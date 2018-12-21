Денег на еду, черный кабриолет и плеер с кассетами: что дети просили у Деда Мороза 10 лет назад?

Белорусский Дед Мороз поселился в резиденции в Беловежской пуще 15 лет назад. Теперь детям есть куда отправлять новогодние письма, а взрослым - на кого надеяться, если остается верить только в чудо.

В густом пущанском лесу светает только после 9 утра. К этому времени Дед Мороз уже на ногах. Растапливает камин, расчесывает бороду. Иногда выглядывает в разрисованное морозными узорами окошко - не зовут ли его гости на крыльце. Снегурочка спозаранку разбирает почту. Рисунки откладывает отдельно, письма отдает Деду.

- Дедушка, нужен скотч! Прозрачный. Или синий! Я много хочу, да? - Снегурочка держит пачку детских рисунков, которыми украсит терем.

- Нет скотча, моя хорошая, - разводит руками Дед Мороз.

- Эх, волшебник! - топает внучка и убегает.

- Могу синюю изоленту предложить! - кричит вдогонку старик и смеется в усы.

Резиденция белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще открылась в 2003 году.Фото: Оксана БРОВАЧ

К детским письмам в резиденции Деда Мороза относятся внимательно и с пониманием. Читать стараются все послания, отвечают по возможности. А писем здесь тысячи. Даже миллионы! Кажется, Деду скоро негде будет жить - весь дом уставлен коробками с корреспонденцией.

Самые старые письма, которые дети присылали после открытия резиденции в пуще, хранятся в больших тяжелых сундуках, как настоящие сокровища.

- Вы думаете, за 15 лет что-то поменялось в детях? Неа. Появились новые гаджеты, исчезли старые, изменилась цена. Сейчас просят разноцветных пони, тогда просили Барби. Дети хотят то, что показывают по телевизору. Можно отследить, какая была реклама, - рассуждает Дед Мороз.

В этом сундуке хранятся детские письма. И таких сундуков несколько!Фото: Оксана БРОВАЧ

Что просили дети под елочку 10 лет назад? Вот цитаты из их писем (орфография и пунктуация сохранены).

Никита, 7 лет, Минская область, 2005 год

«Дедушка Мороз, пришли мне если ты можеш самолет на пульте».

Лена, 12 лет, Чериковский район Могилевской области, 2007 год

«У меня большая семья, нам очень трудно. Я хочу себе красивый подарок. Себе и сестрам и братьям. Я хочу поехать ещо куда нибудь. Я хочу хорошо учится, луче, чем сечас. И я очень мечтаю об ком'пютара. Я буду ждать от тебя ответа. Мне было радосно писать письмо!».

Андрей, 11 лет, Брест, 2006 год

«Я хачу паведаміць вам цікавую гісторыю. Нядаўна каля нашай школы падзьмуў халодны, але вясёлы ветрык. Я здагадаўся, што Дзед Мароз абыходзіць сваю краіну і нагадвае ўсім людзям аб надыходзячым свяце. Я ведаю, што гэты ветрык паляціць зноў да цябе, Дзядуля. Я вельмі хацеў бы, каб на Новы год мне падаравалі машыну на радзіоўпраўленні. Заранее вам удзячны».

Красивое и редкое письмо на белорусском языке от Андрея из Бреста. В 2006 ему было 11, а сейчас - 23!Фото: Оксана БРОВАЧ

Маргарита, 7 лет, Минск, 2006 год

«Я хочу Дедушка Мороз чтобы ты моему брату подорил интересную игру, Аришке мягкую игрушку а мне компютерную игру на диске».

Максим, 2005 год

«Дедушка Мороз привези мне пожалуйста велика, но если его не будет у вас, тогда привези мне плеер и 10 кассет про чебурашку, с анегдотами, и хорошие песни. Привези к бабушке, я здесь живу. Привези пожалуйста моей любимой бабушке носки. И моей мамочке колготки».

Анастасия и Максим, Зельвенский район, 2004 год

«Я хочу коляску для кукол. А я хочу какуенибудь игровую приставку кроме тетриса».

Тетрис в начале 2000-х был уже не в моде.Фото: Оксана БРОВАЧ

София, 7 лет, Минск, 2006 год

«Однажды я с памой и мамой ездила к вам в гости, в Беловежскую пущу. У вас очень красиво. Я бы хотела получить в подарок золотую ленточку».

Настя, Брест, 2006 год

«Я давно хотела написать вам письмо но неришалась. У меня нет родителей. И потому я хочу у тебя попросить компьютер или мобильный телефон. Это моя самая заветная мечта. Если ты сможешь выполнить мою заветную мечту то я тибе буду всю жизнь благодарна».

«Буду всю жизнь благодарна», - писала в 2006 Настя, которая просила мобильник.Фото: Оксана БРОВАЧ

Насця, 11 лет, 2006 год

«Я хачу расказаць о сваей сем’е. Я жіву не очень багата мая мама і папа работают на ферме. У ніх не очень харошая і большая зарплата. Самая большая у ніх зарплата это не более 80 тысяч. І то эту зарплату дают не каждый месяц. А ечё есць сестра каторай 6 лет. Она хочет і просіт ат себя у тебя небальшую ігрушку. Мы на эті 80 тысяч не можем харашо адзецца. Нада на эті дзеньгі адзецца і купіць нармальна паесць. Мы каждый дзень едзім картошку і то пустую. Я прашу ад всей своей сем’і прішлі хотя бы нам на еду 30 тысяч не пажалей для нас денег. А еслі не можеш то прішлі хотя бы ігрушку. Куклу барбі. Красівую с длінымі валасамі, с туфількамі, с пушыстым платьем, і сумачкай. І прішлі што я прашу ілі деньгі ілі куклу. Піші не забывай. І ечё еслі ты не прішлеш што я прошу то я абіжусь на всегда».

