Последний из крупнейших кладов на территории СССР нашли в Минске

Минску без малого тысяча лет. И за это время он успел побывать и центром удельного княжества и воеводства, и губернским городом, и столицей независимой страны. Несколько раз Минск разрушали и сжигали дотла, поэтому по-настоящему старинных зданий в городе осталось не так много. Но минчанам есть что показать и рассказать гостям города и есть чем гордиться. И в денежной истории Минска мы нашли массу ярких эпизодов. Ведь одна из версий появления его названия связана со словами «мена», «менять». Здесь, на пересечении торговых путей, всегда бойко шла торговля, останавливалось много предприимчивых людей. Неудивительно, что в Минске находили весьма солидные клады с загадочными историями…

СОКРОВИЩЕ В ТРАНШЕЕ

Последний из крупных кладов, найденных на территории СССР, был обнаружен в Минске 4 августа 1988 года на территории нынешнего сквера им. Мицкевича (пересечение улиц Володарского и Городской Вал).

- Здесь прокладывали теплотрассу. И экскаваторщик Леонид Блатун зацепил ковшом экскаватора деревянный ящик. Когда его достали, по продолговатой форме предположили, что это гроб, а оказалось - самый настоящий клад серебряных предметов общим весом 20 килограммов, - рассказывает Павел Дюсеков, историк, экскурсовод, автор проекта «Вандроўкі ў мінулае». - Здесь были монеты, подсвечники, подносы, награды, шкатулка - всего 547 предметов.

Фото: Мария Степанова

- Спрятан клад в период с 1917 по 1921 год - то есть в те нестабильные времена, когда власть в Минске не раз менялась, - отмечает Роман Крицук, научный сотрудник Национального исторического музея. - Монеты здесь разные: Российской империи, много немецких, несколько австрийских, японских, которые могли быть привезены с Русско-японской войны в качестве сувениров, и китайских (их могли завезти китайские рабочие, которые до революции в большом количестве приезжали в Россию на заработки).

СБЕРКНИЖКА ЯНКИ КУПАЛЫ

Первая в Беларуси советская сберегательная касса открылась в Минске 23 мая 1923 года в Доме труда на площади Свободы. Солидности ей прибавил тот факт, что первым ее вкладчиком стал Янка Купала. Свой гонорар от изданной в 1922 году книжки «Спадчына» он положил на сберкнижку №1, выданную ему в торжественной обстановке (сейчас она хранится в музейной экспозиции Беларусбанка). Для сберкассы это стало хорошей рекламой, и минчане охотно понесли свои деньги на хранение в советский банк.

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ И БУМАЖНЫЕ КЕРЕНКИ - ТОЖЕ КЛАДЫ

В экспозиции Национального исторического музея сейчас представлено 30 кладов изо всех областей Беларуси. Три из них были найдены в Минске: один - вышеупомянутый серебряный, два других - попроще.

- Перед Первой мировой войной власти российской империи запретили к обращению и изъяли сначала золото, затем исчезли из обращения серебряные монеты, а через некоторое время и медные начали встречаться все реже. В ходу были бумажные наличные деньги - те, что выпускались государством и очень быстро обесценивались, и различные суррогаты, - рассказывает Роман Крицук.

Фото: Мария Степанова

- Неудивительно, что люди прятали даже медные монеты. Один из таких кладов был найден в Минске в конце 80-х. В основном это медные монеты Российской империи, и лишь одна среди них - Герцогства Финляндского.

А этот клад бумажных денег нашли на чердаке дома на ул. Красноармейской в жестяной банке из-под какао. Деньги, скрученные трубочкой, завернутые в носовой платок, отлично сохранились. Спрятан клад был примерно в 1921 году. Тут мы видим красивые банкноты с российскими императорами Петром I, Екатериной. Хоть купюры датированы 1909 - 1910 годами, печатались они при власти и Керенского, и Ленина, менялся только кассир и управляющий финансами. Этим деньгам люди доверяли больше всего. К тому же до 1924 года разрешалось хождение как советских денег, так и царских, а также различных суррогатов. В этом кладе есть несколько керенок (денег временного правительства) и валюта - польские марки с изображением Тадеуша Костюшко, королевы Ядвиги.

