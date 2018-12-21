«После «Сяброў» играл в американских ресторанах, а теперь мечтаю у океана о концерте в Беларуси»

Кроме узнаваемого образа (шикарные усы и длинные вьющиеся огненного цвета волосы) он отметился добрым десятком популярных песен – среди них «Завалинка», «Шестиструнная гитара», «На полатях», «Салавей спявае», «Нарачанка», «Казацкому роду». «Комсомолка» разыскала певца и узнала, что с ним происходило все эти годы

СРАЗУ ПОПАЛ НА ЦТ С «САЛАВЕЙ СПЯВАЕ» И «ЗАВАЛИНКОЙ»

В «Сябры» Валерий попал в 1982-м. Рязанов работал гитаристом и вокалистом джазового коллектива «Дивоцвет» в родном Куйбышеве (нынешняя Самара) с известными пианистом Григорием Файном и контрабасистом Николаем Мачкасовым, а руководитель «Сябров» Анатолий Ярмоленко после совместного концерта двух ВИА познакомился с Валерием и сразу пригласил его в белорусский ансамбль.

"Сябры", уже ставшие известными после "Олеси". Фото: Личный архив Валерия Рязанова

- Было интересно попробовать себя в популярном ВИА: отовсюду звучала «Олеся», концерты шли на площадках вроде дворцов спорта. А о Беларуси сложилось хорошее впечатление благодаря сослуживцам в армии. Но кроме названий крупных городов о республике ничего не знал, - вспоминает Валерий. - Джазового репертуара в «Сябрах» не было, как в «Дивоцвете», и аранжировки оказались попроще. Зато хватало национальных мотивов. Еще Ярмоленко дал мне несколько песен, которые исполнял предыдущий гитарист. В том числе уже знаменитую «Шестиструнную гитару» и красивую умную вещь «Бирюза» на стихи Ивана Бунина.

С первых же концертов Валерий ощутил, что значит, когда у коллектива много поклонников. А ярко отметиться помог новогодний огонек на ЦТ, где Рязанов спел новинку «Салавей спявае»: «В 24 года – это большой подарок судьбы». А узнавать на улицах по всему СССР участника «Сяброў» стали в 1986-м после «Завалинки», спетой на «Песне года». Кстати, тогда у Валерия уже поменялся имидж – вдобавок к шикарным усам появилась знаменитая шевелюра.

Валерий Рязанов вскоре после прихода в ансамбль и в конце своей работы в "Сябрах". Фото: Личный архив Валерия Рязанова

А потом распался СССР. Уже за пару лет до этого гастролей стало меньше: «И даже там, где нас всегда принимали отлично, вдруг полупустой зал», - говорит Рязанов. Это были уже не лучшие годы, когда «Сябрам» платили по высшей ставке – каждый артист получал и по 20 рублей за концерт.

- Примерно тогда мы переехали в Минск. Толя Ярмоленко говорил, что тут он сможет быстрее решать вопросы: рядом Минкультуры, телеканалы, радио. И правда - жизнь ансамбля закипела по новой: «Сябры» много записывались, мелькали на экране, выступали на хозрасчете.

Валерий говорит, что в Америке первым делом сделал покороче стрижку и сбрил усы - таким Ларри Рязанова знают его американские друзья. Фото: Личный архив Валерия Рязанова

ПОЖИТЬ В США ЗАХОТЕЛ НА ПЕРВЫХ АМЕРИКАНСКИХ ГАСТРОЛЯХ «СЯБРОЎ»

Но Валерий уже созрел для сольного творчества. Некоторые песни он исполнял и в «Сябрах» - рок-н-ролльную «Нарачанку» Дмитрия Явтуховича, «Марысю» Игоря Лученка, а еще новогоднюю «Снягурку», которую написал сам.

- Но чаще композиторы стремились отдавать песни самым известным исполнителям, которых в Беларуси не так и много. А денег, чтобы покупать песни, особенно не было. Тогда я стал писать и аранжировать сам. И знакомился с поэтами. Например, Алесь Бадак оказался моим соседом по подъезду, на БТ пообщался с писавшими стихи режиссером Еленой Туровой и певцом Кириллом Слукой. Лена мне близка как поэт, на ее стихи написано 80% песен моего диска «Оглянись». Пушкинский вальс «Натали» на слова Лены стал клипом. Как и «Разрешите» Кирилла (стихи из него просто перли, что называется!) - я и теперь пою эту вещь с удовольствием. В концерты Толя Ярмоленко их вставлял вдобавок к моим «сябровским» вещам, но все-таки это был не совсем формат для ансамбля. Я тяготел к лирике, романсам – медлякам. Мне нравится, когда в песне есть, где попеть. А ноты, которые боялся брать, оказались не такими страшными, стал играть с тембрами и мелизмами.

