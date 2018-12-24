Зимняя сказка! Посмотрите на волшебные фото из заснеженной Налибокской пущи
За неделю до Нового года в Беларусь пришли сильные снегопады - и полностью преобразили все вокруг. Посмотрите, как волшебно выглядит Налибокская пуща! Ну просто картинка из сказки! А фотографу «Комсомолки» Павлу Мартинчику удалось заснять не только удивительный зимний лес, но и его жителей - косуль и длиннохвостую синицу.
Зимой в лесу фантастически красиво!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Такая красота! И ни души вокруг.Фото: Павел МАРТИНЧИК
А вот и первый лесной житель.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Здравствуйте, косули!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Уже уходите?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Можно часами гулять по лесу и смотреть в небо, главное - не замерзнуть.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Величественная Налибокская пуща.Фото: Павел МАРТИНЧИК
А вот еще одна встреча - длиннохвостая синица. Привет, синичка!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Обязательно выйдите на лесную прогулку этой зимой!Фото: Павел МАРТИНЧИК