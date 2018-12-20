2018-12-20T16:29:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Полочанин тайком снимал секс с женщинами и потом их шантажировал

За сохранение тайны коварный Казанова требовал от 400 до 500 рублей
Наталья ПАРТОЛИНА
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Ловеласа-шантажиста из Полоцка задержали дома, где он хранил коллекцию интимного видео. Фото: кадр из видео задержания.Ловеласа-шантажиста из Полоцка задержали дома, где он хранил коллекцию интимного видео. Фото: кадр из видео задержания.
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44-летний полочанин два года жил за счет женщин, с которыми знакомился в сети. Дамы совсем не горели желанием его содержать, но мужчина нашел способ регулярно получать от них деньги.

- Он знакомился с женщинами в сети и приглашал в гости. Если свидание заканчивалось интимом, происходящее мужчина снимал на видео. Женщины не подозревали, что в квартире установлены записывающие устройства, - рассказала Юлия Зайцева, официальный представитель Полоцкого РОВД.

Видеозаписи мужчина аккуратно раскладывал по папочкам на своем компьютере. А как только возникала нужда в деньгах, обращался к какой-либо из партнерш с требованием выдать ему 400 - 500 рублей. Иначе обещал обнародовать интимное видео.

Женщины, боясь огласки, платили шантажисту. Те, у кого не было денег, откупались ценными вещами. Так, одна дама отдала бывшему любовнику золотую цепочку. Выбирал жертв из своей обширной коллекции видео бессистемно. Поэтому, бывало, что у одной и той же дамы за молчание он требовал деньги два-три раза.

История продолжалась два года, пока одна из женщин не обратилась в милицию. Правоохранительные органы выяснили, что у Казановы не один десяток жертв!

Мужчину задержали. Он жил один и был осторожен, незваных гостей в свою квартиру не пускал. Поэтому милиционерам пришлось прикинуться инспекторами отдела образования.

- В отношении мужчины возбудили десять уголовных дел за вымогательство и три - за мошенничество, - рассказала Юлия Зайцева.

Предположительно от его действий пострадало не менее 25 женщин. В основном это дамы 30 - 40 лет. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине за мошенничество - до четырех лет лишения свободы, за вымогательство - до десяти.

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