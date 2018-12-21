Глава КГБ Валерий Вакульчик о минском чиновнике: Обнаглел до такой степени, что каждую неделю бесплатно получает продуктовые наборы

Председатель КГБ Валерий Вакульчик доложил о некоторых фактах, а также рассказал подробности дел, которые сейчас рассматриваются в суде.

«Каждую неделю - бесплатные продуктовые наборы»

- Коррупция - это абсолютное социальное зло, - сказал глава КГБ, его слова приводит телеканал «Беларусь 1». - Столица в этом вопросе является одним из самых проблемных регионов. В Минске коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям - от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых. (…) Один из действующих глав районной администрации столицы, кстати, возглавляющий территориальную антикоррупционную комиссию, обнаглел до такой степени, что каждую неделю по четвергам бесплатно получает продуктовые наборы из одного из сетевых магазинов. Как будто живет в голодные времена дефицита. Стыдно говорить: но обычные рыба, курица, растительное масло, пельмени и даже мороженое - это набор еженедельного пайка чиновника. Причем заказы поступают не только от него и его жены, но и от их родственников.

«Деньги брали со школьных столовых»

Отдельно Валерий Вакульчик остановился на деле бывшего руководства Главного управления потребительского рынка. Напомним, экс-начальника ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича начали судить 30 июля. Андрея Доморацкого, который занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю, задержали в мае 2018 года.

- Наиболее резонансный пример - задержание одного за другим руководителей Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого, которые выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы, - сказал Валерий Вакульчик, его слова приводит belta.by. - Не гнушались ничем. Деньги брали в том числе со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. В преступную деятельность втянули десятки должностных лиц разного уровня.

Как рассказал глава КГБ, были и другие примеры.

- Имея немаленькие зарплаты, некоторые должностные лица опускаются до откровенного рвачества. Те же руководители Главного управления потребительного рынка регулярно наведывались в столичный ЦУМ за товарами, не расплачиваясь за них. И организовывали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий, - рассказал Валерий Вакульчик.

По мнению Валерия Павловича, эти преступления стали возможны из-за того, что руководство города не относилось добросовестно к своим обязанностям.

- Те, кто должен стоять стеной против коррупционных проявлений, сами стали их активнейшими участниками либо в лучшем случае деликатно закрывали глаза. Прямым результатом является атмосфера вседозволенности, широко распространившаяся в столичных кабинетах. Отдельные чиновники, наплевав на законные интересы граждан, почти в открытую оказывают содействие коммерсантам и свои друзьям, - заключил председатель КГБ.

«Вместо минчан, которые нуждались в жилье, квартиры покупали работники УКСа»

Валерий Вакульчик привел еще один пример, он касается квартир. По его словам, якобы невостребованные 64 квартиры продали коммерсанту.

- В итоге вместо минчан, которые действительно нуждались в жилье, недорогие квартиры на формально законных основаниях покупали приближенные работники УКСа и знакомые. Причем в большинстве случаев не для себя, а для последующей перепродажи с хорошей маржей, - рассказал Валерий Вакульчик.

Глава КГБ обратил внимание на то, как реализуются масштабные и дорогостоящие проекты.

- Минским водоканалом активно прорабатывается вопрос замены поквартирных счетчиков воды на новое оборудование дистанционного управления. Предполагаемые к установке приборы дорогие, в Беларуси не производятся, работают через интернет, который есть не везде. Цена вопроса замены счетчиков по Минску по самым скромным прикидкам составляет от 75 миллионов до 250 миллионов рублей. Это без учета стоимости соответствующего программного обеспечения и последующей обработки данных. При этом экономический эффект не просчитан, и, как признают специалисты, вообще непонятно, будет ли он, - рассказал председатель КГБ. - Но руководство водоканала полно решимости возложить на население, предприятия и бюджет в целом новые затраты. (…) Вопрос, что движет должностными лицами водоканала в реализации идеи новых счетчиков - простой непрофессионализм или уже обещанные стимулы со стороны коммерсантов, лоббирующих поставки.