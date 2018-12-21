2018-12-21T22:45:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Советское детство: «Нам дарили на Новый год мандарины и апельсины - их можно было купить только перед праздником или на выборах»

С теми, кто вырос в СССР, мы вспомнили, какой была советская новогодняя сказка для детей [фото]
Раиса ЮДИНА
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В детских садах мальчиков традиционно наряжали зайчиками, девочек - снежинками. Фото из домашних архивовВ детских садах мальчиков традиционно наряжали зайчиками, девочек - снежинками. Фото из домашних архивов
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Кому только не писали письма советские дети! Родителям, когда уезжали на каникулы в пионерский лагерь. Зарубежным друзьям, которых находили через модные в то время КИДы (клубы интернациональной дружбы). Даже президенту США «лично в руки». А вот Деду Морозу не писали. То ли не верили в него, то ли просить не было смысла, если все равно принесет только конфеты. Но Новый год при этом все равно оставался праздником волшебным.

Детство в деревне: тетя Люба-Дед Мороз и Минск в подарок

В моем детстве в 70-80-х я не верила в Деда Мороза, потому что заранее знала, кто у нас в деревне его изобразит: дядя Коля баянист, физрук Иван Иванович, почтальонша тетя Валя или медсестра Люба. В роли Снегурочки ярче всех помню старшеклассницу Ларису. Красавица блондинка с черными бровями и ресницами, косой до пояса. Я просто млела от восторга, глядя на нее, и мечтала, что вырасту такой же красивой, и меня тоже возьмут Снегурочкой. Мечта не сбылась, зато я каждый год занимала в школе первые места за лучший маскарадный костюм. Пока была маленькая, чудеса фантазии проявляла моя мама. Из крашеной марли, цветной бумаги и разного подручного материала она создавала шедевры. Я была и Пиковой дамой, и Клубничкой, и Золотой рыбкой, и даже Хлебом.

Вот такой роскошных по меркам середины 70-х костюм снежинки мог быть у девочки, мама которой накануне съездила на экскурсию в Москву, накупила там дивной мишуры, пластмассовых снежинок и проявила фантазию в оформлении. Корона хранится до сих пор! Фото из

Вот такой роскошных по меркам середины 70-х костюм снежинки мог быть у девочки, мама которой накануне съездила на экскурсию в Москву, накупила там дивной мишуры, пластмассовых снежинок и проявила фантазию в оформлении. Корона хранится до сих пор! Фото из

В старших классах костюмы я уже мастерила сама на пару с одноклассницей Светой. Для победы мало было нарядиться в кого-то. Костюм требовал еще и защиты. Мы со Светкой четыре года подряд защищали костюмы танцами собственного сочинения и всегда выигрывали. Самый любимый образ – Незнакомки. В длинных розовых юбках (соорудили из штор, взятых напрокат в мамином конторском кабинете), в шляпах с вуалями, склеенных из картона, с веерами из перьев соседских злых индюков, от которых не раз я убегала так, что пятки сверкали - мы казались себе богинями, томно танцуя под что-то из Поля Мориа.

В юбке из штор, взятых напрокат в мамином конторском кабинете и веером из перьев хвостов злых индюков я казалась себе богиней! Фото из домашнего архива

В юбке из штор, взятых напрокат в мамином конторском кабинете и веером из перьев хвостов злых индюков я казалась себе богиней! Фото из домашнего архива

- Мой папа переодевался в Деда Мороза у себя на работе, а потом в этой роли появлялся дома, с подарками в настоящем мешке. Мы с братьями становились по очереди на табуретку и читали стихи, получая за каждый по конфете, - рассказывает Иван, чье детство пришлось на 60-е. - Большие сладкие подарки (конфеты, грецкие орехи, вафли) нам дарили, но прятали в шкаф до Нового года. Достать их раньше времени мы не пытались, но конфеты, развешанные на елке, потихоньку уничтожали. Чтобы родители не заметили пропажу, старший брат нарезал хлеб и аккуратно заворачивал эти кусочки в пустые фантики. До праздника на елке доживали только конфеты на самом верху, до которых мы не могли добраться.

