2018-12-21T14:16:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Битва томатов: белорусские помидоры полезнее, а турецкие - вкуснее

О пользе наших овощей говорят белорусские ученые, а журналисты «Комсомолки» ориентировались на вкусовые ощущения
Раиса ЮДИНА
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По виду точно не определишь, какой томат из какой страны приехал.По виду точно не определишь, какой томат из какой страны приехал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В белорусских магазинах свежих овощей, выращенных в Беларуси, ненамного меньше, чем импортных - 41%. А вот отечественные фрукты в явном меньшинстве - их только 5%. Это результаты мониторинга, которые озвучила Ирина Почицкая, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания.

Мониторинг проводили в октябре - ноябре, изучали и количество, и качество, чтобы посмотреть, какие овощи и фрукты полезнее - белорусские или импортные.

- Продукт, выращенный у нас в Беларуси, поступает полностью готовый и спелый, в то время как те же яблоки (за границей. - Ред.) снимают недозрелые, затем специально обрабатывают, чтобы улучшить срок их хранения, - поясняет специалист. - И эти яблоки, томаты, перцы не успевают накопить в достаточном количестве полезных веществ и являются менее полезными. Наши продукты ничем не уступают импортным. Перец, выращенный в нашей республике, по макро- и микроэлементному составу оказался более богатым, чем импортного производства. И белорусские томаты не хуже импортных, а кальция и витамина С в наших даже больше.

Так говорят ученые. А мы в «Комсомолке» сделали свои выводы, основанные на субъективных вкусовых ощущениях журналистов. Перепробовали помидоры из разных стран. Покупали их только в крупных магазинах. Кстати, найти белорусские томаты оказалось сложнее всего.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Самыми вкусными оказались турецкие томаты и белорусские огурцы

Все помидоры разложили по отдельным тарелкам, пронумеровали и устроили слепую дегустацию среди коллег, чтобы заранее никто из патриотизма или симпатий к определенной стране не поставил свою оценку.

Вот они пронумерованы в такой последовательности: Беларусь, Украина, Марокко, Турция (коктейльный), Турция, Испания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот они пронумерованы в такой последовательности: Беларусь, Украина, Марокко, Турция (коктейльный), Турция, ИспанияФото: Святослав ЗОРКИЙ

А теперь сделаем так, чтобы их с виду было не различить Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А теперь сделаем так, чтобы их с виду было не различитьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Практически стопроцентным лидером оказались самые маленькие коктейльные турецкие томаты. Они же - одни из самых дешевых. В них, как сказали мои коллеги, хоть вкус помидоров чувствуется. Положительных отзывов в сравнении с остальными заслужили также обычные турецкие томаты и украинские. И то с оговорками, что это все равно не те помидоры, которые ешь с удовольствием.

Про остальные отзывы были, мягко говоря, не лестные: «Ужас», «Кошмар», «Пластмасса». Много вопросов было к марокканским помидорам - бледным, безвкусным и твердым.

Заодно мы продегустировали два вида свежих огурцов - гладкие белорусские и азербайджанские «колючие». Южные, так напоминавшие огурчики с грядки, неожиданно разочаровали своим вкусом. Почти все коллеги отдали предпочтение белорусским.

Азербайджанские огурчики были так похожи на домашние с грядки... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Азербайджанские огурчики были так похожи на домашние с грядки...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Словом, зима - не лучшее время для свежих помидоров и огурцов. То ли дело квашеная капуста!

ЦЕНА ВОПРОСА

В эксперименте участвовали томаты шести видов родом из:

Испании (5,59 руб. за кг)

Турции (по 4,29 руб. обычные и коктейльные по 3,99 руб.)

Марокко (4,11 руб.)

Украины (4,59 руб.)

Беларуси (3,99 руб.)

Огурцы белорусские стоили 5,49 руб., азербайджанские - 3,99 руб.

КСТАТИ

В магазинах преобладают яблоки из Польши, а виноград - из Перу

В магазинах 95% фруктов - импортные. Среди 23 стран-импортеров здесь лидирует Польша. За ней следуют Испания, Перу, Бразилия, Коста-Рика и др. Удивляет уже не первый год и обычных людей, и специалистов преобладание в магазинах чужих яблок.

- Импортные яблоки были представлены от 10 производителей, белорусские - от одного, - комментирует Ирина Почицкая. - Четверть импортируемых фруктов - яблоки. Это немножко странно, потому что этот год урожайный, яблок своих предостаточно. Практически 80% яблок завезены из Польши. Виноград в основном из Перу, меньше - из Намибии, ЮАР, Чили. Самого близкого - молдавского - винограда во время мониторинга в крупных торговых точках не нашли.

БУДЬ В КУРСЕ!

По нитратам в Беларуси и Евросоюзе разные нормы

Фрукты и овощи проверяли на содержание не только полезных веществ, но и вредных - токсинов, пестицидов, нитратов.

- В основном все соответствует предельно допустимым нормам. Превышение по содержанию нитратов обнаружено в кабачках из Турции и Испании - на 115 - 119%, салатах из Нидерландов (на 63%), Италии (на 58,85%), Украины (на 39%), - рассказала Ирина Почицкая. - Объяснение этому есть. В Техническом регламенте Таможенного союза по безопасности продуктов питания установлены нормы по содержанию нитратов практически во всех овощах и зелени. А в Евросоюзе есть документ, в котором нитраты контролируются только в шпинате, латуке в зависимости от того, когда они были выращены. То есть у нас более жесткие требования.

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