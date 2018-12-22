Новым генсеком ОДКБ станет Зась, хотя Армения его кандидатуру не одобрила?

За все время существования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) самый сильный удар по ней был нанесен изнутри. Случившаяся в этом году уличная революция в Армении привела к конфликту внутренних элит в стране и неожиданно отрикошетила по ОДКБ. Новая власть Армении считает, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров виновен в разгоне протестов в Армении в 2008 году, и через 10 лет возбудили против него уголовное дело. В июле Хачатурову предъявили обвинения, в августе Ереван инициировал процедуру отзыва, а неделю назад вступило в силу решение о досрочном лишении его полномочий.

Все это происходило при недоумении остальных членов ОДКБ. С 1 ноября обязанности генсека пришлось исполнять представителю России Валерию Семерикову, но вопрос о новом главе организации остался открытым. Собравшимся в Астане 8 ноября лидерам необходимо было проблему решить. Но сделать это не удалось. Никол Пашинян настаивал, что Армения должна занимать этот пост оставшиеся после Хачатурова полтора года до мая 2020-го. Беларусь высказала мнение о том, что, поскольку за Хачатуровым наступала ее очередь, генсеком должен стать глава белорусского Совбеза Станислав Зась. Россия склонялась к тому, что раз такой форс-мажор, то пусть Семериков и работает до конца срока.

На встрече руководителей стран-участников ОДКБ в Питере в декабре также не удалось договориться.

Хотя тогда Александр Лукашенко заявил, что "в принципе решили проблему назначения генерального секретаря" (в Москве и Ереване это не подтвердили). По его предложению, назначение состоится через индивидуальное собеседование Станислава Зася с каждым руководителем страны в ОДКБ. Они должны были подписать проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Станислав Зась посетил Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, где его кандидатуру одобрили. 21 декабря Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

- Я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация, - пояснил президент свое решение, его цитирует belta.by.

Правда Станислав Зась не посетил Ереван. Сам он заявил, что готов приехать в Ереван "в любое удобное время" для руководства Армении. Но в МИД Армении сообщили, что пока “визит секретаря Совета безопасности Беларуси Зася не предусмотрен”.

Напомним, армянские власти недовольны тем, что Беларусь продает оружие Азербайджану.

Сам же Зась рассчитывает, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом.

- Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности, - сказал Станислав Зась, его слова приводит belta.by.

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