Главное в новогоднем костюме - фантазия. Красиво завернулась в простыню, разрисовала картонный обруч, украсила его бусинками на ниточках дождика - и ты инопланетянка! Фото из домашнего архива

Главное в новогоднем костюме - фантазия. Красиво завернулась в простыню, разрисовала картонный обруч, украсила его бусинками на ниточках дождика - и ты инопланетянка! Фото из домашнего архива

Если разные конфеты можно было купить в сельском магазине, то апельсины еще 40 лет назад были дефицитом, тем более в деревне.

- Мамин брат, который жил в республике Коми, присылал нам обычно два ящика апельсинов к Новому году, - вспоминает Любовь. - А в семье у нас было принято делать друг другу небольшие подарочки. Родителям мы дарили аппликации, сделанные своими руками, а друг дружке – сладости, припрятанные задолго до праздника. Лучших учеников школы организованно возили в цирк. Сама по себе поездка в Минск уже была подарком.

Призы за лучший костюм были незатейливые. Например, вот такая надувная игрушка. Фото из домашнего архива

Призы за лучший костюм были незатейливые. Например, вот такая надувная игрушка. Фото из домашнего архива

В некоторых колхозах для детей устраивали не только елку с подарками, но и эффектно их развозили.

- На елку ходили и в школу и в деревенский клуб, где была новогодняя программа. А детям подарки от колхоза развозили на тройке лошадей, запряженной в сани, - рассказала Мария из поколения детей 80-х. – А еще мы в детстве ставили под елку свои тапочки перед сном, а утром в них было полно конфет. Подарки нам дарили обычно полезные - фломастеры, карандаши.

Буратино - один из любимых образов советских детей. Фото из домашних архивов

Буратино - один из любимых образов советских детей. Фото из домашних архивов

В дефиците в нашем детстве были не только цитрусовые, но и новогодние костюмы. Родители выкручивались, как могли.

- Мой папа охотник, и благодаря ему у меня был самый оригинальный новогодний костюм Лисички. На голову надевалась маска - настоящая лисья морда из выделанной шкуры, а на платье сзади был пришит настоящий лисий хвост. А самым любимым и памятным подарком в детстве для меня были лыжи, которые я очень хотела, но не осмеливалась просить у родителей, и коробка грильяжных конфет, моих самых любимых, которые в конце 80-х было не достать.

Дети военных: пальма вместо елки и поездка в Лужники

С папами-военными дети колесили по всей стране, а то и за границей успевали пожить. И куда бы судьба ни забросила семью, устроить для детей праздник на новый год – это было святое.

- Каждый год 1 января с утра пораньше мы с братом бежали к елочке, где для нас были припрятаны подарки. Обычно что-то недорогое – игрушки, книги. Что родители положат, то и хорошо, - рассказала Наталья. - Одна необычная кукла – Петрушка в лаптях и колпаке – у меня хранится до сих пор. И елочных игрушек много сохранилось. Когда приходила пора снимать их, каждая отдельно заворачивалась в кусок газеты. Елку нам устраивали в школе и в гарнизонном доме офицеров (мой папа был военным). А в 1981 году нас из Подмосковья повезли на елку в Москву, в Лужники. Перед поездкой ночь не спала от волнения, а сейчас даже не могу вспомнить, что там было. Помню, что елка была огромная и подарки необычные – большие пластмассовые часы, а внутри конфеты.

В военных городках для детей тоже обязательно организовывали встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото из домашних архивов

В военных городках для детей тоже обязательно организовывали встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото из домашних архивов

В южных гарнизонах Новый год был не совсем обычным…

- Часть моего советского детства прошла в Азербайджане, в воинской части г. Кировобада (ныне Гянджа). Здесь зим со снегом не было, а вместо елки наряжали пальму. Когда мы, дети, первый раз увидели падающий снег, думали, что это еда, начали собирать его в тарелки и ели ложками, - смеется Юлия. - Дед Мороз (обычно в него наряжался кто-то из солдат) ходил с подарками по квартирам, где жили дети. Я так его боялась, что бежала прятаться, как только он входил. Сижу однажды за креслом и вижу только ноги Деда Мороза в кирзовых сапогах. Смотрю и не понимаю – ну почему сапоги-то! Что-то здесь не так! А подарки он приносил хорошие: кукла с длинными волосами, которые можно было стричь, круглые жвачки, что папа откуда-то из командировки привозил…

Иногда Дед Мороз, чтобы его не опознали, прятал лицо под маской. Фото из домашних архивов.

