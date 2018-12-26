Год героев: сражались с волками, спасали тонущих, дрались с преступниками

Дмитрий Ашуркевич на плед поймал выпавшего из окна ребенка

5-летний Рома оказался без присмотра и в ожидании мамы высовывался в открытое окно на 7-м этаже дома, что в минском микрорайоне Сухарево.

- Все происходило очень быстро, - рассказывал тогда корреспонденту «Комсомолки» Дмитрий Ашуркевич, прохожий, случайно оказавшийся рядом. - Через пару минут мальчик перелез через окно ногами вперед и повис на карнизе. Я понимал: начнет падать, а у нас ничего нет, руками ребенка не поймать, а падение с такой высоты для него - 100% смерть. Мальчик плакал. Мы вместе с соседом кричали: «Держись, старайся подтянуться и залезть в окно». А он сквозь слезы кричал: «Не могу, нет сил. Я маленький».

Минчане, которые спасли пятилетнего Рому. Фото: личный архив

Наталья Лещенко, она живет на первом этаже того дома, бросила плед Дмитрию и присоединившимся к нему прохожим. Спустя пару мгновений мальчик сорвался с окна, но его поймали на плед. Серьезных травм ребенок не получил. (читать подробнее)

Подполковник Владимир Двоежонов спас рыбака

83-летний рыбак из Слонима отправился на местное озеро, как он сказал, чтобы «заготовить мотыля». По льду он прошел около 15 метров и провалился в полынью.

К счастью, мимо на служебном авто проезжали военные. Они бросились на помощь пенсионеру. Офицеры срубили большую ветку. А командир дивизиона подполковник Владимир Двоежонов бросился спасать рыбака.

- Он схватил рукой за ветку, и я крикнул, чтобы он вылезал, - рассказывал Владимир «Газете Слонимской». - Но у него сил практически не осталось. И тут под нами треснул лед. Я успел сгруппироваться и удержался, а дед с головой ушел под воду, но ветку не отпустил. Дальше я не помню, как принял решение. Рванулся к нему, лежа на ветке, и начал двумя руками вытаскивать. Дед уже захлебывался, пена изо рта пошла. Кричал мне, чтобы уходил. А я даже с улыбкой в ответ: «Не уйду, я легкий». Дотащил я его до берега, и к этому времени уже спасатели МЧС приехали и бросили нам круг. Я подтащил деда к кругу, и спасатели последние метры дотянули его. (читать подробнее)

Никита Григорьев вытащил из воды школьницу и ее старшую сестру

Никита Григорьев служит в МЧС два года. Фото: МЧС.

Командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста в тот жаркий летний день отдыхал с девушкой на пляже на берегу Западной Двины в Полоцке. В разгар дня он услышал крик о помощи и увидел, что тонет девочка-подросток, а на помощь ей плывет девушка. Никита Григорьев бросился в воду. Девушек уже унесло метров на 70 от берега. Девочка выбилась из сил и, вцепившись в сестру, тянула ее на дно. Чтобы добраться до тонущих, Никите пришлось проплыть около 150 метров. Он подхватил школьницу под руки, а ее сестра поплыла, держась за него. Так все трое добрались до берега - и сестрам даже не понадобилась медпомощь. (читать подробнее)

Александр Чаусов зарубил бешеного волка и спас деревню

В деревне Первомайск Речицкого района огромный старый волк шастал по дворам, нападая на местных жителей. Искусал несколько человек.

15-летний школьник зарубил волка, напавшего на четырех человек

Когда бешеное животное напало на Михаила, ему на помощь пришел младший брат.

- Волк вцепился в него, а я был с топором, острием попал прямо в голову. Она раза в полтора больше человеческой. Понимал, что надо убивать сейчас, а то потом поздно будет, - говорит 15-летний Александр. - Было страшно, но уже потом, когда увидел волка лежащим, аж дрожь бить начала. А топором я хорошо владею, в деревне ведь живу, дрова часто рублю. (читать подробнее)

Сергей Шайко выхватил ребенка из-под колес машины

В Гродно малыш на детской каталке так быстро разогнался на пешеходной дорожке, что его дедушка бежал за ним из последних сил, но догнать не мог. Сергей Шайко случайно оказался рядом и среагировал моментально - схватил малыша, когда до дороги оставались не больше метра. Через секунду по дороге промчалась машина. Что бы было, если бы не реакция Сергея, представить страшно. Забавно, что через пару дней жена рассказала Сергею, что рядом с их домом какой-то парень спас мальчика. «Так это был я», - признался ей Сергей.

