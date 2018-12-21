2018-12-21T14:42:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

Как белорусские звезды развлекали пассажиров в праздничном автобусе

Антон Мартыненко раздавал пассажирам подарки, а Анна Бонд рассказала, как она готовится к Новому году
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Телеведущая Анна Бонд рассказывала, как она готовится к Новому году.Телеведущая Анна Бонд рассказывала, как она готовится к Новому году.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Если бы весь городской транспорт был таким, минчане бы точно от своих автомобилей отказались! - в восторге заметила одна из пассажирок нового праздничного маршрута «Халва-Экспресс».

Белорусы - люди не очень-то доверчивые. Переминаются с ноги на ногу у переливающегося огнями двухэтажного автобуса, из которого доносится музыка, и прикидывают в уме: а денег хватит, если что?

Девушка через мегафон зазывала минчан в автобус. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка через мегафон зазывала минчан в автобус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Заходите, у нас тепло, горячий чай, розыгрыш призов - зазывает девушка через мегафон.

- А это точно бесплатно? - наконец спрашивает у нее парочка студентов.

- Точно! Бес-плат-но! Через 5 минут отправляемся. Смелее, это в любом случае лучше, чем «сотка»!

Мы поднимаемся на второй этаж следом за студентами. Внутри автобуса совершенно новогодняя праздничная атмосфера: уютные полосатые пледы и подушки с логотипом «Халвы», огоньки, напоминающие те, которыми украшают дома на Рождество. Каждого из входящих приветствует ведущий. Поехали!

Звездные гости праздничного маршрута Анна Бонд и Антон Мартыненко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Звездные гости праздничного маршрута Анна Бонд и Антон Мартыненко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Халва» помогает превратить походы по магазинам в удовольствие и поднимает настроение клиентам

- Мы отправляемся в сторону архитектурного ансамбля, построенного на рубеже XVI и XXI веков, который собрал в себе самые современные решения белорусских архитекторов, - с юмором представляет ТЦ «Замок» известный телеведущий Антон Мартыненко. - Там есть все, что нужно для шопинга, кроме вас. Это мы сейчас намерены исправить, мы вас довезем до «Замка». А если вы во время шопинга будете пользоваться картой «Халва» или вдруг решите назвать своего ребенка в честь МТБанка, нам будет приятно!

Лица пассажиров смягчаются, появляются улыбки. Город не кажется таким уж серым и унылым.

- А если у меня нет карты «Халва»? - неуверенно спрашивает пассажирка.

- Для того чтобы ехать в нашем автобусе, это вовсе не обязательно. Такое вот простое предновогоднее чудо.

По дороге Антон проводит небольшую викторину, во время которой пассажиры пытаются угадать, сколько белорусских магазинов работают с картой «Халва». Кто-то предполагает - 8.

- Не-ет, - тянет ведущий, - гораздо больше. Давайте предположим, что хотя бы 8 тысяч… В итоге кто-то робко произносит - 21 тысяча, и это оказывается правильным ответом!

Телеведущий Антон Мартыненко развлекал пассажиров во время пути. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеведущий Антон Мартыненко развлекал пассажиров во время пути.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тем временем Мартыненко предлагает пассажирам заполнить билеты-купоны, которые пассажиры забрасывают в лототрон. Ближе к концу маршрута он устраивает розыгрыш. Победителю вручают коробку и спрашивает: что внутри?

- Термокружка, - догадывается женщина.

- Совершенно верно, фирменная термокружка МТБанка! Держите за сообразительность, - Антон вручает еще один подарок.

Автобус останавливается у торгового центра, всем выходящим дают конфетку и стаканчик горячего чаю.

- Я стояла на остановке, мерзла - и тут смотрю, «Халва-Экспресс». Я где-то уже видела рекламу, поэтому сразу поняла: это он, перепутать невозможно! Вскочила и доехала с комфортом. Как раз собиралась в «Замок» за подарками. И карта «Халва» у меня тоже, кстати, есть, активно ей пользуюсь, это удобно, - рассказала нам Елена, которая выходила с дочкой Юлианой.

Мы заметили, что далеко не все покинули автобус на этой остановке. И мы, собрав дополнительно пассажиров, отправились дальше.

Праздничное настроение к Новому году обеспечено! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздничное настроение к Новому году обеспечено!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы хотели сделать маленький подарок для города, привнести немного праздничного настроения нашим людям, - сказала бренд-менеджер карты рассрочки «Халва» Татьяна Антипович. - Получайте удовольствие от покупок и покупайте без денег тогда, когда вы захотите! С картой "Халва" вы сможете купить в рассрочку до 24 месяцев все, что надо, и не платить проценты. Пополняйте "Халву" своими деньгами и получайте кэшбэк за покупки вне сети партнеров.

Анна Бонд: по карте «Халва» можно покупать все, что душе захочется!

Тем временем происходит ротация ведущих - вместо Антона Мартыненко голосом автобуса становится Анна Бонд. У пассажиров заметное оживление, многие достают свои мобильные телефоны, чтобы сделать селфи или даже запостить в соцсети стрим.

Анна Бонд рассказывала пассажирам, как готовится к Новому году. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна Бонд рассказывала пассажирам, как готовится к Новому году.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Селфи? Да запросто! - с удовольствием соглашается известная блогерша и телеведущая. И тут же принимается рассказывать, как сама готовится к Новому году. - Я бы советовала покупать универсальные вещи. У меня была история, когда я, зарабатывая еще совсем немного, купила платье за $1000, о котором мечтала. И что вы думаете - я один раз шиканула на корпоративе, а остальное время оно висело в шкафу. Так что смысла в таких покупках нет - лучше сделайте приятное мужу и купите современный телевизор.

Пассажиры рассмеялись.

- Вы знаете, какой год будет по китайскому календарю? Желтой Свиньи! Это очень хороший знак, кстати, человек, который родился в этот год, очень хозяйственный и мудрый. Мне повезло - мой бывший муж тоже был Свиньей. На Новый год лучше выбирать в одежде золотистый, коричневый и мой любимый черный. Вот только свинину на праздничный стол не нужно готовить, чтобы год удался. Знаете, сколько сейчас килограмм свинины стоит, - это же разорение. Лучше купите красивое нижнее белье для себя. А еще лучше - постельное белье! Новое белье - новый любовник!

К концу поездки пассажиры заметно повеселели. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К концу поездки пассажиры заметно повеселели.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВОПРОС РЕБРОМ

Как прокатиться на автобусе «Халва-Экспресс»?

Очень просто: не заметить его в городе невозможно. Он двухэтажный, переливается огнями, а его борта оформлены в стиле карты «Халва». В будние дни он работает с 17.00 до 20.30. Отправляется от ТЦ «Галерея» (остановка «Дворец спорта») и следует по маршруту: ТЦ «Замок» - ГУМ - ТЦ «Столица», - после чего возвращается.

В выходные дни праздничный маршрут шоппинга работает с 12.00 до 19.00. Список торговых центров для посещения будет расширен - пассажиры также смогут посетить ЦУМ и Торговый центр "Дана Молл".

Автобус будет курсировать по городу до 28 декабря.

Все подробности о работе «Халва-Экспресс» можно найти на сайте halva.by

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