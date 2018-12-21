Министр экономики - «Комсомолке»: По достижении 1000 рублей рост зарплат будет полностью увязан с производительностью труда

Под Любанью начали бурение огромной шахты - стартовала работа первого стволопроходческого комплекса Неженского горно-обогатительного комбината. Предприятие возводит российский миллиардер Михаил Гуцериев, стоимость проекта - 2 миллиарда долларов! Сам бизнесмен нажать красную стартовую кнопку не смог, его вызвал на совещание премьер-министр России Дмитрий Медведев. Но на торжественную церемонию съехались бизнес-партнеры бизнесмена и чиновники.

Среди них «Комсомолка» встретила министра экономики Дмитрия Крутого. И не смогла не задать ему вопрос о наших зарплатах. Дело вовсе не в том, что растут они слишком медленно. Наоборот - слишком быстро! По данным Белстата, в январе - сентябре этого года реальные зарплаты выросли на 12,2%, а производительность труда - только на 4,1%. Разница в три раза. Получается, белорусам платят деньги, которых они не зарабатывают? А ведь эксперты и чиновники, в том числе и сам министр экономики, не раз говорили о том, что зарплаты не должны расти быстрее производительности труда. Так в чем же дело?

- В начале года, когда этот разрыв появился, правительство вместе с Нацбанком начало предпринимать шаги по связыванию этой денежной массы и недопущению дисбалансов, которые у нас возникли, к примеру, в 2014 году. У нас уже такой опыт, к сожалению, был, - признался «Комсомолке» Дмитрий Крутой. - Конечно, главная задача - это предоставить гражданам больше сервиса, больше возможностей вкладывать свои ресурсы. Поэтому были скорректированы объемы жилищной программы, начались продажи нашего легкового автомобиля «БелДжи», на это тоже была определенная ставка. Нацбанк с мая ужесточил требования к выдаче кредитов на потребительские нужды, чтобы избыточные импортные закупки не давили на платежный баланс страны.

В правительстве рассчитывают, что в следующем году ситуацию удастся сбалансировать.

- По достижении 1000 рублей в четвертом квартале (2018 года. - Ред.) рост зарплат будет полностью увязан с производительностью труда. Этого разрыва уже не будет, - пообещал Дмитрий Крутой.