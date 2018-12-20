Беда в семью Гладких из Бобруйска пришла летом 2016 года. Родители годовалой Сашеньки заметили, что их дочка стала слабой, апатичной. Врачи направили девочку на обследования, и УЗИ брюшной полости показало новообразование. В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии был поставлен страшный диагноз - нейробластома правого надпочечника IV стадии. Если сказать простыми словами, рак.

- У нас с мужем был шок. Первые два месяца я просыпалась и думала: это сон или правда? Потом поняла, что надо взять себя в руки и бороться за жизнь дочери, - говорит Юлия, мама девочки. - Сашенька прошла лечение в Беларуси и вошла в ремиссию. Для закрепления результата мы полетели в испанскую клинику на терапию антителами. Однако после обследования доктор принял решение провести Саше сначала лучевую терапию, а только затем иммунотерапию. К сожалению, болезнь прогрессировала, и мы решили вернуться в Беларусь, где начали противорецидивное лечение. Сейчас наша дочка в частичной ремиссии и проходит химиотерапию, которая сдерживает рост раковых клеток. Все, что возможно, мы сделали в Беларуси. И остался единственный метод лечения - иммунотерапия. К сожалению, в нашей стране ее не проводят, но Сашу готова принять университетская клиника Кельна.

За лечение клиника в Германии выставила семье огромный счет - 225 тысяч евро. Из этой суммы осталось собрать около 139 тысяч.

- От коварной болезни некоторые детки умирают: прощаешься и с теми, кто лежал с тобой в одной палате... Но мы верим в чудеса. Недавно Сашенька написала письма Деду Морозу - попросила у него дом для кукол и розового плюшевого мишку. Саша мечтает и о розовых длинных волосах. Говорит мне: "Буду хорошо кушать, и у меня вырастут волосы". Мое самое заветное желание - чтобы наша дочка выздоровела. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на лечение!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 514 "Беларусбанка" - г. Минск, ул. Сурганова, 47а; УНП: 100420097; БИК: AKBBBY21514.

Белорусские рубли: транзитный счет BY82AKBB38193821023695300000 на благотворительный счет BY72AKBB31340000070865320514 в филиале 514/Операционная служба.

Доллары: транзитный счет BY94AKBB38193821097795300000 на благотворительный счет BY77AKBB31340000070215320514 в филиале 514/Операционная служба.

Евро: транзитный счет BY94AKBB38193821097795300000 на благотворительный счет BY03AKBB31340000076925320514 в филиале 514/Операционная служба.

Назначение платежа: владелец счета Гладкий Антон Георгиевич, сбор средств осуществляется в пользу дочери Гладкой Александры Антоновны, цель сбора средств - на лечение и реабилитацию.

Можно пополнить баланс номера МТС: (029) 535-42-42. Номер оформлен на Антона Георгиевича Гладкого.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 5470 9100 2051 7678. Срок действия: до 01/20.

Контакты:

Юлия, мама Саши: (029) 355-92-29.

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