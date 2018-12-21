Выходные в Минске 23 - 25 декабря: сотни Дедов Морозов и новый парк виртуальных развлечений

- Около тысячи человек, наряженных в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, а также других новогодних персонажей, пройдут по главному проспекту Минска в праздничном параде «Навстречу чудесам». Герои Нового года начнут шествие 24 декабря в 17.00 от площади Независимости и по проспекту дойдут до Октябрьской площади. Здесь в 18.00 - мюзикл «Новогодняя планета чудес». Это же представление можно будет увидеть на Октябрьской с 25 декабря по 5 января в 19.30 и 21.30. А в парке им. Челюскинцев на новой танцплощадке 26, 27 и 28 декабря с 11.00 до 13.00 - детские утренники. Вход свободный.

- Рождественская православная выставка «Радость» откроется 23 декабря во Дворце искусства (ул. Козлова, 3) и продлится до 6 января. Каждый день с 11.00 до 20.00 - мастер-классы от мастерских Свято-Елисаветинского монастыря. 23 декабря в 16.00 - представление Сирии как одной из стран - участниц фестиваля, в 17.00 - встреча с известной травницей Ольгой Спиридоновой. 24 декабря (12.00) - представление Черногории, а 25 декабря (13.30) - Украины. Подробности на сайте festradost.by. Вход свободный. Выставка будет работать ежедневно с 11.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 20.00.

- В Минске в ТРЦ Green City в Каменной Горке открылся самый большой в Европе парк виртуальных развлечений Teleport. Билеты недешевые (один - 40 руб., на семью из четырех человек - 80 руб.), но оно того стоит. Площадь более 1400 квадратов, 6 полей виртуальной реальности, более 100 шлемов и очков, почти два десятка уникальных игровых симуляторов и даже VR-кафе, где пиццу «готовит» дрон. Teleport уже называют Диснейлендом для гиков, но создатели парка уверяют, что он станет универсальным развлечением, которое будет интересно людям разных возрастов и уровней подготовки, а в перспективе станет визитной карточкой IT-страны.

В парке почти два десятка уникальных игровых симуляторов.

- В Верхнем городе на площади Свободы с 24 декабря по 5 января в будние дни с 14.00 до 23.00, в выходные - с 12.00 до 23.00 развернется Кiрмаш на Каляды «Вялiкi гасцiны двор». В планах - большая ярмарка на фуд-корте, зимние напитки, ароматная выпечка и много интересного на теплой ламповой зимней сцене. Специально созданная площадка в виде ретротелевизора позволит устраивать концерты и другие развлечения каждый вечер независимо от погоды. С 14.00 до 23.00, в выходные и праздники - с 12.00 до 23.00.

- Новогодний спектакль «Дядюшка Бом и волшебные часы» можно будет увидеть на пл. Свободы 24 декабря в 20.30 и с 25 декабря по 5 января в 17.30 и 20.30. Денег не возьмут.

- За праздничным настроением, творческой атмосферой и подарками можно отправиться на выставку-ярмарку «Кава-Какава» 24 и 25 декабря c 11.00 до 19.00 в гостиницу «Президент-Отель» (ул. Кирова, 18, 2 этаж, бизнес-холл). Прийти и посмотреть можно бесплатно.

- Проект Cinemascope и посольство Германии в Беларуси в канун Рождества приглашают на семейные кинопоказы в кинотеатр «Ракета». 23 декабря в 15.00 зрители увидят экранизацию популярной книги «Тим Талер, или Проданный смех», 24 декабря в 15.00 - приключенческий фильм «Спасти Раффи!», классика немецкого кино Аренда Агте. Бесплатные входные билеты можно получить в фойе кинотеатра за 40 минут до начала сеанса. Фильмы демонстрируются на немецком языке с русскими субтитрами.

- 22 декабря в Национальном центре современных искусств (пр. Независимости, 47) открывается долгожданная Международная выставка авторской куклы и мишек Тедди «Панна Doll’я». Мастера представят свои работы в разных техниках: текстильные куклы и медведи, статичная экспозиция кукол и портретные работы. Куклы здесь очень разные: от чердачных из текстиля до фарфоровых раритетов. Выставка продлится до 3 февраля. Билеты: 3 - 7 руб., дети до 7 лет - бесплатно. 25 декабря - выходной.

- Пять известных белорусских дизайнеров, среди которых Иван Айплатов, Павел Панаскин, объединились, чтобы представить свои работы на проекте Pop-up Store SofaClub. Это выставка дизайнерских вещей и аксессуаров. 22 и 23 декабря с 11.00 до 20.00 в бизнес центре «Зебра» (ул. Сурганова, 61а, 2-й этаж).

- Замечательные, тонкие акварельные работы Изы Заслоновой, дочери легендарного белорусского партизана Константина Заслонова, можно увидеть в Художественной галерее Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15). Здесь же выставлены работы ее мужа Леонида Гальперина. Вместе эти творческие и талантливые люди живут уже 57 лет. Они - родоначальники известной художественной династии Заслоновых. Выставка продлится до 3 февраля, но 24 и 25 декабря - выходной. Билеты: 1,5 - 3 руб.

- Рождественский базар «культРождество» 25 декабря с 13.00 до 22.00 ищите в культ. центре «КОРПУС» (пр. Машерова 9/8). Будут здесь творцы-продавцы удивительных вещей, барахло с большой историей, угощения, «Мастерская доброго дела», помогающая людям с аутизмом, артефакты «Корпуса» за гроши и много другого интересного. Вход свободный.

Открытый турнир по эстетической гимнастике с предметом «Принцесса спорта. Зимняя сказка 2019» - это очень красивое действо и состоится оно 23 декабря в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Олимпийский» по ул. Калиновского, 111. В турнире примут участие более 3 тысяч гимнасток в возрасте от 4 до 16 лет. В этом году зрителей ждут яркие и впечатляющие соревнования в групповых упражнениях с гимнастическими предметами (обруч, мяч, скакалка, булавы). Время проведения – с 9.00 до 19.00, гала-концерт – с 19.30 до 21.00.Вход свободный.