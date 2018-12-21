Кому золото и серебро?! Смотрите, что нашли: пять сережек, два кольца…

Говорят, потерять обручальное кольцо – к разводу. Но я знаю много пар, которые после потери колец живут счастливо десятки лет, и гораздо больше таких, которые разводились и переплавляли свои обручальные кольца на цепочки и кулончики. Но в любом случае потеря такой дорогой вещи – событие неприятное. И как же хорошо, что есть честные люди, которые хотят им непременно вернуть хозяевам найденные кольца, сережки и прочие дорогие вещи!

Смотрите, что нашли!

Золотая сережка с камешками найдена 15 декабря на остановке «Калинина».

Маленькая золотая сережка с камешками найдена в ноябре в 10-й поликлинике.

Духовой музыкальный инструмент в футляре найден в начале декабря в Уручье.

Серую спортивную шапочку нашли в прошлые выходные в Веснянке.

Красивые трикотажные черные женские перчатки найдены 30 ноября на ул.Радиальная.

Найдено золотое кольцо с камешком на остановке «Ст. метро «Малиновка».

Золотое обручальное кольцо найдено 3 декабря на ул. Есенина возле отделения банка.

Сережка с черной жемчужиной найдена 24 ноября на Немиге.

Серебряная сережка найдена 9 ноября в Домбровке недалеко от дома №20 по ул. Жиновича.

Серебряные крестик и цепочка (возможно детские) найдены 15 ноября недалеко от Нового театра по ул. Л.Чайкиной.

Найдены серебряные сережки (новые, в прозрачном пакетике, с чеком) на остановке «Кунцевщина».

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