Советское детство: «Нам дарили на Новый год мандарины и апельсины - их можно было купить только перед праздником или на выборах»

Кому только не писали письма советские дети! Родителям, когда уезжали на каникулы в пионерский лагерь. Зарубежным друзьям, которых находили через модные в то время КИДы (клубы интернациональной дружбы). Даже президенту США «лично в руки». А вот Деду Морозу не писали. То ли не верили в него, то ли просить не было смысла, если все равно принесет только конфеты. Но Новый год при этом все равно оставался праздником волшебным.

Детство в деревне: тетя Люба-Дед Мороз и Минск в подарок

В моем детстве в 70-80-х я не верила в Деда Мороза, потому что заранее знала, кто у нас в деревне его изобразит: дядя Коля баянист, физрук Иван Иванович, почтальонша тетя Валя или медсестра Люба. В роли Снегурочки ярче всех помню старшеклассницу Ларису. Красавица блондинка с черными бровями и ресницами, косой до пояса. Я просто млела от восторга, глядя на нее, и мечтала, что вырасту такой же красивой, и меня тоже возьмут Снегурочкой. Мечта не сбылась, зато я каждый год занимала в школе первые места за лучший маскарадный костюм. Пока была маленькая, чудеса фантазии проявляла моя мама. Из крашеной марли, цветной бумаги и разного подручного материала она создавала шедевры. Я была и Пиковой дамой, и Клубничкой, и Золотой рыбкой, и даже Хлебом.

Вот такой роскошных по меркам середины 70-х костюм снежинки мог быть у девочки, мама которой накануне съездила на экскурсию в Москву, накупила там дивной мишуры, пластмассовых снежинок и проявила фантазию в оформлении. Корона хранится до сих пор! Фото из

В старших классах костюмы я уже мастерила сама на пару с одноклассницей Светой. Для победы мало было нарядиться в кого-то. Костюм требовал еще и защиты. Мы со Светкой четыре года подряд защищали костюмы танцами собственного сочинения и всегда выигрывали. Самый любимый образ – Незнакомки. В длинных розовых юбках (соорудили из штор, взятых напрокат в мамином конторском кабинете), в шляпах с вуалями, склеенных из картона, с веерами из перьев соседских злых индюков, от которых не раз я убегала так, что пятки сверкали - мы казались себе богинями, томно танцуя под что-то из Поля Мориа.

В юбке из штор, взятых напрокат в мамином конторском кабинете и веером из перьев хвостов злых индюков я казалась себе богиней! Фото из домашнего архива

- Мой папа переодевался в Деда Мороза у себя на работе, а потом в этой роли появлялся дома, с подарками в настоящем мешке. Мы с братьями становились по очереди на табуретку и читали стихи, получая за каждый по конфете, - рассказывает Иван, чье детство пришлось на 60-е. - Большие сладкие подарки (конфеты, грецкие орехи, вафли) нам дарили, но прятали в шкаф до Нового года. Достать их раньше времени мы не пытались, но конфеты, развешанные на елке, потихоньку уничтожали. Чтобы родители не заметили пропажу, старший брат нарезал хлеб и аккуратно заворачивал эти кусочки в пустые фантики. До праздника на елке доживали только конфеты на самом верху, до которых мы не могли добраться.

Главное в новогоднем костюме - фантазия. Красиво завернулась в простыню, разрисовала картонный обруч, украсила его бусинками на ниточках дождика - и ты инопланетянка! Фото из домашнего архива

Если разные конфеты можно было купить в сельском магазине, то апельсины еще 40 лет назад были дефицитом, тем более в деревне.

- Мамин брат, который жил в республике Коми, присылал нам обычно два ящика апельсинов к Новому году, - вспоминает Любовь. - А в семье у нас было принято делать друг другу небольшие подарочки. Родителям мы дарили аппликации, сделанные своими руками, а друг дружке – сладости, припрятанные задолго до праздника. Лучших учеников школы организованно возили в цирк. Сама по себе поездка в Минск уже была подарком.

Призы за лучший костюм были незатейливые. Например, вот такая надувная игрушка. Фото из домашнего архива

В некоторых колхозах для детей устраивали не только елку с подарками, но и эффектно их развозили.

- На елку ходили и в школу и в деревенский клуб, где была новогодняя программа. А детям подарки от колхоза развозили на тройке лошадей, запряженной в сани, - рассказала Мария из поколения детей 80-х. – А еще мы в детстве ставили под елку свои тапочки перед сном, а утром в них было полно конфет. Подарки нам дарили обычно полезные - фломастеры, карандаши.

Буратино - один из любимых образов советских детей. Фото из домашних архивов

В дефиците в нашем детстве были не только цитрусовые, но и новогодние костюмы. Родители выкручивались, как могли.

- Мой папа охотник, и благодаря ему у меня был самый оригинальный новогодний костюм Лисички. На голову надевалась маска - настоящая лисья морда из выделанной шкуры, а на платье сзади был пришит настоящий лисий хвост. А самым любимым и памятным подарком в детстве для меня были лыжи, которые я очень хотела, но не осмеливалась просить у родителей, и коробка грильяжных конфет, моих самых любимых, которые в конце 80-х было не достать.

Дети военных: пальма вместо елки и поездка в Лужники

С папами-военными дети колесили по всей стране, а то и за границей успевали пожить. И куда бы судьба ни забросила семью, устроить для детей праздник на новый год – это было святое.

