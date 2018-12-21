Индекс чарки-шкварки: белорусы еще никогда не могли позволить себе так много водки и свинины

Раз в квартал эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» рассчитывают белорусский вариант знаменитого индекса бигмака - индекс чарки-шкварки, а это 100 г водки и 100 г бескостной свинины. В зависимости от того, как меняется стоимость такой чарки-шкварки, специалисты могут делать некоторые выводы и о наших зарплатах.

В третьем квартале года чарка и шкварка подорожали до 2 руб. 56 коп. Это самый высокий ценник за все время существования индекса (а его подсчитывают с марта 2015 года). В предыдущем квартале этот набор стоил 2 руб. 50 коп., год назад - 2 руб. 35 коп., а два года назад - 2 руб. 21 коп.

- Уровень инфляции чарки-шкварки в годовом выражении составил 8,9% - примерно в два раза больше, чем в среднем по стране. Рост стоимости произошел в основном за счет подорожания свинины, - объясняют составители индекса.

Но, несмотря на то, что чарка-шкварка дорожают, белорусы могут позволить себе все больше таких наборов на среднюю зарплату. А именно - 380. Это на 25 больше, чем в третьем квартале 2017-го, и на 47 больше, чем в третьем квартале 2016-го.

- Покупательная способность зарплат белорусов, выраженная в чарках и шкварках, за последний год увеличилась на 7%, - констатируют авторы индекса. - К слову, это тоже исторический рекорд - еще никогда белорусы не имели возможности покупать водку и свинину в таких количествах.

Больше всего чарок-шкварок на среднюю зарплату могут позволить себе минчане - 544. Меньше всего - жители Могилевщины, всего 294. В остальных регионах количество чарок-шкварок колеблется от 338 до 354.