Предновогодний ажиотаж на «Экспобеле»: «Качество на рынке и в магазине одинаковое, а ценник здесь - в два раза меньше»
До нового года чуть больше недели, не за горами предпраздничная суета и выбор подарков. За последними многие отправляются на рынок – такая суровая альтернатива торговым центрам. Популярностью пользуется рынок «Экспобел», его покупатели ценят за низкие цены и большой выбор товаров (хоть и преимущественно из Китая).
Многие покупатели интересуются новогодними украшениями и гирляндамиФото: Павел МАРТИНЧИК
К праздникам рынок преобразился: здесь стали продавать живые и искусственные елочки, чуть ли не на каждом шагу предлагают купить огоньки. А стеллажи уличных павильонов увешаны яркой мишурой – серебристой, желтой, красной…
Рынок ценят за низкие цены и обилие товаровФото: Павел МАРТИНЧИК
Ценник везде примерно одинаковый. Так, обычная 10-метровая гирлянда с огоньками обойдется в 10-15 рублей, белая с большими круглыми огоньками – 20. Мишуру можно купить в среднем за 2-3 рубля. Много товаров и с изображением символа предстоящего года –свиньи. Большая свинья-копилка с завлекающей надписью kiss you обойдется в 12 рублей, а вот мягкая игрушка с мешочком, куда можно бросать монетки – 7. (см. ЧТО ПОЧЕМ).
Продаются на рынке и светящиеся фигуркиФото: Павел МАРТИНЧИК
- Люди стали меньше на рынок ходить, потому что появились большие магазины у дома. Да и денег у людей мало. Но и сюда многие приезжают, потому что дешево. Поэтому мы стали закупаться еще более дешевой продукцией, например, магнитиками, статуэтками, - говорят продавцы.
Тем не менее, в рабочий день здесь многолюдно: одни только интересуются ценой, другие уже рассчитываются и забирают товар. А кто-то уже довольный с покупками направляется домой.
- Мы живем в Уручье, приехали за подарками нашей дочке, ей 4 года. Пораньше с работы освободились. Почему сюда? Здесь дешево, - объясняет Алексей, держа в руках огромные пакеты. - Качество и здесь, и в магазине одинаковое, а ценник на рынке - в два раза меньше. Купили игрушки, куклы, детскую палатку. Одежду здесь не берем, качество здесь, сами понимаете, не очень.
Алексей со своей женой пришли на рынок, чтобы купить подарок 4-летней дочкеФото: Павел МАРТИНЧИК
Покупатели особенно жалуют вниманием павильончики с детскими игрушками. Ассортимент разный – от наборов юного кулинара до машинок и мягких игрушек. Однако в любом павильоне с найдутся товары серии LOL – последний хит в мире детских забав. Продаются шарики, внутри которых есть кукла с одеждой и аксессуарами. Оригинал такой игрушки обойдется в 55-60 рублей, китайский аналог на рынке – в три раза дешевле.
В любом павильоне с найдутся куклы LOL – последний хит в мире детских забав.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Для девочек в основном берут куклы LOL, а для мальчиков автотреки светящиеся. Они все из сделаны в Китае, но оригиналы тоже оттуда везут, но качество другое, - делится с нами продавец. - Маловато пока людей, наверное, к 31 декабря будет больше.
- Пришли за подарком младшему брату, ему 7 лет, - говорит Владислав. – Он давно хотел игрушечный автомат, на рынке купил за 25 рублей. Это недорого! Мы здесь недалеко живем, часто бываем. Решили заранее, чтобы не было этой новогодней суеты.
Продавцы говорят, что специально к этому сезону закупили больше маленьких новогодних сувенировФото: Павел МАРТИНЧИК
Торговцы говорят, что новогодние украшения и гирлянды стали продавать еще в начале ноября. Так что пик покупательской активности, можно сказать, прошел. На 30 и 31 декабря все откладывают только совсем ленивые.
- Мы уже закупились мишурой и гирляндами, что-то осталось и с прошлого года. Все равно маме сложно пройти мимо этой красоты, - улыбается Екатерина вместе с мамой. – Я пришла за подарками крестникам. Игрушки купили, машинки, скатерть на стол. Мы живем в районе Института культуры, далековато, но рубль за маршрутку отдал – и ты здесь. Зато здесь дешевле: кружку можно за 2,5 рубля купить, а в торговом центре – чуть ли не за 10! А вот скатерть здесь я купила за 12 рублей, в магазине такая стоит все 40! Были и на Ждановичах, но там выбор меньше.
Большая свинья-копилка с завлекающей надписью kiss you обойдется в 12 рублейФото: Павел МАРТИНЧИК
Помимо обычных покупателей, на рынке закупаются и оптовики. Цены демократичные, а продать можно потом гораздо дороже.
Стеллажи уличных павильонов украшены светящейся гирляндойФото: Павел МАРТИНЧИК
- Перед новым годом у нас обычно оптовиков много, здесь ведь дешевле, а людям ведь тоже надо продавать. Но людей, которые покупают в розницу, больше. Ведь этот рынок в плане ассортимента лучше, чем, например, Ждановичи. Он дешевле, чем торговые центры. Хотя качество и там, и там одинаковое.
Продавцы говорят, что такие хлопушки сейчас нарасхватФото: Павел МАРТИНЧИК
ЧТО ПОЧЕМ?
Елка искусственная 1 м – 25-35 рублей. 1,5 – 60-65 рублей. 2,2 – 95-105 рублей
Магниты большие - 1,50 рубля. Маленькие – 1 рубль
Бенгальские огни – 1 рубль за штуку
Кружки с изображением свиньи – 4-5 рублей
Набор елочных шариков – около 5-7 рублей
Хлопушка – 2,5 рублей
Мягкие игрушки - 3,5-7 рублей
Мягкие игрушки берут в качестве сувенировФото: Павел МАРТИНЧИК
К праздникам рынок преобразилсяФото: Павел МАРТИНЧИК