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ С БАНКОВСКИМ ПРОШЛЫМ

Здание современного Национального исторического музеяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Здание современного Национального исторического музея на ул. К. Маркса, 12 (бывшая Подгорная) построили в 1903 году для Минского отделения Государственного банка Российской империи. После революции банк ликвидировали, а здание перестроили - к 1930 году у него появился третий этаж. Музей (в то время Государственный музей БССР) был открыт в этом здании в 1967 году.

БАНКИРСКИЕ КОНТОРЫ

В начале ХХ века в Минске действовало около 30 крупных финансовых учреждений. Некоторые здания, в которых они располагались, сохранились.

Здание по ул. Интернациональной, 13 (тогда Преображенская, 6) было известно как дом Берлянда. Здесь в 1908 году открылась банкирская контора Берлянда, а через три года - Минское торгово-промышленное товарищество взаимного кредита, которое содействовало развитию экономики всей страны.

Здесь в 1908 году открылась банкирская контора Берлянда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На ул. Преображенской, 15 (сегодня это ул. Интернациональная, 22) находилась банкирская контора Лурье, которая славилась хорошими связями с зарубежными рынками.

- Это было одно из самых красивых банкирских зданий Минска, - говорит Павел Дюсеков. - Лурье был богатейшим банкиром. Известно, что его дочь Софья переписывалась с писателем Федором Достоевским и при встрече с ним обсуждала свои планы поехать в Сербию сестрой милосердия. В «Дневнике писателя» Достоевский потом напишет о дочери банкира, что в ней нет «…ни малейшего тщеславия, ни малейшего самомнения и самоупоения собственным подвигом…».

Здесь находилась банкирская контора ЛурьеФото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧЕРВОНЦЫ НА ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МЕТРО

При строительстве третьей линии метрополитена недалеко от станции «Дружная» в 2016 году обнаружили 12 золотых пятирублевых монет эпохи правления Николая II. Тоже весьма солидный клад, спрятанный явно не простыми людьми - у них не было таких деньжищ. Даже те, у кого они были, предпочитали не расплачиваться ими, а хранить как сбережения.

МИНСКАЯ БУМАГА ДЛЯ ЧЕКОВ И ТАЛОНОВ

В начале ХХ века чековые книжки и талонные изделия делали из бумаги, произведенной в Минске на фабрике обойного магната Кивы Канторовича. Именно на этом предприятии появился первый в городе грузовой автомобиль. Канторович одним из первых работодателей в Минске принял правило сообщать рабочим об увольнении за две недели, оплачивать больничный, лечить работников бесплатно, требовать от них при трудоустройстве документы, подтверждающие личность, и оформлять им расчетную книжку.

Впрочем, были у богатых белорусов того времени и другие причуды. Например, прикурить папироску, скрученную из сторублевой банкноты.

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В конце уходящего года принято подводить ито­ги. В 2018-м команда Беларусбанка успешно отвечала на глобальные вызовы, старалась максимально минимизировать риски, прекрасно по­нимая роль нашего банка в успешном функционирова­нии белорусской экономики в целом и в жизни каждо­го гражданина в частности.

Учитывая тот факт, что наша страна интегрирована в мир, где происходят грандиозные и глобальные изменения, мы должны реагировать на различные вызовы, менять бизнес-процессы, проводить, в том числе, цифровую трансформацию бизнеса. Убежден, через десяток лет технологии изменят нашу жизнь до неузнаваемости, значительно преоб­разится и Беларусбанк. И в дальнейшем мы будем де­лать все возможное для процветания Беларуси и бла­гополучия каждого клиента банка.

