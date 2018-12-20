"Сын занимается дома без выходных"

О Коле "Комсомолка" писала в декабре 2016 года. Тогда родители мальчика, которому поставили ДЦП, собирали деньги на его реабилитацию в Китае. Благодаря неравнодушным людям нужная сумма была собрана, и Коля поехал в китайскую клинику.

- После этого была у нас и реабилитация в Чехии. Но самых больших результатов мы добились, пройдя два курса занятий по методике московского специалиста Светланы Грибовой, которая смогла поднять на ноги своего сына с таким же диагнозом - ДЦП. Она разработала систему двигательной коррекции - по ней мы занимаемся ежедневно 3 - 4 часа в день, без выходных, - рассказывает мама Коли Наталья. - Сейчас сын лучше держит голову. У него заметно улучшилась опора на руки, ноги. Он стал более расслабленным, начал смотреть мультфильмы, появилась на них эмоциональная реакция. Но особая радость - это первые шаги с поддержкой. А ведь когда-то врачи говорили мне, что сына ждет лишь инвалидная коляска...

Мама Коли признается, что заниматься дома с сыном непросто.

- Порой кажется, что больше прогресса не будет, но с каждым разом у нас появляются новые достижения. Я верю, что однажды мы придем к цели - Коля научится ходить.

В апреле следующего года Коля вместе с мамой поедет в Москву к своему специалисту, которая будет заниматься с мальчиком и составит ему программу физических упражнений на полгода.

- В пересчете на наши деньги этот двухнедельный курс реабилитации обойдется нам в приличную сумму - около 3 тысяч 190 белорусских рублей, из которых нами собрано 530 рублей. Кроме того, в Москве мы хотим пройти обследования и сдать анализы в частной клинике - это около 2 тысяч рублей. Плюс аренда жилья - это примерно 1160 рублей. К сожалению, расходы на этом не заканчиваются... Коле я заказываю препараты для биомедицинской коррекции, покупаю противосудорожные лекарства. Еще нам нужен инвентарь для занятий. Трат много, поэтому мы будем рады помощи!

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: Петрусенко Наталья Федоровна для Петрусенко Николая Николаевича для лечения за границей.

Можно перечислить деньги на карту "Беларусбанка". Номер карты: 4255 2003 0738 6953. Срок действия: до 11/20. Петрусенко Наталья Федоровна.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 732-84-24. Номер оформлен на Петрусенко Наталью Федоровну.

Контакты:

Наталья, мама: (044) 534-52-67.

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