А эта девочка обещала обидеться навсегда, если Дед Мороз не пришлет денег на еду...Фото: Оксана БРОВАЧ

Светлана, 12 лет, Лида, 2006 год

«Дедушка Мороз я вас очень прошу, чтобы вы прислали мне подарок на Новый год мобильный телефон. Мама работает в этой школе, где я учусь, техничкой. Папа пьет и негде не работает. Дедушка Мороз я вас прошу не отказать мою просьбу. Моя мама не состоянии купить мобильный телефон».

Полина, Несвиж, 2005 год

«Наш город основал Радевилл. Я могла бы много рассказать о городе но ты и сам знаеш этот город, когда разносиш подарки. У меня есть три желания (пустяки конечно), но моя мама не может мне этого купить, ведь мы живем только в двоем.

1. Фирменная кукла Barbi. 2. Фирменный Ken. 3. Двух этажный дом для Barbi и машину чорный кабриолет для Barbi конечно».

Валя, 9 лет, 2006 год

«Я очень тебя прошу принести подарок. Косметику Принцеса, и красивую свинку, и конфет.

Анастасия, 11 лет, Гомель, 2008 год

«Не смотря на мой возраст мои предки не хотят мне покупать куклы. Но я в них очень люблю играть. Я очень люблю когда мне дарят подарки. Я вообще мечтаю о мобильном телефоне. Но как для меня никто нихочет его покупать. Я решила обратиться к тебе в 3 раз. Ну я думаю 3 же насчастья. Ну может повизет. Но если мое желание будет неиспалнима ну что ж поделаешь буду ждать следующего праздника. Ну я хочу моб. тел. Хуть самый плохой. Пожалуйста!»

Коньки - подарок на все времена: о них мечтали советские дети, просят и современные.Фото: Оксана БРОВАЧ

В 2007 уже присылали напечатанные на компьютере письма.Фото: Оксана БРОВАЧ

Конструктор просили 10 лет назад, мечтают о нем и сейчас.Фото: Оксана БРОВАЧ

«Я знаю, что у тебя есть дочь Снегурочка. Ей большой привет!»Фото: Оксана БРОВАЧ

Еще не айфон, но 10 лет назад просили уже мобильный телефон с фотокамерой.Фото: Оксана БРОВАЧ

Корабль с парусами!Фото: Оксана БРОВАЧ

Загадочное послание от Егора - ему нужно волшебное яблоко.Фото: Оксана БРОВАЧ

До Деда Мороза доходят даже письма, на которых не указан точный адрес.Фото: Оксана БРОВАЧ

Дети обращаются к Деду Морозу с самыми наивными просьбами.Фото: Оксана БРОВАЧ

Такие разные мечты!Фото: Оксана БРОВАЧ

15 лет назад был человек-паук, сейчас - Дэдпул.Фото: Оксана БРОВАЧ

ВОЛШЕБСТВО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО ВЗРОСЛЫМ

Современные дети просят все то же, но с поправкой на моду. Не просто мобильные телефоны и игровые приставки, а айфоны и иксбоксы, не велосипеды, а гироскутеры. А вот что изменилось с начала 2000-х, так это письма от взрослых. Они в пущанскую резиденцию стали писать намного чаще.

- Взрослые эксплуатируют образ Деда Мороза как последней инстанции. Дырку в асфальте залатать, соседей отселить... Это шаг отчаяния. Ведь нацпарк относится к Управлению делами президента, - объясняет это явление волшебник.

Чиновники, которые плохо себя вели, получают под Новый год от Деда Мороза нагоняй.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Когда письмо касается разгильдяйства чиновников, это работает. Бывает смешно. «Здравствуйте, я Дед Мороз», - председатель райисполкома бросил трубку. Но Дед Мороз терпеливый, лет-то уже сколько! «Здравствуйте, это Дед Мороз», - опять посмеялись, положили трубку. Третий раз послали, четвертый… «Это помощник управделами президента, если вы с первого раза не понимаете». Но вообще чиновникам приятно, что Дед Мороз звонит: хотя и что-то требует, но все равно ведь с Новым годом поздравит! - с юмором относится к своей работе волшебник.

Пишут даже старики.

- Бабушка прислала письмо. Ей 92 года, и нужна помощь в заготовке дров. Звоню в центр соцобслуживания. А там удивляются, почему бабушка к ним не обратилась. Да потому что ей 92, и она даже не знает об их существовании! Работники центра зарплату за нее получают, а в глаза ее никогда не видели, Дед Мороз злится, когда сталкивается с безалаберностью.

Правда, действие волшебства распространяется не на все сферы жизни. В резиденции Деда Мороза про это говорят неохотно. Но пущанские птички нашептали «Комсомолке», что в прошлом году Дед Мороз получил полторы сотни писем с просьбой смягчить наркотическую статью 328 Уголовного кодекса. Писали сами осужденные, их матери, жены… Вмешиваться в дела государственной важности старик не стал.

Дед Мороз пользуется популярностью у взрослых - он для них и последняя инстанция, и психотерапевт.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Ничего глобально за 15 лет, судя по письмам к Деду Морозу, не изменилось. Очень много писем про больных детей, много одиноких людей пишет… Дед Мороз - это мировой психотерапевт. Наверное, 70% приезжающих в резиденцию людей - это взрослые. Мы сегодня лишены обмена эмоциями, общаемся текстом и смайликами в соцсетях. А здесь улыбки, живое общение. Посмотрите на детей: только надеваешь костюм Деда Мороза - они сразу называют тебя на ты, обнимаются. Сказочный персонаж ассоциируется с чем-то хорошим, дарит радость. Взрослым этого очень не хватает… - рассуждает мудрый волшебник.