Слова благодарности за проделанную работу в уходя­щем году и искренние поздравления - каждому сотруд­нику и ветерану нашего банка. Пусть для всех жителей нашей страны 2019 год будет добрым, ярким и успеш­ным. С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор АНАНИЧ

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2018-Й В ИСТОРИИ БЕЛАРУСБАНКА: ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ», ПОБЕДА В ПРЕМИЯХ «ВЫБОР ГОДА» И «ЛУЧШИЕ БАНКИ МИРА»

Для Беларусбанка 2018 год был очень насыщенным и плодотворным. И в историю предприятия за этот год вошло немало ярких событий. Мы вспомнили лишь некоторые из них.

ПОБЕДЫ ГОДА: ОТ ПРЕМИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРИЗНАНИЯ ДО МЕЦЕНАТА КУЛЬТУРЫ

Итогом уходящего года стала по­беда ОАО «АСБ Беларусбанк» в пре­мии «Выбор года». Банк получил ме­даль уже в 11-й раз. Второй год под­ряд Беларусбанк удостоен высшей награды потребительского призва­ния «Народная марка», что свиде­тельствует о его устойчивом поло­жении на финансовом рынке и до­верии клиентов.

Лучшим банком Беларуси стал в 2018 году Беларусбанк и по версии журнала Global Finance (ежемесячное издание, у которого более 50 тысяч читателей в 189 странах). Победителем ежегодной премии «Лучшие банки мира» Бела­русбанк стал в 6-й раз с учетом разных показателей: рост активов, рентабель­ность, география деятельности, стра­тегические связи, развитие новых на­правлений деятельности и новаторство в продуктах.

Авторитетный британский финансо­вый журнал EMEA Finance объявил Бе­ларусбанк победителем Европейской бан­ковской награды в номинациях «Лучший банк Беларуси» и «Лучший брокер Бе­ларуси».

Благотворительный проект «Беларус­банк. Родительский дом» стал лучшим КСО-проектом в номинации «Боль­шое сердце» пятого юбилейного кон­курса «Премия HR-бренд Беларусь 2018».

Диплом «Меценат культуры Беларуси 2017» Беларусбанк получил в четвертый раз за вклад в развитие и популяриза­цию белорусской культуры.

Диплом «Меценат культуры Беларуси 2017» Беларусбанк получил в четвертый раз за вклад в развитие и популяризацию белорусской культуры (банк, например, поддерживает Театр белорусской драматургии).

Санаторий «Солнечный» Беларусбанка победил в республиканском конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Услуги населению».

ЗНАЧИМЫЕ ОТКРЫТИЯ ГОДА

В феврале в белорусской столице открылся первый в стране Ипотечный офис Беларусбанка. Подтверждая ста­тус активного участника Индустриаль­ного парка «Великий камень», в июле в здании Администрации компании начало свою работу современное от­деление банка. В конце лета в самом молодом городе Беларуси - Островце - состоялась торжественная церемония открытия здания центра банковских услуг №417 Беларусбанка. Осенью от­праздновали новоселье сотрудники ЦБУ №119 филиала №121 в Лунинце. А накануне свои двери после модерни­зации открыло современное подразде­ление Беларусбанка в Кировске.

НОВИНКИ ГОДА: ОБЩИТЕЛЬНАЯ ЗЛАТА, «ПЕРСОНА» И «ШЧОДРЫ»

Одна из новинок 2018 года - вир­туальный консультант Беларусбанка Злата, которая круглосуточно отве­чает на вопросы по кредитам, бан­ковским карточкам и другим услу­гам банка.

Порадовали клиентов банка и но­вые клубные продукты - «Шчодры» для широкого круга клиентов и «Персона» для наиболее требовательных и состо­ятельных клиентов.