В таком образе "Сябры" в середине 1980-х пели "Перестройку-рок-н-ролл". Анатолий Ярмоленко второй слева, Валерий - третий слева. Фото: Личный архив Валерия Рязанова

Но кроме развития сольной карьеры для Валерия в воздухе витал еще один вопрос – о переезде за рубеж. Будущее в постсоветской стране казалось очень туманным, а детям хотелось дать лучшее образование и больше возможностей.

- А я всегда готов срываться и искать новое, чтобы не было грустно и неинтересно. Потому славянский принцип «где родился, там и пригодился» - не мой. Так я в свое время попал в «Сябры», так вышло и с Америкой. А идея пожить там появилась еще во время первых выездов ансамбля в Америку – в 1993-м и 1995-м. Мы выступали в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Милуоки для русскоязычных слушателей в школах, ресторанах, в ООН перед дипломатами, в белорусской диаспоре в Соут-Ривере под Нью-Йорком.

Кстати, первый выезд совпал с рождением сына Валерия Антона – ему было полтора месяца во время моего отъезда. А когда музыкант узнал о выигрыше «грин кард», его жена была на восьмом месяце второй беременности. В ответ на новость Ирина ответила: «Вот я рожу через месяц, тогда и поговорим».

Валерий Рязанов на сцене - в "Сябрах" и сегодня. Фото: Личный архив Валерия Рязанова

За год надо было пересечь американскую границу, так что скоро началось прощание с «Сябрами».

- Было тяжело говорить о своем уходе Толе Ярмоленко. На концерте в Минской области возле площадки я его отозвал и огорошил: «Я выиграл «грин кард». Ярмоленко на меня удивленно посмотрел и спрашивает: «И что?». А я отвечаю: «Вот и я о том же. Не поеду – буду себя корить всю жизнь, что не использовал шанс, поеду – значит, навсегда». Толя вошел в положение: я формально уволился, но еще год играл с «Сябрами», зарабатывал. Наверное, в последний раз показался на белорусском ТВ на новогоднем огоньке-2001.

УСТРАИВАТЬСЯ В РЕСТОРАН ПОШЕЛ С САМОЛЕТА

Семья приехала в США, когда сыну было 8 лет, дочке Ксении – 11 месяцев. Им повезло: сразу осели в предложенном американцами Сан Диего (хотя по названию еще в Минске поначалу думали даже, что это Мексика).

Валерий с Антоном и Ксюшей спустя пару лет в Америке. Фото: Личный архив Валерия Рязанова

- У меня раньше жизнь менялась каждые 10 лет – Куйбышев, Гомель, Минск. А тут я уже 17 лет, и меня все устраивает. Хотя в Америке принято гнаться за работой: переезжать ради лучших условий в другой штат, селиться поближе к работе.

В руках у Рязановых было четыре чемодана и красивая коляска-трансформер. Чтобы ее вывезти, пришлось неплохо заплатить в московском «Шереметьево». А еще музыкант прихватил гитару – нейлоновую акустику, которую Валерий купил аж 1979-м, когда служил в армии. Взял ее не зря – теперь с инструментом ездит по ученикам. Но музыкант жалеет, что продал в Минске домашнюю студию - поддался уговорам, мол, в Америке все есть. «Но я же не миллионер!» - восклицает он. Хотя теперь у него собралась коллекция электро- и акустических гитар, бас, а еще свое оборудование для мероприятий – это еще одна его занятость в США.

- За один такой вечер с диджейской программой на семейном или корпоративном торжестве музыкант зарабатывает $100-150 в час. А уж если живой звук, как работаю я, тут уж как договоришься. Были такие вечера, что я пел без остановки 4 часа – и ничего! – рассказывает Валерий.

