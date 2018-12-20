Волейболистки «Минчанки» снялись в горячей фотосессии

«Минчанка» в соцсетях поделилась закулисьем съемки для календаря «Минчанки» на 2019 год. Волейболистки вновь предстали в роскошных и самых разнообразных образах.

Любители волейбола да и не только наверняка уже готовы стать в очередь за таким календарем и еще чаще ходить на игры «Минчанки».

Календарь обещает быть очень красивым. Фото: стоп-кадр видео

Как без новогоднего антуража? Фото: стоп-кадр видео

Анна Гришкевич. Фото: стоп-кадр видео

Кажется, девушкам понравился процесс съемки. Фото: стоп-кадр видео