Предновогодний ажиотаж на «Экспобеле»: «Качество на рынке и в магазине одинаковое, а ценник здесь - в два раза меньше»

До нового года чуть больше недели, не за горами предпраздничная суета и выбор подарков. За последними многие отправляются на рынок – такая суровая альтернатива торговым центрам. Популярностью пользуется рынок «Экспобел», его покупатели ценят за низкие цены и большой выбор товаров (хоть и преимущественно из Китая).

Многие покупатели интересуются новогодними украшениями и гирляндамиФото: Павел МАРТИНЧИК

К праздникам рынок преобразился: здесь стали продавать живые и искусственные елочки, чуть ли не на каждом шагу предлагают купить огоньки. А стеллажи уличных павильонов увешаны яркой мишурой – серебристой, желтой, красной…

Рынок ценят за низкие цены и обилие товаровФото: Павел МАРТИНЧИК

Ценник везде примерно одинаковый. Так, обычная 10-метровая гирлянда с огоньками обойдется в 10-15 рублей, белая с большими круглыми огоньками – 20. Мишуру можно купить в среднем за 2-3 рубля. Много товаров и с изображением символа предстоящего года –свиньи. Большая свинья-копилка с завлекающей надписью kiss you обойдется в 12 рублей, а вот мягкая игрушка с мешочком, куда можно бросать монетки – 7. (см. ЧТО ПОЧЕМ).

Продаются на рынке и светящиеся фигуркиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Люди стали меньше на рынок ходить, потому что появились большие магазины у дома. Да и денег у людей мало. Но и сюда многие приезжают, потому что дешево. Поэтому мы стали закупаться еще более дешевой продукцией, например, магнитиками, статуэтками, - говорят продавцы.

Тем не менее, в рабочий день здесь многолюдно: одни только интересуются ценой, другие уже рассчитываются и забирают товар. А кто-то уже довольный с покупками направляется домой.

- Мы живем в Уручье, приехали за подарками нашей дочке, ей 4 года. Пораньше с работы освободились. Почему сюда? Здесь дешево, - объясняет Алексей, держа в руках огромные пакеты. - Качество и здесь, и в магазине одинаковое, а ценник на рынке - в два раза меньше. Купили игрушки, куклы, детскую палатку. Одежду здесь не берем, качество здесь, сами понимаете, не очень.

Алексей со своей женой пришли на рынок, чтобы купить подарок 4-летней дочкеФото: Павел МАРТИНЧИК

Покупатели особенно жалуют вниманием павильончики с детскими игрушками. Ассортимент разный – от наборов юного кулинара до машинок и мягких игрушек. Однако в любом павильоне с найдутся товары серии LOL – последний хит в мире детских забав. Продаются шарики, внутри которых есть кукла с одеждой и аксессуарами. Оригинал такой игрушки обойдется в 55-60 рублей, китайский аналог на рынке – в три раза дешевле.

В любом павильоне с найдутся куклы LOL – последний хит в мире детских забав.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для девочек в основном берут куклы LOL, а для мальчиков автотреки светящиеся. Они все из сделаны в Китае, но оригиналы тоже оттуда везут, но качество другое, - делится с нами продавец. - Маловато пока людей, наверное, к 31 декабря будет больше.

- Пришли за подарком младшему брату, ему 7 лет, - говорит Владислав. – Он давно хотел игрушечный автомат, на рынке купил за 25 рублей. Это недорого! Мы здесь недалеко живем, часто бываем. Решили заранее, чтобы не было этой новогодней суеты.

Продавцы говорят, что специально к этому сезону закупили больше маленьких новогодних сувенировФото: Павел МАРТИНЧИК

Торговцы говорят, что новогодние украшения и гирлянды стали продавать еще в начале ноября. Так что пик покупательской активности, можно сказать, прошел. На 30 и 31 декабря все откладывают только совсем ленивые.

- Мы уже закупились мишурой и гирляндами, что-то осталось и с прошлого года. Все равно маме сложно пройти мимо этой красоты, - улыбается Екатерина вместе с мамой. – Я пришла за подарками крестникам. Игрушки купили, машинки, скатерть на стол. Мы живем в районе Института культуры, далековато, но рубль за маршрутку отдал – и ты здесь. Зато здесь дешевле: кружку можно за 2,5 рубля купить, а в торговом центре – чуть ли не за 10! А вот скатерть здесь я купила за 12 рублей, в магазине такая стоит все 40! Были и на Ждановичах, но там выбор меньше.

Большая свинья-копилка с завлекающей надписью kiss you обойдется в 12 рублейФото: Павел МАРТИНЧИК

Помимо обычных покупателей, на рынке закупаются и оптовики. Цены демократичные, а продать можно потом гораздо дороже.

Стеллажи уличных павильонов украшены светящейся гирляндойФото: Павел МАРТИНЧИК

- Перед новым годом у нас обычно оптовиков много, здесь ведь дешевле, а людям ведь тоже надо продавать. Но людей, которые покупают в розницу, больше. Ведь этот рынок в плане ассортимента лучше, чем, например, Ждановичи. Он дешевле, чем торговые центры. Хотя качество и там, и там одинаковое.

Продавцы говорят, что такие хлопушки сейчас нарасхватФото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ?

Елка искусственная 1 м – 25-35 рублей. 1,5 – 60-65 рублей. 2,2 – 95-105 рублей

Магниты большие - 1,50 рубля. Маленькие – 1 рубль

Бенгальские огни – 1 рубль за штуку

Кружки с изображением свиньи – 4-5 рублей

Набор елочных шариков – около 5-7 рублей

Хлопушка – 2,5 рублей

Мягкие игрушки - 3,5-7 рублей

Мягкие игрушки берут в качестве сувенировФото: Павел МАРТИНЧИК