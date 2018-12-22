Специалисты о словах Александра Лукашенко «Минск стал городом для машин»: «Мы давно об этом твердим!»

- Минск стал городом для машин, количество автомобилистов уже начинает зашкаливать, - заявил Александр Лукашенко на совещании с активом Минска, цитирует пресс-служба президента. - Нужно возвращать город людям. Он должен быть удобным для перемещения на общественном транспорте, электросамокатах, велосипедах. (…) Активность местных властей в развитии инфраструктуры отстала от насущных потребностей как минимум на несколько лет.

По мнению главы государства, общественный транспорт не отвечает нынешним запросам общества. Президент обратил внимание, что метро должно серьезно облегчить дыхание города, поэтому четыре станции на третьей линии желательно ввести в эксплуатацию уже в первой половине 2020 года.

- Электробусы людям понравились. Но высокая цена нового транспорта обременительна для бюджета. Производителю нужно думать над существенным снижением затрат. Что касается личного электротранспорта. Через год вводим АЭС, а в Минске до сих пор нет ни зарядной инфраструктуры, ни комплексных правил ее размещения, ни серьезных стимулов к созданию. Надо ориентироваться на электротранспорт. И это не просто призыв: весь мир повернулся в этом направлении. Мы задыхаемся от выбросов автомобилей, особенно в Минске. Выбросы колоссальные, ничего не проветривается. Люди живут и всем этим дышат, - сказал президент.

По данным Белстата, в Минске на 1000 человек приходится 320 автомобилей.

- Это чуть-чуть ниже, чем в среднем по городам Европы, - рассказал «Комсомолке» председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. - В Москве, Варшаве, Вильнюсе этот показатель больше. Но важна тенденция: например, в Берлине количество автомобилей сейчас снижается, а мы все еще растем.

По словам специалиста, проблемы перенасыщения транспортом действительно есть.

- Я подпишусь под каждым словом президента. Мы об этой проблеме говорим уже давно, - рассказал Важник. - Автомобиль нужно прижимать и зажимать, но делать это нужно разумно.

Есть три основных решения проблемы:

- Во-первых, это управлением транспортным спросом. Например, можно раздвинуть часы пик, создав разное время начала и окончания рабочего дня. Или такая штука, как электронизация услуг. Например, люди не поедут в налоговую на автомобиле или автобусе, если можно подать декларацию через интернет из дома или офиса. Во-вторых, экономические способы утяжеления пользования автотранспортом. Это повышение стоимости парковок, платный въезд в центр города, различные налоги и пошлины и так далее. Третий метод - это создание по-новому ориентированной инфраструктуры. В первую очередь - сделать все максимально удобным для велосипедистов и пешеходов.