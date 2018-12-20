2018-12-20T17:35:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Волейболистки «Минчанки» снялись в горячей фотосессии

Скоро поклонники команды смогут оценить календарь с фотографиями красавиц [видео+фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Анна Калиновская в образе. Фото: стоп-кадр видеоАнна Калиновская в образе. Фото: стоп-кадр видео
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«Минчанка» в соцсетях поделилась закулисьем съемки для календаря «Минчанки» на 2019 год. Волейболистки вновь предстали в роскошных и самых разнообразных образах.

Любители волейбола да и не только наверняка уже готовы стать в очередь за таким календарем и еще чаще ходить на игры «Минчанки».

Календарь обещает быть очень красивым. Фото: стоп-кадр видео

Календарь обещает быть очень красивым. Фото: стоп-кадр видео

Как без новогоднего антуража? Фото: стоп-кадр видео

Как без новогоднего антуража? Фото: стоп-кадр видео

Анна Гришкевич. Фото: стоп-кадр видео

Анна Гришкевич. Фото: стоп-кадр видео

Кажется, девушкам понравился процесс съемки. Фото: стоп-кадр видео

Кажется, девушкам понравился процесс съемки. Фото: стоп-кадр видео

Backstage съемки для календаря Минчанки на 2019 год. Источник: Волейбольный клуб Минск /ВК Минск /VC MINSK

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