Валерий гордится одним из недавних приобретений - джазовой бас-гитарой Fender. Фото: Личный архив Валерия Рязанова

В принципе, переходный период для Валерия был короткий. Семья переехала в августе 2001-го, а уже в конце сентября он работал в ресторане.

- Хотя попытка вписаться в эту сферу была прямо с самолета. Представитель фирмы, которая помогала с переездом, затянула в русский ресторан, мол, вдруг пристроишься. Но там был полный набор музыкантов. А скоро на меня вышли из другого ресторана, наверное, прознав, что я из «Сябров».

Русских ресторанов в Сан Диего было всего два - они работали с пятницы по воскресенье в формате семейных праздников. Заработок в этих заведениях – сотня-две долларов за вечер. Так Валерий отработал восемь лет, перепев кучу русскоязычного репертуара – и хороших песен, и чисто кабацких.

- Только, думаю, у нас было бы отношение как к музыканту второго сорта – мол, сошел с большой сцены в кабак. А тут считают по-другому, в том числе и потому, что прошлые заслуги отходят на второй план кто-то приехал, когда о «Сябрах» еще не было слышно, а молодые появились тут недавно, и это не их музыка. Теперь я тоже иногда выступаю в ресторанах, но уже по приглашению.

Ксения, дочка Валерия и Ирины, окончила школу, поступила в вуз прямо в Сан-Диего, но постоянно выступает вместе с папой. Фото: Личный архив Валерия Рязанова

Параллельно Рязанов учил язык, занимался музыкальными технологиями и даже записался на уроки фортепьяно (преподаватель, прослушав, сказала: «А что ты тут делаешь?», смеется Валерий, который пришел туда ради освоения языка). Уже через полгода после переезда у него появились ученики – в основном, это частные уроки. Рязанов преподает гитары, вокал, теорию музыки, композицию русским, мексиканцам, американцам. Такие частные уроки стоят $25-65. А потом его пригласили еще и в китайскую школу, где он не только преподает, но и нередко выступает - сам и с дочерью. Благо залы там - что-то вроде суперсовременных дворцов культуры с полной обслуживающей командой, которая с тебя сдувает пылинки. А в этом году Валерий провел свой сольный концерт.

- У меня появилось немало новых песен. Но сыграл я, конечно, и свои шлягеры – «Завалинку», «Полати», а еще «Олесю», которую пою редко, если сильно попросят. Была на сцене и дочка Ксения – она поет с детства всю Селин Дион, Кристину Агилеру, очень любит Адель, я научил ее играть на фортепьяно, гитаре, укулеле. Поет Ксюша по-английски, хотя свободно говорит по-русски. Концерт - это вложения. Но удалось собрать концертный зал на 500 человек в синагоге недалеко от моего дома. Билеты стоили $40, а у концерта были спонсоры – это все знакомые и друзья мои и организатора: риелтор, страховщик, дантист, турагент…

Дети Валерия, Антон и Ксения, уже взрослые - сын работает в области инвестиций в Нью-Йорке, а дочь учится на индустриального психолога. Фото: Личный архив Валерия Рязанова

О семье Рязанов говорит кратко: «Все нормально». Сын Антон (ему 25 лет) окончил частный Университет Карнеги – Меллона в Питсбурге (годовая плата там - $60 тысяч) и теперь работает в области инвестиций в Нью-Йорке. Во время учебы он занимался плаванием, поставил школьные и университетские рекорды, участвовал в национальных соревнованиях. Ксения наоборот только поступила в Университет Сан Диего (год обучения там стоит порядка $25 тысяч в год) и хочет стать индустриальным психологом – это новое направление. Жена Ирина работает в ритейле - в крупной компании координирует цены. А связи с Минском, с «сябрами» разных лет остались.

– Раньше поинтенсивнее, теперь меньше общаемся. Но то, что делает Толя и «Сябры», вижу через интернет. Все хорошо, но меня там уже нет… Я часто задумываюсь, что переездом прервал свою карьеру. Ведь у меня был альбом «Оглянись», клипы, телесъемки, налаживались связи. Свои песни я недокрутил в Беларуси. Об этом иногда жалею – здесь все по-другому. Но в творческом плане показаться в Беларуси я готов: есть новые песни, а в 2019-м мне стукнет 60 лет. Только отсюда организацию я не потяну, а плохо делать уже не могу. Когда бываю на океане (он за 10 минут от дома), прокручиваю это постоянно под шум волн.