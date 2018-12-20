Новогодняя сказка у бывшего аэропорта Минск-1

Африканец, который работает на МТЗ: «Приехал в Беларусь как футболист, а стал слесарем на заводе. Сам не поверил бы!»

Мы поговорили с Мохаммедом Кейта о том, как он переехал из Гвинеи в Беларусь, попрощался здесь с карьерой спортсмена, зато обеих жен встретил на стадионе [фото и видео]