Учебники с искусственным интеллектом. Турчин, Янчевский и Прокопеня вручили 600 умных планшетов оршанским школьникам

Сегодня в этой связи первый вице-премьер Александр Турчин, директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и директор инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня посетили Оршанский район. Школьникам из городских поселков Болбасово и Барани подарили 600 планшетов с технологией компьютерного зрения.

«Президент нашей страны уделяет огромное внимание развитию малых городов и поселков. Как итог - в любом месте в Беларуси можно добиться успеха. Для этого созданы все условия и нет абсолютно никакой необходимости переезжать в Минск или другой крупный город. IТ-сфера и наш Парк высоких технологий, который регистрирует резидентов по всей стране, тому яркие примеры. Сегодняшнее мероприятие - это не что иное, как помощь нашим детям сделать первый шаг на пути их личного успеха. Ведь из успехов каждого из нас складывается общий успех родной Беларуси», - заявил первый вице-премьер Александр Турчин.

Разработали революционную технологию для школ специалисты компании Виктора Прокопени. Резиденты ПВТ Facemetrics и Playgendary внедряют уникальные в мире инструменты для обучения: программа контролирует время работы за планшетом с помощью компьютерного зрения. На устройствах установлено специальное приложение Nicola, которое следит за выполнением домашних заданий. Камера анализирует движения глаз пользователя. Чтобы начать играть в развлекательные приложения, ребенок должен сначала выполнить задание. Таким образом компании хотят мотивировать детей к изучению разных предметов с раннего возраста: от чтения до математики. Планируется сотрудничать с известными книжными издательствами. Проект рассчитан на школьников 6 - 12 лет.

«Помочь каждому школьнику развить свой талант - это святое дело. Именно поэтому Парк высоких технологий не только продолжит, но и расширит свою помощь школам, школьникам и всей системе образования в целом», - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Сотни резидентов парка сегодня активно поддерживают вузы и школы по всей стране. По программе EPAM проходят обучение дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями, запущены курсы Scratch во всех областных центрах, проводятся роботурниры. Компания SK Hynix открыла IT-лаборатории в профильных вузах и регулярно организовывает социально-благотворительные проекты в поддержку детей-инвалидов. Резидент Wargaming проводит мероприятия по оздоровлению детей из Японии, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами. «Вайзор Геймз» реализует проект IT-образования для воспитательных приютов и поддерживает вузы в областных центрах.

Компания Виктора Прокопени VP Capital совместно c Larnabel Ventures инвестировала в новый проект на основе искусственного интеллекта 14 миллионов долларов. Технологии резидентов ПВТ по отслеживанию эмоций пользователя могут быть использованы также в разных сферах экономики.

«Экономика будущего - это экономика знания, поэтому нужно вкладывать средства в образование», - подчеркнул белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня.

Только в этом году резиденты Парка высоких технологий открыли порядка 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране. Компании парка активно поддержали и всемирную акцию «Час кода», к которой подключилось 1500 учреждений образования. Открылись 3D-центры в Докшицах, Лельчицах и Плисе. Запущены Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках.