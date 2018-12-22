Театр кукол решил не вручать призы за лучшую женскую и мужские роли на Национальной премии

Национальную театральную премию вручают раз в два года. В этом году жюри выбирали из 107 спектаклей, в финал прошли 48 постановок. В отличие от Национальной кинопремии, тяжело выделить спектакли, которые забрали бы особенно много статуэток.

Лучшим спектаклем драматического театра стал «Ревизор» Николая Пинигина, который поставили в Купаловском театре в начале прошлого года. Худрук Купаловского получил премию и за режиссерскую работу.

- Это все по блату, потому что премия проходит на нашей территории, - пошутил Николай Николаевич.

В этом году премию вручали в двух новых номинациях - «Лучший экспериментальный спектакль» и «Лучший спектакль театра драмы малой формы».

Лучшим экспериментальным спектаклем стал «Бетон» Республиканского театра белорусской драматургии, а драма малой формы - «Метод»Гомельского молодежного театра.

Николай Пинигин получил премию за лучшую режиссерскую работу в «Ревизоре»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Художник-постановщик Александр Костюченко стал лучшим сценографом в музспектакле за оформление оперы «Тоска» в Большом театреФото: Павел МАРТИНЧИК

Национальная театральная премия проходит раз в два годаФото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев вручает награду за лучший оперный спектакль «Богема»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Павел Харланчук-Южаков - один из ведущих театральной премииФото: Павел МАРТИНЧИК

Лучшую мужскую роль за образ Городничего в «Ревизоре» получил Виктор МанаевФото: Павел МАРТИНЧИК