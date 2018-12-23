2018-12-23T23:17:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Лучшее будущее не ждет!

Новый год - это всегда яркие эмоции, новые горизонты, мечты и вера в лучшее будущее. И пока ваши дети и внуки пишут письма Деду Морозу, мы расскажем, как правильно и с выгодой распорядиться вашими накоплениями
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Мы привыкли, что успех без усилий немыслим. Однако в цифровом мире работает другое правило, и ваше желание приумножить валютные сбережения может осуществиться в два счета. Точнее, в пару кликов. Следите за руками: раз - скачиваем и устанавливаем новое мобильное приложение i'mbanking.by, два - открываем в приложении депозит, скажем, в долларах США на 2 года с повышенной ставкой 3.25% в год и продолжаем заниматься приятными предпраздничными хлопотами!

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У вас наверняка еще полно планов: поставить елку, купить подарки, подготовить всем поздравления. Семье, близким и просто приятным людям мы всегда желаем только лучшего. Поэтому пожелайте вашим родным, друзьям и коллегам «Лучшее будущее» - лучший депозит от Белорусского народного банка.

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