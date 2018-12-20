Беларусь - на 28-м месте в гендерном рейтинге: женщины работают на равных с мужчинами, а в политике их почти нет

Рейтинг на тему мужчин, женщин и их заработков озвучивают на Всемирном экономическом форуме с 2006 года. Нынешний подтвердил: проблема гендерного неравенства сохраняется, у женщины меньше прав, чем у мужчин, и за одинаковую работу они практически всегда получают меньше.

Сегодня гендерный разрыв (разница между объемами прав у мужчин и женщин) составляет 68%, и чтобы его устранить, понадобится 108 лет. А вот на экономическое неравенство уйдет аж 202 года, говорят специалисты. С начала наблюдений, то есть с 2006 года, мы стали на 3,6% более равными в правах...

Всего в рейтинге 149 стран, первые строки заняли развитые североевропейские страны, последние - бедные и, чаще всего, мусульманские, то есть с традиционным патриархальным укладом. К слову, так происходит и практически в любом экономическом рейтинге, эксперты даже видят связь между правами женщин и высоким уровнем жизни.

Равенство полов меряют по четырем показателям: уровень экономического участия, возможность образования, уровень здоровья и выживаемости и участие в политической жизни.

Если верить докладу, в мире нет страны, где женщины и мужчины абсолютно равны в правах. Но ближе всего к идеалу Исландия - там женщины на 86% приблизились в правах к мужчинам (см. «РЕЙТИНГ»).

Беларусь в общем рейтинге оказалась на 28-м месте: мужчины и женщины у нас равны на 75%. В образовании и уровне здоровья женское неравенство практически не ощущается, а по уровню участия в экономике белорусские женщины даже оказались на первом месте в Европе (99,8%)! Огромный прогресс, учитывая, что в 2017 году показатель был всего 58%.

А вот участие женщин в политике Беларуси не первый год остается практически на нуле - 17%. Хотя если посмотреть на Россию, то все не так уж и плохо: у них этот показатель вообще 8,5%. У Украины почти как у нас - 11%.

Наши соседи в рейтинге или неподалеку, или даже ниже нас. Польша находится на 42-м месте, Украина - на 65-м, а Россия затерялась между африканскими странами на 75-м месте. А вот Латвия и Литва немного опередили - у них соответственно 21-е и 24-е места.

Хуже всего дела обстоят в традиционно патриархальных странах - Йемен, Пакистан и Ирак. Но есть и интересные наблюдения. Например, Намибия в рейтинге опередила Англию, а Республика Руанда в Восточной Африке и вовсе оказалась на 6-м месте в мире с показателем 80%. И это, кстати, для нее не очень хороший показатель, потому что в прошлом году она была на 4-й строке. Хотя еще в 2007 году - аж на 140-й, то есть в конце списка. Сейчас Руанда - страна с самой высокой долей женщин-парламентариев в мире (61%), а женщин и мужчин министров там примерно поровну.

Почему эти страны вырвались вперед? Скорее всего, дело в том, что сейчас во многих африканских странах пик феминистических движений. Женщины наделяются правами, которых у них недавно вообще не было, и иногда для этого даже идут на жесткие меры - например, гендерные квоты.

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ

1. Исландия

2. Норвегия

3. Швеция

4. Финляндия

5. Никарагуа

6. Руанда

7. Новая Зеландия

8. Филиппины

9. Ирландия

10. Намибия

…21. Латвия

…24. Литва

27. Нидерланды

28. Беларусь

29. Испания

… 65. Украина

…75. Россия

140. Ливан

141. Саудовская Аравия

142. Иран

143. Мали

144. Демократическая республика Конго

145. Чад

146. Сирия

147.Ирак

148. Пакистан

149. Йемен