2018-12-26T22:15:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Почему некоторые советские новогодние традиции оказались такими живучими?

Без новогодней елки, салата «Оливье» и «Иронии судьбы» не обходится ни один Новый год
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Но, как поется в известной песне, когда-то «все было впервые и вновь». Так и незыблемые, казалось бы, новогодние традиции в свое время прошли проверку на прочность.

Новогодняя елка прижилась в качестве символа праздника всего сто с небольшим лет назад. Пережив катаклизмы начала советской эпохи, она все-таки стала желанной гостьей в наших домах. А смотреть «Иронию судьбы» каждый год 31 декабря мы стали всего-то 43 года, хотя для кого-то это целая жизнь. Да и традиция наполнять хрустальные бокалы на праздничных столах у белорусской шляхты в дни зимних праздников появилась всего полтора века назад. Именно тогда на наши земли пришли первые партии французских благородных напитков с пузырьками.

А в наше время настоящий Новый год ассоциируется с «Советским Шампанским». Эта марка известна уже восемь десятков лет и неизменно появляется на праздничных столах белорусов. Даже сам знаменитый хлопок при откупоривании узнаваемой бутылки ассоциируется именно с «Советским Шампанским». Вот что значит традиция!

В Беларуси знаменитый на весь мир продукт, соблюдая классические технологии и работая на передовом оборудовании, производит флагман винодельческой отрасли страны - Минский завод игристых вин. Только на классической бутылке «Советского Шампанского» сегодня уже множество степеней признания. А ведь есть еще и другие марки «Советского Шампанского», произведенные на МЗИВ, - «Золотое Советское Шампанское», «Радзивилл», «Гранд де Люкс».

Но новогодние праздники позволяют порой посмотреть на традицию шире, добавив нотки эксклюзива. И это повод попробовать неизвестный прежде (а может, уже полюбившийся гурманам) вкус в контексте зимних торжеств. Например, изысканный аперитив May Blanc хорош с легкими закусками, острыми сырами и фруктами. А Arta Vinia из элитных сортов винограда подчеркнет прелести как привычных закусок, так и ваших экспериментов с высокой кухней.

Минский завод игристых вин поздравляет с Новым годом и рождественскими праздниками! Пусть 2019-й принесет крепкое здоровье, новые свершения и яркие впечатления!

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