2018-12-21T14:14:23+03:00
Минск
КП Беларусь

«Настаиваю, чтобы в Минске под Новый год устанавливали натуральные елки!»

На что жалуются и что хвалят минчане, которые звонят на «Городскую молву» в редакцию газеты «Ва-банкъ»
Раиса ЮДИНАОксана ОСПИЩЕВА
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В этом году предновогодний Минск очень красивый. И елки нам нравятся!В этом году предновогодний Минск очень красивый. И елки нам нравятся!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Лифт готов, но его не включают

В доме № 45 по ул. Бурдейного 3 декабря должны были включить лифты, которые меняли два месяца. И вдруг появляется объявление – долгожданное событие перенесено на 28 декабря. «Для моего мужа и так эти два месяца были тяжелыми, - рассказывает Ольга. – Он инвалид с заболеванием крови, и ему несколько раз в неделю надо ездить на переливание из-за снижения гемоглобина. В такие дни ему и подняться с места тяжело, а приходится еще спуститься с 9-го этажа и подняться. Иногда на эти спуски-подъемы больше часа уходит. От таких нагрузок все процедуры теряют смысл… Я почему возмущаюсь: лифт уже установлен, и, как я выяснила, комиссия его приняла. Из-за чего его не включают, непонятно. Начинаешь выяснять – все руками разводят. Может, мне приспособиться и на веревке мужа спускать вниз? Никому нет дела до чужих проблем…»

«Сижу дома в пальто и с обогревателем»

Температура в квартире выше +20 – несбыточная мечта Светланы Илларионовны с Тикоцкого, 2. По ее словам, зимой теплее 17-18 градусов не бывает. «У нас в 11-м подъезде весь стояк такой. Батареи чуть теплые, какая бы ни была погода на улице. Соседям, что помоложе, может, и легче такое переносить. А мне 82 года, я греюсь обогревателем и в пальто сижу дома. За отопление мы платим столько же, сколько в соседних подъездах, где в квартирах +24 – разве это справедливо? После того как пришел наладчик, на кухне чуть потеплело, а в комнате холодно. А зима еще вся впереди…»

Спасибо за праздник!

Специалисты отделения дневного пребывания для инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Минска благодарят студентов Академии музыки и сотрудников ООО «Табак-Инвест» («Корона-Замок»), которые помогли организовать праздник для 50 людей с ограниченными возможностями, подопечных центра. Приурочен праздник был к Дню инвалидов Республики Беларусь и Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями. Были и концерт, и веселые конкурсы, и дискотека, и подарки. К этой благодарности присоединяются подопечные центра и их родители.

И конфеты, и карандаши в радость

Сотрудники Территориального центра социального обслуживания населения Московского района стараются поддерживать детей-сирот, даже когда они начинают самостоятельную взрослую жизнь. Многие из их подопечных сами стали мамами, но растить детей одним без помощи родных нелегко. Соцработники хотят собрать этим деткам к Новому году незатейливые подарки: сладости, игрушки, карандаши с альбомами и т.п. Они обращаются за помощью в этом добром деле к вам, дорогие читатели «Ва-банка». Тел. для справок: 372-14-97.

Зубной протез не находили?

Свой зубной протез Галина потеряла вечером 22 ноября в районе пр. Пушкина. Если кто-то нашел его, отзовитесь и верните вещь хозяйке. Протез – штука индивидуальная и вряд ли вам пригодится, а человеку придется снова платить большие деньги за новый. Телефон Галины в редакции. Напоминаем, что в «молве» публикуются сообщения о потерях, если это очень ценная и значимая вещь.

Спилили березу без объяснений

Около 1-го подъезда нашего пятиэтажного дома по ул. Лынькова 51 лет 40 росла береза-красавица. Сын соседа посадил, когда был совсем маленький. Мы ее оберегали, гордились ей. Крона была чуть выше 5-го этажа. Некоторые пожилые люди, которым трудно выйти на улицу, радовались, что, выйдя на балкон, можно ее увидеть вблизи и коснуться рукой, - рассказывает Татьяна. - В аварийном состоянии береза не была, ветки не нависали ни над электропроводами, ни над трассой, ни над кровлей дома. Но 18 декабря приехала машина из ЖКХ, и березку спилили без объяснений, без акта на обследование, без обсуждения жителей. Что же это такое? Люди в нашей стране ничего не значат!?»

От благодарных пациентов

Участкового терапевта поликлиники №17 и участковую медсестру Махнач Тамару Павловну от всей души поздравляют с Новым годом и Рождеством благодарные пациенты Буякевич Надежда Николаевна, Рыбакова Зинаида Семеновна, Азончик Алла Григорьевна и другие: «Спасибо за ваше внимание, заботу и профессионализм! Пусть Новый год принесет вам много хороших событий и впечатлений!»

«Хочу натуральную елку!»

«Не только предлагаю, но и настаиваю на том, чтобы в Минске на площади Независимости под Новый год устанавливали натуральную елку, - говорит Владимир Павлович. – Такие елки норма в европейских городах (был недавно в Карловых Варах) и это правильно! Меня, лично, раздражают непонятные конусы, которые должны изображать елки».

От редакции. Мы тоже восхищаемся красивыми натуральными елками, но, надо пригнать, что в этом году на новогоднее убранство Минска грех жаловаться. Наш город в огнях иллюминации и елочных гирлянд красив как никогда. А елка возле Дворца республики – это красочное шоу, которым можно любоваться бесконечно. Давайте будем все-таки учиться видеть красоту вокруг!

Внимание!

В следующем году «Городская молва» начинает работать с 8 января. Как обычно, будем принимать звонки по понедельникам и вторникам с 16.00 до 17.00 по телефону 293-74-60.

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