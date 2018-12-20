Глава Нацбанка Павел Каллаур: Наиболее доходный инструмент для накоплений - белорусский рубль

- К концу года мы подходим с достаточно неплохими результатами, - отметил на пресс-конференции глава Нацбанка Павел Каллаур. - Инфляция по итогам 2018 года оценивается на уровне не выше 5,5%. Напомню, по итогам 2014 года инфляция составляла 16,2%. Ставки по новым кредитам в национальной валюте будут находиться вблизи текущих значений - около 11%. Это исторический минимум. Относительно декабря 2014 года средняя процентная ставка по новым рублевым кредитам сократилась на 20%.

Главные цели Нацбанка на следующий год - поддерживать ценовую и финансовую стабильность. Инфляцию планируют не выше 5%. Золотовалютные резервы на конец этого года составят около 7 млрд. долларов (притом что в декабре нам нужно выплатить кредиторам около миллиарда), на конец следующего - 7,1 млрд.

Ставка рефинансирования, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам, пока остается прежней - 10%. К концу следующего года она составит 9 - 10%. Соответственно, кредит можно будет взять под 10,5% - 11,25% годовых. Павел Каллаур объяснил, почему ставку пока решили не снижать:

- С августа текущего года наблюдается ускорение инфляционных процессов, сопровождаемое повышенными инфляционными ожиданиями. Дополнительные вызовы генерирует высокая неопределенность потенциала внешних шоков и геополитическая напряженность в регионе.

Но ставки в любом случае будут выше инфляции.

- Их уровень будет способствовать решению двух задач - устойчивому развитию экономики и поддержанию привлекательности формирования сбережений в национальной валюте, - добавил Павел Каллаур.

И, конечно, одна из любимых тем белорусов - курс валют.

- Риск того, что в следующем году мы столкнемся с импортом инфляционно-девальвационных процессов и иных шоков из России, объективно велик, - признал глава Нацбанка. - Уменьшить негативный эффект можно только проведением взвешенной и ответственной денежно-кредитной политики. Использование механизма гибкого курсообразования позволяет оперативно реагировать на проявления внешних и внутренних шоков, избегая формирования девальвационного навеса и, как следствие, резкого одномоментного обесценения национальной валюты.

Но сколько к концу следующего года могут стоить доллар и евро, главный банкир страны сказать не смог.

- Курс будет справедливым. Динамика курса белорусского рубля формируется под воздействием предложения и спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, - пояснил Павел Каллаур.

Несмотря на дедолларизацию, у нас сохраняются привязки к валюте, например, при покупке или аренде недвижимости. Нацбанк уже предложил изменения в Гражданский и Банковский кодексы, чтобы от этих привязок отказаться.

ВАЖНО

Вопрос главному банкиру страны: в чем хранить сбережения?

- У меня нет сомнений, что наиболее доходным инструментом в Беларуси для накоплений сбережений является белорусский рубль, если смотреть на ситуацию не в разрезе конкретных месяцев, а в годовом измерении, - рассказал Павел Каллаур. - Что касается других инструментов, то сейчас получил развитие рынок облигаций. Он весьма интересен для потенциальных инвесторов, ставки там порой выше. Но мы уже понимаем, что более высокая доходность сопряжена с дополнительными рисками.

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