- Каждый год 1 января с утра пораньше мы с братом бежали к елочке, где для нас были припрятаны подарки. Обычно что-то недорогое – игрушки, книги. Что родители положат, то и хорошо, - рассказала Наталья. - Одна необычная кукла – Петрушка в лаптях и колпаке – у меня хранится до сих пор. И елочных игрушек много сохранилось. Когда приходила пора снимать их, каждая отдельно заворачивалась в кусок газеты. Елку нам устраивали в школе и в гарнизонном доме офицеров (мой папа был военным). А в 1981 году нас из Подмосковья повезли на елку в Москву, в Лужники. Перед поездкой ночь не спала от волнения, а сейчас даже не могу вспомнить, что там было. Помню, что елка была огромная и подарки необычные – большие пластмассовые часы, а внутри конфеты.

В военных городках для детей тоже обязательно организовывали встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото из домашних архивов

В южных гарнизонах Новый год был не совсем обычным…

- Часть моего советского детства прошла в Азербайджане, в воинской части г. Кировобада (ныне Гянджа). Здесь зим со снегом не было, а вместо елки наряжали пальму. Когда мы, дети, первый раз увидели падающий снег, думали, что это еда, начали собирать его в тарелки и ели ложками, - смеется Юлия. - Дед Мороз (обычно в него наряжался кто-то из солдат) ходил с подарками по квартирам, где жили дети. Я так его боялась, что бежала прятаться, как только он входил. Сижу однажды за креслом и вижу только ноги Деда Мороза в кирзовых сапогах. Смотрю и не понимаю – ну почему сапоги-то! Что-то здесь не так! А подарки он приносил хорошие: кукла с длинными волосами, которые можно было стричь, круглые жвачки, что папа откуда-то из командировки привозил…

Иногда Дед Мороз, чтобы его не опознали, прятал лицо под маской. Фото из домашних архивов.

Минчане: представление во дворце спорта, конфетти вместо пайеток и мечты о шоколадных зайцах

Послевоенному поколению, рожденному в 50-х годах, родители старались дать все самое лучшее, что было по тем временам возможно.

- На Новый год в детстве нам обычно дарили мандарины и апельсины – мол, это вам подарок от Деда Мороза. В то время это был дефицит из дефицита. Их можно было купить только перед Новым годом или на избирательном участке на выборах, - вспоминает Владимир. - На елку мы ходили и в школу, и в Дом культуры строительного треста, где работал отец.

У нас уже в конце 50-х дома был телевизор (по тем временам большая редкость) «Беларусь-4» с приемником и проигрывателем. Детям по вечерам смотреть его не разрешали, но на Новый год мы вместе со взрослыми смотрели «Голубой огонек». Больше всего запомнились Тарапунька и Штепсель (популярный советский юмористический дуэт – РЕД.) и Эдуард Хиль.

А потом все семьями собирались возле Заводского универмага – был такой на пересечении Партизанского проспекта и улицы Центральной. Кто-то приходил с гармошкой, кто-то с гитарой, кто-то с бутылочкой. Люди угощали друг друга, танцевали, веселились, дети бегали вокруг елки.

В 70-х у маленьких минчан появились новые развлечения, а у их родителей – новые возможности порадовать детей.

- В первом классе нас из школы бесплатно возили во Дворец спорта на ледовое представление. Сколько потом видела разных праздничных программ, а такого восторга, как эта «Сказка на коньках» никогда уже не было, - вспоминает Алла. - Была у меня в то время несбыточная мечта – шоколадный заяц. Я видела его в магазине, мимо которого мы проходили с мамой по дороге из детского сада. Стоили эти зайцы так дорого, что я даже не смела просить о таком подарке. Поэтому радовалась просто конфетам.

- И нас всем классом возили бесплатно во Дворец спорта на новогоднее представление. Мы ездили без особого восторга, но в один год, когда попали на выступление ансамбля «Верасы», мы просто визжали от радости, - говорит Элла. - Родители дарили нам на Новый год конфеты или какие-то необходимые мелочи. Никто никогда не просил что-то специально к празднику.

На новогоднюю елку детей, как и сейчас, приводили с самых малых лет, когда даже стишок Деду Морозу они не могли рассказать. Фото из домашних архивов.

- Мы какое-то время жили с родителями в общежитии. На первом этаже на Новый год здесь наряжали елку, все собирались, детей очень много было, - рассказывает Лилия.- Мамы шили девочкам из марли платьица, крахмалили их, украшали битыми елочными игрушками – и в таком наряде мы чувствовали себя принцессами.

Новогодние представления во Дворце спорта на многие годы стали традиционным коллективным развлечением для советских школьников.

Ну и пусть все снежинки! Зато какие все разные! Фото из домашних архивов

- Главным во Дворце спорта для нас было не представление, а подарок, который вручали в конце - конфеты в пластмассовом контейнере, - смеется Елена. – У родителей мы ничего не просили. Но, например, в Ростове, где жила моя бабушка, мы всегда получали подарки под елочку на Новый год – небольшие игрушки, конфеты. А у белорусской бабушки такой традиции не было. Я так расстроилась, когда никаких подарков под елкой не оказалось: «А что, Дед Мороз не пришел?»

Каждый год мама мастерила мне маскарадные костюмы – Красная шапочка, Ромашка… Все декоративные элементы были в большом дефиците, поэтому выкручивалась как могла. Однажды вместо пайеток решила использовать конфетти из плотной фольги – все пальцы исколола, чтобы красиво расшить мне новогодний наряд.

Еще я помню, что в 80-х магазины украшали к новому году самодельными новогодними конструкциями - терема из картона, укутанные снегом из ваты и посыпанные блестящим «дождиком».