2018-12-24T14:19:53+03:00
Досуг
КП Беларусь

Встречи с женщинами-предпринимательницами пройдут во всех областных центрах

Первым - 25 января - мини-саммит примет Гомель
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Первый мини-саммит проекта «Ты можешь» пройдет в Гомеле 25 января.Первый мини-саммит проекта «Ты можешь» пройдет в Гомеле 25 января.
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В рамках подготовки к Женскому Саммиту «Ты можешь», который пройдет 3 марта в Минске, в январе и феврале во всех областных городах нашей республики состоятся встречи с женщинами-предпринимательницами. 25 января - мини-саммит принимает Гомель.

Мероприятия проводит Высшая женская школа Светланы Зере. Цель Женского Саммита «Ты можешь» и мини-саммитов в областных городах - дать женщинам реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе, вдохновить на поиск новых горизонтов развития.

Стартуют мини-саммиты с Гомеля. Затем этот город эстафету женской инициативы 1 февраля передаст Витебску. 8 февраля женщин ждет встреча в Бресте, 15 - в Могилеве, 22 - в Гродно.

- Мы начинаем с мини-саммитов в регионах не случайно, - поделилась организатор Светлана Зере, - есть иллюзия, что все самое лучшее происходит в столице. А ведь в областных и районных центрах живет немало женщин-предпринимательниц, о которых не пишут в газетах и не рассказывают по ТВ, но которые успешно строят свой и маленький, и большой бизнес. Мы хотим, чтобы гомельчанки, могилевчанки, витеблянки или брестчанки знали, что рядом с ними живут и работают такие женщины. И если они смогли добиться успеха, то каждая из нас тоже может все!

На каждую встречу с женщинами в регионах Светлана Зере обещает обязательно приехать сама. В областные города женский тренер и лайф-коуч везет свою историю «Моя дорога к успеху: без денег, связей и поддержки» и обещает честно рассказать о том, какие препятствия ей пришлось преодолеть, чтобы реализовать задуманное.

Планируется, что во время 3 часов (именно столько будут длиться мини-саммиты) участницы мероприятия смогут пообщаться с успешными бизнес-леди своего региона, завязать новые знакомства и сделать первый шаг на пути к своей мечте.

К примеру, в Гомеле в числе спикеров будет основатель и руководитель Академии моды для нестандартных моделей Марина Кабадарян с темой «Бизнес мечты и счастливая семья: путь длиною в жизнь». Практикующий женский психолог Анастасия Короленко поделится секретами, как остаться верной себе вопреки страхам и осуждению, а частный кондитер Ирина Дашковская расскажет, как прошла путь от любителя до кондитера для лучших мероприятий и крупнейших компаний Гомеля.

На каждую встречу в регионы Светлана Зере обещает обязательно приехать сама.

На каждую встречу в регионы Светлана Зере обещает обязательно приехать сама.

Также планируется активный нетворкинг и создание поддерживающих групп, поскольку по данным официального исследования Beroc многие женщины закрывают бизнес в первые годы после основания из-за недостаточной поддержки.

Все новости саммита и мини-саммитов можно узнать на официальном сайте womansummit.by или на странице в инстаграм @womansummit.by

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