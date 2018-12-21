2018-12-21T15:19:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«Из 100 квартир соглашаются 40». Студенты из Гродно выносят мусор за 7 рублей в месяц

Жильцы выставляют пакет с отходами на лестничную клетку, а его забирают в мусорный контейнер во дворе
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Снимок носит иллюстративный характерСнимок носит иллюстративный характерФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Несколько лет назад в большинстве домов в Гродно заварили мусоропроводы. И для людей, которые привыкли выносить мусор в тапочках и халатах, стали актуальными новые услуги. Тогда студент аграрного университета Кирилл Казакевич собрал несколько человек, которые за 7 рублей в месяц выносят мусор, который жильцы выставляют в коридор.

- Для каждого дома есть конкретное время, - рассказал газете «Народная воля» Кирилл. - Скажем, в одном мы забираем мешки с мусором в 19.30, в другом - в 19.40. Никому в двери не звоним, никого не беспокоим, а системно подъезд за подъездом, дом за домом обслуживаем.

Для недоверчивых жильцов есть пробный период. В течение недели мусор забирают бесплатно, а если все устраивает, заключается договор. Из 100-квартирного дома около на бесплатную неделю соглашается квартир 70. Из них 35-40 заключают договор.

Кирилл признается, что идею подсмотрел в интернете. Многие пробовали реализовать такое в России, но получилось не у всех. В Гродно услуге сначала удивились, но быстро привыкли. Сейчас пользуются 450 человек из трех микрорайонов города. Ребята обслуживали бы и больше, да рук не хватает: в штате - три человека, еще 10 по договору подряда. В основном, это студенты. Зарплату получают больше минимальной.

- Думаю, что за эти деньги есть смысл работать. Тем более, суббота и воскресенье – выходные, -говорит Кирилл, но точную цифру не называет. - Работа у тех, кто заключает договоры с клиентами, начинается в 17.30 и продолжается максимум до 21. А те, кто выносят мусор, обычно приходят после 19.00 и заканчивают работу после 21 часа. Как правило, один человек обслуживает около 200 квартир.

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