2018-12-22T17:37:54+03:00
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КП Беларусь

Театр кукол решил не вручать призы за лучшую женскую и мужские роли на Национальной премии

А лучшим спектаклем драмтеатра стал «Ревизор» Купаловского
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Главный режиссер Театра кукол Алексей Лелявский вручает награду Татьяне Нерсисян - за работу сценографа в спектакле «Новая земля» Брестского театра куколГлавный режиссер Театра кукол Алексей Лелявский вручает награду Татьяне Нерсисян - за работу сценографа в спектакле «Новая земля» Брестского театра куколФото: Павел МАРТИНЧИК
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Национальную театральную премию вручают раз в два года. В этом году жюри выбирали из 107 спектаклей, в финал прошли 48 постановок. В отличие от Национальной кинопремии, тяжело выделить спектакли, которые забрали бы особенно много статуэток.

Лучшим спектаклем драматического театра стал «Ревизор» Николая Пинигина, который поставили в Купаловском театре в начале прошлого года. Худрук Купаловского получил премию и за режиссерскую работу.

- Это все по блату, потому что премия проходит на нашей территории, - пошутил Николай Николаевич.

В этом году премию вручали в двух новых номинациях - «Лучший экспериментальный спектакль» и «Лучший спектакль театра драмы малой формы».

Лучшим экспериментальным спектаклем стал «Бетон» Республиканского театра белорусской драматургии, а драма малой формы - «Метод»Гомельского молодежного театра.

Николай Пинигин получил премию за лучшую режиссерскую работу в «Ревизоре» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Николай Пинигин получил премию за лучшую режиссерскую работу в «Ревизоре»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Художник-постановщик Александр Костюченко стал лучшим сценографом в музспектакле за оформление оперы «Тоска» в Большом театре Фото: Павел МАРТИНЧИК

Художник-постановщик Александр Костюченко стал лучшим сценографом в музспектакле за оформление оперы «Тоска» в Большом театреФото: Павел МАРТИНЧИК

Национальная театральная премия проходит раз в два года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальная театральная премия проходит раз в два годаФото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев вручает награду за лучший оперный спектакль «Богема» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев вручает награду за лучший оперный спектакль «Богема»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Павел Харланчук-Южаков - один из ведущих театральной премии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Павел Харланчук-Южаков - один из ведущих театральной премииФото: Павел МАРТИНЧИК

Лучшую мужскую роль за образ Городничего в «Ревизоре» получил Виктор Манаев Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лучшую мужскую роль за образ Городничего в «Ревизоре» получил Виктор МанаевФото: Павел МАРТИНЧИК

Этно-трио «Троіца» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Этно-трио «Троіца»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ведущие вечера - актеры Купаловского театра Марта Голубева, Павел Харланчук-Южаков, Валентина Гарцуева Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ведущие вечера - актеры Купаловского театра Марта Голубева, Павел Харланчук-Южаков, Валентина ГарцуеваФото: Павел МАРТИНЧИК

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