Николай Есемчик спас студентов в перевернувшемся авто

В деревне Сколдичи Слонимского района на глазах у Николая Есемчика легковушка перевернулась и угодила в наполненную водой канаву. Неизвестно, чем бы дело закончилось, если бы тракторист не подогнал свой массивный грейдер и не поднял перевернутый автомобиль ковшом.

Николай Есемчик пришел на помощь водителю и пассажирам перевернутого автомобиля. Фото: Евгений ВОЛОДАЩУК, «Газета Слонімская»

- Я подцепил машину там, где багажник. Как раз сосед подбежал. Я сам не мог выйти, надо было на рычагах сидеть. А он разбил заднее стекло, и пассажиры и водитель вылезли - всего 5 человек. Как услышали сирену скорой помощи - разбежались. Буквально через секунду не было видно ни одного! «Скорую» жена соседа вызывала, мало ли. Я, если честно, когда увидел перевернутую машину, подумал, что в ней люди обязательно будут с переломами. Слава Богу, все живые, ни одной царапины, - рассказывает водитель грейдера. (читать подробнее)

Андрей Глезов задержал педофила

ЧП произошло в городском поселке Лоев, что в Гомельской области, в октябре, причем днем - в четвертом часу.

- Я обратил внимание на то, что мужчина держит за руку школьницу и, наклонившись, ей что-то говорит, - рассказывал нам Андрей. - Было видно, что она хочет уйти. Когда же девочка повернулась к нам лицом, я ее узнал - это 13-летняя дочка моих знакомых, а с ней неизвестный мужчина.

Сотрудники милиции вручили Андрею Глезову благодарственную грамоту. Фото: loevkraj.by, Натальи АПАНАСЕНКО

Андрей решительно направился к девочке с незнакомцем.

- Кристине я сказал идти домой, а мужчину спросил: «Зачем вы дали девочке карточку?» Он ответил: «А что здесь такого?» - и убежал.

Позже выяснилось, что пристававший к девочке мужчина хотел потрогать ребенка за интимное место. А взамен мужчина предлагал ей воспользоваться его карточкой. Злоумышленника поймали в тот же день. (читать подробнее)

Никита Беляев отбился от трех грабителей

Никита работает продавцом в небольшом магазине в агрогородке Звенчатка Климовичского района. Перед закрытием зашли трое. Угрожая ножом, они потребовали товар и деньги.

- Он на меня замахнулся ножом, но я увернулся, при этом упал вместе с этим мужчиной. Второй человек пытался ударить меня ногой, но я прикрывался тем мужчиной, который упал на меня.

Никита признается: страшно было первые две минуты, когда заметил, что мужчина раскрыл нож. Фото: личный архив

Молодой человек четко помнит, как ударил одного своего противника, обезоружил второго и побежал к двери.

- Ее подпирал снаружи третий человек из этой компании. Я сильно толкнул дверь - и мужчина полетел на землю. Сообразил сфотографировать номера автомобиля, на котором они приехали. На улицу как раз выбежали двое других - мне показалось, что тот, который с ножом, чем-то шуршит в карманах. Я схватил его за куртку, ощупал - денег нет. Потом проверил - из магазина ничего не пропало.

Нападать во второй раз на продавца несостоявшиеся грабители не решились - хотели поскорее скрыться. Они сели в машину и уехали.

Подозреваемых вскоре задержали. (читать подробнее)

Тамара Рябинчикова отбила у грабителей 15 лифчиков

В Могилеве трое мужчин пытались ограбить магазин нижнего белья. Они сняли со стендов бюстгальтеры и положили их за пазуху.

Уборщица Тамара Рябинчикова защитила товар от грабителей

Один вышел незамеченным, а когда стал выходить второй, сработала сигнализация. Завмагазином бросила все и выскочила к нему, стала выхватывать ворованное белье. А того вернулся спасать подельник. Силы были неравны, но на помощь выскочила наша уборщица! Она закрыла дверной проем руками и закричала: «Не пущу!» А наша уборщица Тамара Рябинчикова, между прочим, этому вору до плеча не достает... Ему удалось вырваться, схватить его не смогли.

Общими усилиями было отвоевано 15 лифчиков, вынести в сумке они смогли только два. Все трое мужчин были задержаны. Как выяснилось, они ранее судимы за кражи. (читать подробнее)