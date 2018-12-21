2018-12-21T17:45:08+03:00
Спорт
КП Беларусь

«С теми хоккеистами, которые есть в минском «Динамо», очень сложно добиться попадания в плей-офф»

«Зубры» отчаянно стараются попасть в плей-офф, но болельщики, кажется, в это не верят: зафиксирован антирекорд посещаемости с 2013 года
Захар ПЛАТОНОВ
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Куитон Хауден забросил две шайбы рижскому "Динамо".Куитон Хауден забросил две шайбы рижскому "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На этой неделе «Динамо» как под копирку выдало два матча: с рижским «Динамо» и «Слованом». Одинаковы не только счет (2:1), но сюжет: сначала проигрывали, а в третьем периоде героически добывали волевую победу. «Зубры» оттолкнулись от дна таблицы Западной конференции, но до зоны плей-офф целых 15 очков! На фоне этого падает и зрительский интерес. В четверг на игре со «Слованом» был установлен антирекорд посещаемости сезона и худший показатель с 2013 года - 6763 зрителя.

- С теми хоккеистами, которые есть в минском «Динамо», очень сложно добиться попадания в плей-офф. Практически невозможно, - недавно сказал в программе «Овертайм» на «Беларусь 5» глава федерации хоккея Геннадий Савилов. - Но хочется верить, что идет какая-то ломка в подходе, дисциплине, отношению к делу.

Он также отметил, что руководство клуба не может плюнуть на результат в этом сезоне и начать наигрывать молодежь.

- Сейчас те легионеры, которые призваны были обеспечить команде достаточно высокий уровень, не справляются, они не являются легионерами по сути. Плюс не хватает белорусских хоккеистов, которые способны были бы поддерживать легионеров топ-уровня, как Эллиссон, Доуса, Да Коста. Сейчас ведется поиск таких легионеров. Но для того чтобы трибуны совсем не опустели, чтобы народ вообще не разочаровался в минском «Динамо» как в проекте, что-то собой представляющем, вынуждены каким-то образом в краткосрочной перспективе усиливаться теми, кто есть на сейчас рынке, - сказал Савилов.

Главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко по обыкновению предложил простой способ, как вернуть аншлаги на арену - побеждать. Когда ему сказал, мол, обыграли же Ригу во вторник, коуч с улыбкой ответил:

- Сейчас все-таки новогодние праздники, скидки в магазинах.

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