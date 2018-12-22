На книгу о легендарном дикторе Зинаиде Бондаренко снова собирают деньги
Как рассказывал «Комсомолке» автор книги «Далягляды Зінаіды Бандарэнка. Мой шлях да Беларусі» Александр Томкович, среди прочего, возникли проблемы по электронным кошелькам, куда перечислялись деньги. Весь спектр организационных и технических вопросов удалось решить за несколько месяцев.
Были у пользователей соцсетей также вопросы и по обложке будущей книги о народной артистке Беларуси. Но к ее разработке подключился гуру белорусского дизайна Владимир Цеслер. Уже с новой обложкой кампания стартовала пару дней назад. Причем уже за первые сутки, сообщает Александр Томкович, удалось собрать 10% от нужной суммы – теперь сбор равен 71%. Большой вклад внес меценат белорусской книги Игорь Жабаровский.
Новую обложку для книги предложил Владимир Цеслер. Фото: Фейсбук Александра Томковича
Сама Зинаида Бондаренко так говорила в недавнем интервью «Комсомолке» о книге:
- Это не мемуары - скорее, рассказ о тайнах профессии, любопытных встречах. Идею предложил известный журналист Александр Томкович. Может, лет десять назад я сама и попробовала бы писать. Но ведь у Саши весь процесс работы отлажен творчески и технически – он два десятка книг выпустил. Кстати, в издании будет не так уж много текста, зато оно богата фотографиями из личного архива – сканируем их с младшим сыном Володей. Денег на эту книгу нет ни у меня, ни у Саши, так большая часть суммы собрано с помощью неравнодушных людей в интернете за месяц - огромное спасибо за поддержку.
Сбор средств продолжается. Книга выйдет в серии "Кнігарня пісьменніка" Союза белорусских писателей.
Легендарный теледиктор Зинаида Бондаренко: Однажды вела прямой эфир с плота посреди Свислочи
С золотым голосом страны, народной артисткой Зинаидой Бондаренко «Комсомолка» поговорила о том, почему на БТ сражались за право вести «Калыханку», как дикторов обвинили в распаде СССР и из-за чего знаменитость учится жить по-новому (читать далее)