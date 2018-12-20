2018-12-20T16:07:49+03:00
Минск
КП Беларусь

Новогодняя сказка у бывшего аэропорта Минск-1

Пожалуй, тут самая красивая новогодняя инсталляция в городе. Согласны? [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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Минск уже сверкает, ведь Новый год скоро! Одна из самых сказочных инсталляций, на наш взгляд, находится у здания бывшего аэропорта Минск-1. Сияющие зубры, олени, снеговики... Настоящая сказка для детей!

Случайные прохожие с удовольствием фотографируются на фоне сверкающих оленей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Случайные прохожие с удовольствием фотографируются на фоне сверкающих оленей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здание бывшего аэропорта засверкало новогодними огнями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здание бывшего аэропорта засверкало новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столица засияла новогодними огнями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столица засияла новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодняя сказка у здания бывшего аэропорта Минск-1. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодняя сказка у здания бывшего аэропорта Минск-1.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сказочная инсталяция около аэропорта Минск-1. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сказочная инсталяция около аэропорта Минск-1.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодняя сказка у бывшего аэропорта Минск-1. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодняя сказка у бывшего аэропорта Минск-1.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием играют с новогодними фигурами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием играют с новогодними фигурами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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