А мобильный платежный сервис BELARUSBANK Pay дал возможность держателям банковских платежных карточек Беларусбанка Mastercard или Maestro проводить бесконтактные пла­тежи мобильным телефоном.

ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

В мае этого года ОАО «АСБ Беларус­банк» и ОАО «Банк развития Республи­ки Беларусь» подписали Меморандум о сотрудничестве.

В открытии форума KEF-2018 «Бела­русь в дивном мире», где банк выступил генеральным партнером, приняли уча­стие Первый вице-премьер, Председа­тель Наблюдательного совета Беларус­банка Александр Турчин и Председа­тель Правления банка Виктор Ананич.

Юбилейный XV Международный форум «БАНКИТ’2018» собрал свы­ше 2000 руководителей и экспертов в сфере финансов - в том числе из Беларусбанка, IT и го­суправления. Участники об­суждали актуальные мировые тренды и лучшие практики циф­ровой трансформации финансо­вого бизнеса Беларуси.

В конце ноября во Франкфурте- на-Майне состоялась 10-я конфе­ренция ОАО «АСБ Беларусбанк» для партнеров и клиентов бан­ка, в рамках которой состоялось подписание Базового кредитно­го соглашения между ОАО «АСБ Бе­ларусбанк» и немецким банком KfW IPEX-Bank.

Банк также выступил генеральным партнером «Публичных слушаний со­циально ответственных компаний» в Минске, где представил один из своих благотворительных проектов «Родительский дом».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР И ДРУГИЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

В этом году банк стал участником масштабных и культурных событий в Беларуси.

Беларусбанк выступил Националь­ным партнером Международного дет­ского конкурса песни «Евровиде­ние-2018», на который в этом году при- ехало рекордное количество участ­ников.

Второй год подряд Беларусбанк вы­ступает генеральным партнером дет­ского телевизионного конкурса «Та­лент краiны». Таланты банк поддержи­вает давно в рамках благотворительного проекта «Пространство вдохновения».

Второй год подряд Беларусбанк вы¬ступает генеральным партнером дет¬ского телевизионного конкурса «Та¬лент краiны».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Партнерские отношения Беларус­банка не ограничиваются сферой культуры. В августе банк стал Наци­ональным партнером II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году. Беларусбанк уже несколь­ко лет является генеральным парт- нером Белорусской федерации фут­бола, активно поддерживает разви­тие хоккея, фристайла, настольного тенниса, баскетбола, хоккея на траве.

ГОРДОСТЬ БАНКА

Становление современного Беларусбанка связано с именем Ермаковой Надежды Андре­евны. Это эпоха в банковской ле­тописи. В 1996 году была назна­чена заместителем Председателя, затем Председателем Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

Фото: Юрий Иванов

За 15 лет ее руководства Бела­русбанк стал современным банков­ским учреждением.

С 2011 по 2014 год Надежда Андреевна являлась Председате­лем Правления Национального банка Республики Беларусь.

Заслуженный экономист Республики Беларусь. Награждена орденом Почёта.

БУДЬ В КУРСЕ!

Беларусбанк сегодня входит в топ-20 крупнейших банков в Цен­тральной и Восточной Европе.

Благодаря разветвленной фили­альной сети банк имеет широкую кли­ентскую базу - более 80 тысяч корпоративных клиентов. Как системо­образующее финансовое учреждение, Беларусбанк вносит весомый вклад в реализацию крупномасштабных проектов в нашей стране, предоставляет кредитные ресурсы реальному сектору экономики.

Ежегодно «Беларусбанк» привлекает в экономику страны око­ло $2 млрд. Объем экспортно-импортных операций клиентов бан­ка за последнее время увеличился на $4 млрд.

Более 60 000 субъектов малого и среднего бизнеса получают поддержку банка, что позволяет финансовому учреждению зани­мать в этом сегменте лидирующие позиции в стране.

На сегодняшний день клиентами банка являются более 6 мил­лионов жителей страны.