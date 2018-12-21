2018-12-21T16:44:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Генпрокурор о работе коррупционных комиссий: Формализм сплошной

В Минске обсуждают вопросы борьбы с коррупцией
Алеся ДОБЫШ
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Генеральный прокурор Александр КонюкГенеральный прокурор Александр КонюкФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Александр Конюк высказался о работе антикоррупционных комиссий, которые действуют в исполкомах, на предприятиях.

- Формализм сплошной. Это наталкивает нас на мысли, что надо будет кардинально менять положение, принимать решения. Какие - пока не хочу анонсировать, это надо обсудить, доложить президенту.

Недавно президент потребовал ужесточить борьбу с коррупцией. Но, по словам Александра Конюка, об изменении законодательства речь не идет.

- Что касается самой борьбы с коррупцией, то у прокуроров и правоохранительных органов достаточно средств эффективно бороться с этим злом. Да, от президента поступило указание ужесточить борьбу с коррупцией, но это не значит, что будут приняты какие-то принципиальные решения в плане изменения законодательства.

По словам Конюка, в этом году количество коррупционных преступлений увеличилось - это связано с активной ролью правоохранительных органов.

21 декабря в Генпрокуратуре проходит заседание по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством генерального прокурора Александра Конюка. В нем принимают участие в том числе глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель КГБ Валерий Вакульчик, председатель СК Иван Носкевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало.

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