2018-12-21T16:08:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокурор: В суд передали 4 дела медиков

Некоторым фигурантам изменили меру пресечения на более мягкую
Алеся ДОБЫШ
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Генеральный прокурор Александр КонюкГенеральный прокурор Александр КонюкФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Для меня, как судьи и как уже прокурора, существуют определенные вещи: пока не будет вынесен приговор, информацию стараться давать более корректно. Не исключен же оправдательный приговор в отношении кого-то, а мы уже дадим информацию, - рассказал Александр Конюк журналистам 21 декабря.

По словам генпрокурора, в суд передано 4 уголовных дела в отношении 5 фигурантов, в том числе замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого. Некоторым обвиняемым изменили меру пресечения на более мягкую. Но большое количество людей еще остается под стражей.

21 декабря в Минске проходит заседание республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством генерального прокурора Александра Конюка.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик выступил с сообщением о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения Беларуси. А дальше начались задержания, притом одно другого громче.

В списке задержанных оказались десятки медиков - главврачи ведущих клиник страны, руководители научно-практических центров, представители фармацевтических компаний… Задержали и заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. В сентябре на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения Александр Лукашенко сказал, что возбуждено 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств, 100 человек находится под следствием.

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