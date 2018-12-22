2018-12-22T11:23:39+03:00
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КП Беларусь

На книгу о легендарном дикторе Зинаиде Бондаренко снова собирают деньги

На 60 с небольшим процентах пожертвованных белорусами денег кампания народного финансирования заморозилась на несколько месяцев
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Зинаида Бондаренко часто ведет культурные мероприятия. Фото: Личный архивЗинаида Бондаренко часто ведет культурные мероприятия. Фото: Личный архив
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Как рассказывал «Комсомолке» автор книги «Далягляды Зінаіды Бандарэнка. Мой шлях да Беларусі» Александр Томкович, среди прочего, возникли проблемы по электронным кошелькам, куда перечислялись деньги. Весь спектр организационных и технических вопросов удалось решить за несколько месяцев.

Были у пользователей соцсетей также вопросы и по обложке будущей книги о народной артистке Беларуси. Но к ее разработке подключился гуру белорусского дизайна Владимир Цеслер. Уже с новой обложкой кампания стартовала пару дней назад. Причем уже за первые сутки, сообщает Александр Томкович, удалось собрать 10% от нужной суммы – теперь сбор равен 71%. Большой вклад внес меценат белорусской книги Игорь Жабаровский.

Новую обложку для книги предложил Владимир Цеслер. Фото: Фейсбук Александра Томковича

Новую обложку для книги предложил Владимир Цеслер. Фото: Фейсбук Александра Томковича

Сама Зинаида Бондаренко так говорила в недавнем интервью «Комсомолке» о книге:

- Это не мемуары - скорее, рассказ о тайнах профессии, любопытных встречах. Идею предложил известный журналист Александр Томкович. Может, лет десять назад я сама и попробовала бы писать. Но ведь у Саши весь процесс работы отлажен творчески и технически – он два десятка книг выпустил. Кстати, в издании будет не так уж много текста, зато оно богата фотографиями из личного архива – сканируем их с младшим сыном Володей. Денег на эту книгу нет ни у меня, ни у Саши, так большая часть суммы собрано с помощью неравнодушных людей в интернете за месяц - огромное спасибо за поддержку.

Сбор средств продолжается. Книга выйдет в серии "Кнігарня пісьменніка" Союза белорусских писателей.

Легендарный теледиктор Зинаида Бондаренко: Однажды вела прямой эфир с плота посреди Свислочи

С золотым голосом страны, народной артисткой Зинаидой Бондаренко «Комсомолка» поговорила о том, почему на БТ сражались за право вести «Калыханку», как дикторов обвинили в распаде СССР и из-за чего знаменитость учится жить по-новому (читать далее)

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