняя сказка у бывшего аэропорта Минск-1.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием играют с новогодними фигурами.Фото: Павел МАРТИНЧИК