Иногда Дед Мороз, чтобы его не опознали, прятал лицо под маской. Фото из домашних архивов.

Минчане: представление во дворце спорта, конфетти вместо пайеток и мечты о шоколадных зайцах

Послевоенному поколению, рожденному в 50-х годах, родители старались дать все самое лучшее, что было по тем временам возможно.

- На Новый год в детстве нам обычно дарили мандарины и апельсины – мол, это вам подарок от Деда Мороза. В то время это был дефицит из дефицита. Их можно было купить только перед Новым годом или на избирательном участке на выборах, - вспоминает Владимир. - На елку мы ходили и в школу, и в Дом культуры строительного треста, где работал отец.

У нас уже в конце 50-х дома был телевизор (по тем временам большая редкость) «Беларусь-4» с приемником и проигрывателем. Детям по вечерам смотреть его не разрешали, но на Новый год мы вместе со взрослыми смотрели «Голубой огонек». Больше всего запомнились Тарапунька и Штепсель (популярный советский юмористический дуэт – РЕД.) и Эдуард Хиль.

А потом все семьями собирались возле Заводского универмага – был такой на пересечении Партизанского проспекта и улицы Центральной. Кто-то приходил с гармошкой, кто-то с гитарой, кто-то с бутылочкой. Люди угощали друг друга, танцевали, веселились, дети бегали вокруг елки.

В 70-х у маленьких минчан появились новые развлечения, а у их родителей – новые возможности порадовать детей.

- В первом классе нас из школы бесплатно возили во Дворец спорта на ледовое представление. Сколько потом видела разных праздничных программ, а такого восторга, как эта «Сказка на коньках» никогда уже не было, - вспоминает Алла. - Была у меня в то время несбыточная мечта – шоколадный заяц. Я видела его в магазине, мимо которого мы проходили с мамой по дороге из детского сада. Стоили эти зайцы так дорого, что я даже не смела просить о таком подарке. Поэтому радовалась просто конфетам.

- И нас всем классом возили бесплатно во Дворец спорта на новогоднее представление. Мы ездили без особого восторга, но в один год, когда попали на выступление ансамбля «Верасы», мы просто визжали от радости, - говорит Элла. - Родители дарили нам на Новый год конфеты или какие-то необходимые мелочи. Никто никогда не просил что-то специально к празднику.

На новогоднюю елку детей, как и сейчас, приводили с самых малых лет, когда даже стишок Деду Морозу они не могли рассказать. Фото из домашних архивов.

На новогоднюю елку детей, как и сейчас, приводили с самых малых лет, когда даже стишок Деду Морозу они не могли рассказать. Фото из домашних архивов.

- Мы какое-то время жили с родителями в общежитии. На первом этаже на Новый год здесь наряжали елку, все собирались, детей очень много было, - рассказывает Лилия.- Мамы шили девочкам из марли платьица, крахмалили их, украшали битыми елочными игрушками – и в таком наряде мы чувствовали себя принцессами.

Новогодние представления во Дворце спорта на многие годы стали традиционным коллективным развлечением для советских школьников.

Ну и пусть все снежинки! Зато какие все разные! Фото из домашних архивов

Ну и пусть все снежинки! Зато какие все разные! Фото из домашних архивов

- Главным во Дворце спорта для нас было не представление, а подарок, который вручали в конце - конфеты в пластмассовом контейнере, - смеется Елена. – У родителей мы ничего не просили. Но, например, в Ростове, где жила моя бабушка, мы всегда получали подарки под елочку на Новый год – небольшие игрушки, конфеты. А у белорусской бабушки такой традиции не было. Я так расстроилась, когда никаких подарков под елкой не оказалось: «А что, Дед Мороз не пришел?»

Каждый год мама мастерила мне маскарадные костюмы – Красная шапочка, Ромашка… Все декоративные элементы были в большом дефиците, поэтому выкручивалась как могла. Однажды вместо пайеток решила использовать конфетти из плотной фольги – все пальцы исколола, чтобы красиво расшить мне новогодний наряд.

Еще я помню, что в 80-х магазины украшали к новому году самодельными новогодними конструкциями - терема из картона, укутанные снегом из ваты и посыпанные блестящим «дождиком».

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