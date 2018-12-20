КП Беларусь
Волейболистки «Минчанки» снялись в горячей фотосессии
Скоро поклонники команды смогут оценить календарь с фотографиями красавиц [видео+фото]
Анна Калиновская в образе. Фото: стоп-кадр видео
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«Минчанка» в соцсетях поделилась закулисьем съемки для календаря «Минчанки» на 2019 год. Волейболистки вновь предстали в роскошных и самых разнообразных образах.
Любители волейбола да и не только наверняка уже готовы стать в очередь за таким календарем и еще чаще ходить на игры «Минчанки».
Календарь обещает быть очень красивым. Фото: стоп-кадр видео
Как без новогоднего антуража? Фото: стоп-кадр видео
Анна Гришкевич. Фото: стоп-кадр видео
Кажется, девушкам понравился процесс съемки. Фото: стоп-кадр видео
Backstage съемки для календаря Минчанки на 2019 год. Источник: Волейбольный клуб Минск /ВК Минск /VC MINSK
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