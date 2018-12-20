2018-12-20T23:27:48+03:00
Минск
КП Беларусь

На Октябрьской открылись домики с глинтвейном: «Придумали хорошо, но на Новый год тесновато будет!»

Ярмарка с угощениями по демократичным ценам будет работать до 15 января.
Ольга ШИЛАК
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На Октябрьской площади заработала праздничная ярмарка с напитками и едойНа Октябрьской площади заработала праздничная ярмарка с напитками и едойФото: Павел МАРТИНЧИК
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В столице одна за другой открываются праздничные ярмарки с горячими напитками и угощениями. Первыми начали работу «Песочница» во дворике завода «Горизонт» и ярмарка у Дворца спорта, а с 20 декабря выпить горячего и перекусить можно и на Октябрьской площади. Мы отправились туда, чтобы оценить ассортимент.

В застекленных домиках можно купить еду и напитки и отдохнуть Фото: Павел МАРТИНЧИК

В застекленных домиках можно купить еду и напитки и отдохнутьФото: Павел МАРТИНЧИК

В ларьках продают блины, пирожки, чебуреки, хот-доги, пирожные и другие сладости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ларьках продают блины, пирожки, чебуреки, хот-доги, пирожные и другие сладости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году у главной елки страны появились необычные павильоны в форме трапеции. По задумке авторов, они должны быть похожи на пчелиные соты. Но главная фишка – павильоны застекленны, то есть можно зайти внутрь, купить что-то и отдохнуть за стойкой, укрывшись от ветра. Таких домиков - 12, они украшены игрушками и гирляндами. Но площадь огромная, и выглядят они весьма компактно, даже теряются.

- Мне нравится здесь, только мало домиков. Еще бы штучки четыре. И нет столиков на улице, где тоже можно было бы расположиться, съесть блинчик, выпить кофе, - подтверждает нашу мысль минчанка Томара Николаевна. - Внутрь этих павильонов мало людей зайдет. А поставили бы рядом - красиво было бы! А так все хорошо, цены доступные даже для меня, пенсионерки.

Со временем людей на площади становится больше, однако большинство приходит не за яствами и напитками, а посмотреть на главную елку и ее необычную гирлянду. Около нее и у светящихся фигурок снеговика, шаров и упряжки Деда Мороза фотографируются дети и взрослые, доносятся детские новогодние песни.

Минск готовится к Новому году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

То и дело на Октябрьской площади фотографируются дети и взрослые у светящихся фигур и у елки Фото: Павел МАРТИНЧИК

То и дело на Октябрьской площади фотографируются дети и взрослые у светящихся фигур и у елкиФото: Павел МАРТИНЧИК

Прохожие не могут пройти мимо новогодней иллюминации. Обязательно надо сделать фото. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прохожие не могут пройти мимо новогодней иллюминации. Обязательно надо сделать фото.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавцы уверены: ближе к праздникам людей будет больше.

- У нас еще до открытия спрашивали, когда ж начнем работать! – признаются продавцы. – Самые частые клиенты – те, кто работает в соседних зданиях, они приходят к нам за обедом. У нас ведь есть шашлыки, горячие котлеты, супы, сладости. Вечером самый популярный напиток - глинтвейн, он у нас готовый, мы разогреваем. Варим отдельно детский глинтвейн из вишневого сока со специями. Нам не кажется, что домиков мало, наоборот, в сравнении с прошлым годом стало еще больше!

самый популярный напиток - глинтвейн Фото: Павел МАРТИНЧИК

самый популярный напиток - глинтвейнФото: Павел МАРТИНЧИК

Дранбургеры хоть и с мясом, но все таки 3,5 рубля за штуку дороговато. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дранбургеры хоть и с мясом, но все таки 3,5 рубля за штуку дороговато.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ларьках продают блины, пирожки, чебуреки, хот-доги, пирожные и другие сладости. К примеру, блинчик обойдется в 1-2 рубля, а пирожки можно купить за рубль (см. ЧТО ПОЧЕМ). Белорусское лакомтсво – драники - есть практически в каждом павильоне с едой, за три штучки придется отдать примерно 2,5 рубля. Есть и отдельные павильоны с сувенирами, новогодними игрушками.

- В интернете посмотрели, что открывается, решили заглянуть. Отлично здесь! По ассортименту хорошо, вот пьем коньяк и глинтвейн – надо же согреваться, - говорят посетители. - Придумано хорошо, но на Новый год тесновато будет... Хорошо бы побольше помещение сделали.

То и дело из ларьков выходят горожане со стаканчиками горячих напитков. На ярмарке кофе обойдется в два рубля, чай – рубль. 200-грамовый стаканчик глинтвейна в среднем стоит 3 рубля, столько же примерно - и на ярмарке около Дворца спорта. Здесь его готовят и на готовых смесях, и на полусухих винах.

- Пришли, чтобы посмотреть елку, - говорит минчанка Виолетта. – Здесь хорошо, можно перекусить, есть блины, хот-доги, сладости. Но самое праздничное – глинтвейн! Его и купили, будем греться. Внутри павильонов маловато места, максимум три человека зайдет. Можно просто зайти, купить и выйти. Не хватает места, где поесть можно.

Ярмарка будет работать до 15 января, с 12.00 до 22.00. Открыта она будет и в новогоднюю ночь, аж до 4 утра!

- Нам есть с чем сравнить. На прошлой неделе мы были в Барселоне, - рассказывает минчанин Никита. – Гуляли по ярмаркам, искали глинтвейн, а его нет! И из еды только каштаны. Прилетели в Вильнюс, пошли туда на ярмарку – там много еды, напитков. Подумали, ну хоть чем-то лучше Барселоны. А сейчас прогуливаемся в Минске, тут хорошо, глинтвейн есть. Хорошо, что не так, как в Барселоне. Ну и дешевле гораздо, тут глинтвейн можно за 3,5 рубля купить, а там - за 3 евро!

ЧТО ПОЧЕМ

Блинчики с разными начинками – от 60 копеек до 3 рублей

Шашлык куриный 100 г - 2,80 рубля

Суп-пюре 1,5 рубля

Колбаски2.50

Салат винегрет - 2 рубля

Мини-пицца с ветчиной - 2рубля

Конвертики - 1,50 рубля

Пирожки – 1 рубль

Заварные пирожные с кремом- 1 рубль

Чай – 1 рубль, кофе -2 рубля

Глинвейн – в среднем 3 рубля

50 г белорусского коньяка – 2рубля, армянского – 3 рубля

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