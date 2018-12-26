«Газпромнефть» - компания, где можно начать с заправки автомобилей и за три года вырасти до начальника АЗС

Но замечено: кто приходит работать на заправки «Газпромнефть» - остается там надолго, какие бы заманчивые предложения ни попадались. Мы отправились на одну из этих заправок и в разговоре с операторами АЗС выяснили, чем же так привлекательно это место работы для молодых людей.

ИООО «Газпромнефть» - одна из тех компаний, где карьерный рост приветствуется. 26-летний начальник АЗС №51 Виталий Сороко - как раз пример того, как высоко можно подняться, начав с самых первых ступенек этого роста.

- Начинал я работать на АЗС «Газпромнефть» в 21 год раздатчиком нефтепродуктов - то есть заправлял машины, - рассказывает Виталий. - Через два месяца стал оператором АЗС, успешно работал, несколько раз участвовал в конкурсах профмастерства среди сотрудников «Газпромнефть» не только из Беларуси, но и всех стран, где представлена компания. Начальником АЗС работаю уже два года.

Виталий СорокоФото: Павел МАРТИНЧИК

- Какие качества важны для такого карьерного роста и вообще для работы в «Газпромнефти»?

- В первую очередь - трудолюбие. Надо быть уравновешенным, дружелюбным, а еще чтобы работа нравилась и ты гордился ею. У АЗС «Газпромнефть» много преимуществ: система постоплаты, дополнительный бесплатный сервис (вы можете даже не притронуться к раздаточному шлангу - раздатчик топлива заправит ваш автомобиль, закроет бак и отдаст вам ключи). И, конечно, качество топлива, за которым у нас строгий контроль. Так что мы действительно можем гордиться местом своей работы.

Знакомлюсь с Надеждой Паращенко - и сразу понимаю, что мне повезло. Девушка работает в «Газпромнефти» чуть ли не с самого начала появления этой сети заправок в Беларуси - с 2010 года. Когда она пришла, топливо и товары из магазина отпускали разные люди, поэтому сначала работала продавцом, а после объединения функционала прошла обучение и стала универсальным специалистом - оператором АЗС. Что изменилось?

Надежда ПаращенкоФото: Павел МАРТИНЧИК

- Добавились новые обязанности - прием топлива с бензовоза и отпуск топлива клиентам. Зарплата увеличилась, - рассказывает Надежда. - Мне все в моей работе нравится, поэтому за восемь лет ничего не хотелось изменить. Сменный график работы, общение с людьми, разные задачи - все это мое. И коллектив у нас очень хороший, дружный, многие тоже по несколько лет работают на этой заправке. Для многих моих коллег, работающих и в нашем коллективе, и на других АЗС, я стала наставником во время их стажировок. Это очень ответственно: как я их научу - так они и работать будут.

- Как со стрессами справляетесь? Ваша АЗС на таком оживленном месте (Партизанский проспект. - Ред.), что поток клиентов здесь должен быть беспрерывный.

- К каждому подход найти можно. Да, место бойкое, но у нас очень много постоянных клиентов. У некоторых водителей традиция - с утра заехать к нам на кофе, после работы - на хот-дог, ну и заправиться, конечно. Качество топлива у нас очень хорошее, я и сама только на АЗС «Газпромнефть» заправляюсь.

У оператора АЗС Кристины Радивон стаж работы не такой большой - полтора года. Но этого уже достаточно, чтобы понять: эта работа по душе. С Кристиной мы обсуждаем важную для девушек вещь - гардероб. Для работающих на АЗС «Газпромнефть» вопрос «Что сегодня надеть на работу?» отпадает автоматически.

Кристина РадивонФото: Павел МАРТИНЧИК

- Нам выдают фирменную одежду: кепки, рубашки с коротким рукавом на лето, на зиму - с длинным и жилетки, - демонстрирует сезонный комплект Кристина. - Еще есть спецобувь и спецодежда для работы на улице, когда надо принимать топливо.

- Все вот это - принимать топливо, готовить хот-доги, отпускать товар - вы изучили уже в компании?

- Да, и еще много другого полезного. Новые сотрудники при подготовке посещают учебный центр. Нас, например, учили, как оказать первую медицинскую помощь, что делать, если вдруг исчезло электричество. Во время учебы, кстати, мы используем и VR-обучение. Специальная программа позволяет оказаться на АЗС. И, к примеру, принять бензовоз.

- Обучение несложное, и любой человек, у которого нет никакого опыта, но есть желание, его пройдет, - рассказывает Максим Кутц, который работает оператором АЗС «Газпромнефть» полтора года. - Работа хорошая, а с хорошим коллективом намного проще решать любые вопросы, когда все - как одна семья.

Максим КутцФото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ

Преимущества работы операторов АЗС «Газпромнефть»:

- Бесплатное обучение;

- Гибкий график;

- Возможность карьерного роста;

- Достойная зарплата;

- Дружный коллектив;

- Расширенный социальный пакет.

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