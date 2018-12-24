2018-12-24T14:36:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Зимняя сказка! Посмотрите на волшебные фото из заснеженной Налибокской пущи

Лес в снегу, косули и синичка!
Анна РЫБЧИНСКАЯПавел МАРТИНЧИК
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Налибокская пуща превратилась в волшебный лес из сказки.Налибокская пуща превратилась в волшебный лес из сказки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За неделю до Нового года в Беларусь пришли сильные снегопады - и полностью преобразили все вокруг. Посмотрите, как волшебно выглядит Налибокская пуща! Ну просто картинка из сказки! А фотографу «Комсомолки» Павлу Мартинчику удалось заснять не только удивительный зимний лес, но и его жителей - косуль и длиннохвостую синицу.

Зимой в лесу фантастически красиво! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зимой в лесу фантастически красиво!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такая красота! И ни души вокруг. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такая красота! И ни души вокруг.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот и первый лесной житель. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот и первый лесной житель.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здравствуйте, косули! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здравствуйте, косули!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже уходите? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже уходите?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно часами гулять по лесу и смотреть в небо, главное - не замерзнуть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно часами гулять по лесу и смотреть в небо, главное - не замерзнуть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Величественная Налибокская пуща. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Величественная Налибокская пуща.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот еще одна встреча - длиннохвостая синица. Привет, синичка! Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот еще одна встреча - длиннохвостая синица. Привет, синичка!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обязательно выйдите на лесную прогулку этой зимой! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обязательно выйдите на лесную прогулку этой зимой!Фото: Павел МАРТИНЧИК

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