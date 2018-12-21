2018-12-21T16:08:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Дешевая водка никуда не пропала, а белорусские коньяки действительно подешевели

«Комсомолка» прошлась по магазинам и посмотрела, как изменились цены из-за новых требований к торговой наценке
Геннадий МОЖЕЙКО
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Размер наценки каждый магазин устанавливает самРазмер наценки каждый магазин устанавливает самФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 17 декабря в белорусских магазинах поменялись ценники на крепкие напитки: теперь в каждом магазине должна быть одна наценка на иностранный и белорусский крепкий алкоголь одного вида (коньяк, водка, бренди и т. д.). Так решили в МАРТ, чтобы обеспечить одинаковые условия для конкуренции. Размер наценки каждый магазин устанавливает сам, даже в рамках одной торговой сети. Специалисты говорят, что единой тенденции нет: где-то водка подешевела, где-то коньяк подорожал… «Комсомолка» прошлась по столичным магазинам.

- Цены на водку у нас остались примерно те же. Импортный элитный алкоголь немного подорожал, а вот коньяки белорусского розлива подешевели на 2,5 - 3 рубля, - рассказали нам в фирменном магазине «Аквадив» на Богдановича. - Например, пятизвездочный «Квинт» белорусского розлива за 0,5 теперь стоит всего 13,90 рубля, пятизвездочный «Цезарь» еще дешевле - 13,09.

- У нас большинство цен снизилось, - рассказали «Комсомолке» в соседнем магазине «Домашний». - Но это не из-за новых правил, а из-за акций к Новому году.

Диапазон цен на белорусскую водку популярных марок в этом магазине - от 6,73 до 7,77 рубля за пол-литровую бутылку.

- У нас вроде сильно ничего не поменялось, - рассказала продавец магазина «Соседи Экспресс» на Хоружей. - Точных старых цен не помню, но дешевой водки за 6 рублей уже нет - и на это жалуются некоторые покупатели...

Действительно, на это же жаловались и наши читатели.

- В «Виталюре» и«Кристалле» была водка по 6,17, - позвонил в редакцию мужчина. - Теперь водки дешевле 7 рублей не найти - я обошел все окрестные магазины!

На самом деле это не совсем так. В «Евроопте» на Бурдейного «Дикая охота» продается по 5,95, цены на «Бульбашъ» начинаются от 5,99, «Стольградная» и «Кристалл Люкс» стоят по 6,26. В магазине «Центральный» пол-литровую «Добру шклянку» мы отыскали за 6,74.

Мы сравнили и цены на одинаковую водку в разных магазинах одной сети. Теперь они действительно разнятся. «Дикая охота», которая продается в «Евроопте» на Бурдейного за 5,95 руб., в «Евроопте» на Хоружей стоит 6,26. Цены на «Бульбашъ» на Бурдейного начинаются от 5,99 руб., а на Богдановича - от 8,88. То же самое, например, и с «Налибоками»: пол-литра на Бурдейного стоят на 80 копеек дешевле, чем на Хоружей.

- Отпускные цены для магазинов одинаковы. Но каждый магазин, устанавливая ту или иную наценку, варьирует определенным образом цены на алкоголь и проталкивает ту марку, которая ему нужна, - объяснила «Комсомолке» маркетолог одного из белорусских алкогольных заводов. - Поэтому угадать, где что подешевело, а что наоборот, попросту невозможно.

Итак, что в итоге? Мы убедились, что дешевая водка никуда не пропала. В целом цены на водку белорусского производства мало поменялись, хотя и некоторое уменьшение все же есть. Выбирать покупателю стало сложнее, теперь цены могут отличаться даже в магазинах одной и той же торговой сети, не говоря уж о разных. Зато во многих магазинах немного подешевели коньяки и бренди белорусского производства.

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С 17 декабря во всех магазинах должны быть одинаковые наценки на крепкий алкоголь - и отечественный, и зарубежный. Это связано с решением МАРТ обеспечить одинаковые условия для конкуренции (читать далее)

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