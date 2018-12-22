Суд вынес приговор по делу об убийстве, надругательстве над телом и укрывательстве преступления

Суд Октябрьского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу об убийстве, надругательстве над телом и укрывательстве преступления, сообщили belta.by в Гомельском областном суде.

В мае 2018 года в агрогородке Красная Слобода Октябрьского района компания из трех мужчин и женщины пила спиртное в доме одного из них. В какой-то момент в хозпостройке один из гостей внезапноневзлюбил женщину и ударил ее куском кирпича и палкой. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Хозяин дома и второй гость помогли скрыть орудия и следы совершенного преступления: перевезли труп в лесной массив и закопали. Позже, полагая, что тело погибшей недостаточно хорошо спрятано, его перевезли в другое место в лесу, положили в новую яму, подожгли и спустя некоторое время закопали.

Основной получил 12 лет колонии усиленного режима 50 тысяч рублей потерпевшим.

Двое других признаны виновными в заранее не обещанном укрывательстве лица, совершившего особо тяжкое преступление, его орудий и следов. Наказание первому - на 1 год 10 месяцев, второму - 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.