Благотворительному проекту Белагропромбанка «Прикосновения» исполнился 1 год

Год назад Белагропромбанк совместно с платежной компанией Mastercard и фондом «Прикосновение к жизни» положили начало социально-благотворительному проекту, основой которого стала платежная карточка «Прикосновения». И сегодня маленькая карточка позволяет делать большое благородное дело - помогать тяжелобольным детям. За год к проекту подключилось более 14 тысяч человек, оказана помощь более чем на 39 тысяч белорусских рублей. Все финансовые средства направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Всего одним прикосновением держатели карточки «Прикосновения» оказывают посильную помощь нуждающимся в лечении детям. Как? Просто совершая транзакции. Спустя год работы благотворительного проекта Белагропромбанка его создатели подвели итоги и наметили дальнейшие пути развития.

Сердце - символ благотворительного проекта Белагропромбанка «Прикосновения».

Мероприятие в честь годовщины карточки «Прикосновения», как и год назад, при запуске продукта, состоялось в конференц-зале Dipservice Hall. Здесь, в доброжелательной, теплой атмосфере, собрались единомышленники, настоящие энтузиасты, люди, неравнодушные к чужим бедам и проблемам - создатели благотворительного проекта, его участники, а также гости, партнеры, представители средств массовой информации.

Благотворительной карточке Белагропромбанка «Прикосновения» исполнился год.

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Павел Василевский, открывая мероприятие в честь годовщины запуска благотворительной карточки «Прикосновения», отметил:

- В нашей стране есть люди и организации, которые имеют потребность в осуществлении благотворительности. Мы задумались над тем, как сделать эту помощь более системной, как вовлечь еще больше людей в это стремление помогать друг другу. Год назад мы презентовали карточку «Прикосновения», и сейчас у каждого человека появилась возможность, совершая покупки в магазинах или оплачивая услуги, творить добро. От каждой транзакции, каждой покупки небольшая часть перечисляется на благотворительность, и эти суммы, с учетом того, что нас много, в масштабах года становятся существенными.

В конференц-зале Dipservice Hall собрались создатели благотворительного проекта, его участники, а также гости, партнеры, представители средств массовой информации.

Каждый день держателей карточек «Прикосновения» становится больше, а значит, увеличивается и размер финансовой поддержки.

- На сегодня количество держателей карточек можно сопоставить с размером населения города Несвижа - это более 14 тысяч человек, - рассказала операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова, поблагодарив от имени Белагропромбанка всех держателей карточек «Прикосновения». - Мы надеемся, что через год это количество как минимум удвоится и достигнет количества проживающих в городе Дзержинске или Новогрудке, а возможно, и утроится.

Операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова вручает диплом одному из самых активных держателей карточки «Прикосновения» - Кристине Кулешиной.

За 2018 год благодаря карточке «Прикосновения» оказана существенная финансовая поддержка: приобретены кресла-коляски для детей-инвалидов, специализированное питание для ослабленных пациентов, стерильные одноразовые расходные материалы, конструкции медицинского назначения, товары бытового назначения для обслуживания медицинских помещений, а также пройдено лечение и сданы генетические анализы.

Директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц уверен: чтобы поверить в добро, нужно начать его делать.

В 2019 году благотворительный проект будет развиваться дальше. Планируется, что собранные за счет пожертвований банка и держателей карточек средства будут аккумулированы в ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии». Деньги пойдут на строительство и оснащение молекулярной лаборатории, на покупку суперсовременного и высокоточного лабораторного оборудования: микроскопа для цитогенетического анализа, что позволит улучшить качество цитогенетической диагностики злокачественных заболеваний у детей.

По словам директора ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» Ольги Алейниковой, данная лаборатория позволит увеличить количество выздоровевших детей. На сегодня процент выздоровления больных онкологией детей составляет 75%. Для сравнения: 40 лет назад эта цифра базировалась на уровне 12%. Однако врачи стремятся улучшить эти данные, достигнув порядка 90% и более.

Белагропромбанк, фонд «Прикосновение к жизни» и компания Mastercard планируют развивать благотворительный проект.

Желающие заказать карточку «Прикосновения» могут это сделать, обратившись в любое подразделение Белагропромбанка.

Белагропромбанк выражает искреннюю признательность всем организаторам проекта - компании Mastercard и фонду «Прикосновение к жизни», благодаря которым была реализована карточка «Прикосновения», а также всем держателям карточек за помощь и поддержку.

ОАО «Белагропромбанк». УНП 100693551.

Реклама.