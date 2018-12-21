«Я понимаю значение Брижит Бардо для нашего поколения!». Как удалось обратить внимание президента на бездомных животных

Понятно, что знаменитая француженка не просто взяла и написала послание президенту Беларуси, прочитав, например, статью в «Комсомолке» о том, как сатанист резал живых котят на камеру и выкладывал видеоролики в интернет. Сначала белорусские зоозащитники передали в фонд актрисы письмо с рассказом о проблемах с животными в нашей стране. Мы нашли и расспросили его автора о том, почему именно Брижит Бардо и есть ли надежда на помощь Александра Лукашенко.

Лукашенко: «Брижит - величина и важную тему подняла»

На встрече с российскими журналистами президент пообещал ответить на письмо Брижит Бардо с просьбой защитить животных.

- Брижит Бардо - величина, мало того - очень важную тему подняла, - сказал Александр Лукашенко, передает БелТА. - Когда здоровые животные брошены и их усыпляют - это безобразие. Но безобразие наше с вами. Я, как деревенский человек, знаю, откуда появляются бездомные кошки и собаки - от нас, мы их выбрасываем на улицу. Поэтому мы будем вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем.

Петицию о прекращении жестокого обращения с животными Брижит Бардо прислали из белорусской инициативы «Мы с тобой в одном Доме». Она существует с июля этого года и состоит всего из шести человек. Но именно им удалось достучаться до госаппарата. Через день после того, как президент получил письмо, зоозащитников пригласили в парламент. А еще через день 60 зоозащитников собрали съезд, чтобы внести предложения законодателям о том, как защитить животных. Что они обсуждали, можно посмотреть здесь.

- Вас обнадежили слова президента? - спросили мы у одной из основательниц инициативы.

- Если у главы страны есть осознание проблемы и он хочет предпринять конкретные шаги для ее решения - это поможет животным, конечно, - говорит Ольга Майорова. - Я не знаю, есть ли у Александра Лукашенко системное понимание проблемы. Если это только эмоциональный отклик - дело не сдвинется с мертвой точки. Я вижу точку зрения чиновников и могу предполагать, какую информацию ему преподнесут... Но подготовка ко II Европейским играм 2019 года - хороший повод обратить внимание на проблему. Мы боимся, что будет как в России, где бездомных животных массово истребляли к сочинской Олимпиаде. Осталось полгода, чтобы изменить законодательство. К тому же в России на днях наконец приняли закон о защите животных, который ждал своего часа очень долго.

- А после высказывания президента какую-то дальнейшую реакцию от чиновников вы получили?

- На удивление, никакой реакции от депутатов не последовало. Но мы сами связались с министром финансов, которому до этого отправили большой запрос по вопросам финансирования работы с животными. Ответа они пока не могут дать, но это к лучшему - видно, что они серьезно работают над вопросом.

Президент сказал "бездомные кошки и собаки - от нас, мы их выбрасываем на улицу"Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Они не могли поверить в масштабы происходящего посреди Европы!»

- Почему вы выбрали именно фонд Брижит Бардо?

- Я человек той же возрастной формации, что и наше руководство, и понимаю значимость Брижит Бардо для людей моего поколения. С одной стороны, это эмоциональное воздействие, а с другой - фонд Брижит имеет хороший опыт работы с другими странами. Они умеют договариваться. Например, в Корее было несколько успешных кампаний: против поедания собачьего мяса и убийства медведей для фармацевтики. Специалисты фонда обращались также к Владимиру Путину и Петру Порошенко.

- Как удалось связаться и привлечь внимание именно к Беларуси? Легко ли было?

- Сначала мы отправили письмо в фонд, но ответа не получили. Спустя две недели наша участница была в Париже и лично передала его в фонд. Оказывается, они не могли поверить в масштабы происходящего посреди Европы! Они сразу предложили приехать в Беларусь и провести стерилизацию всех бездомных животных. Конечно, это невозможно - нужно объединяться с государством… Финансовой поддержки фонд Брижит не предлагал, хотя наши чиновники первым делом про нее спросили. Предложенные специалисты оказались не нужны.

Мы связывались и с другими фондами. Многие предлагали привезти помощь - оборудование, корма, поводки, лекарства, прививки. Но бюрократия не позволяет, процесс титанически сложный. Например, они могли бы привезти сюда домики для бездомных животных с поилками и едой, как в Польше и Литве. Бездомные коты там не ненужный мусор, а часть системы по уничтожению, они привиты и пересчитаны. Люди знают всех котов в округе и, когда появляется незнакомый, звонят и выясняют, кто потерял любимца или где этот кот значится на учете.

Люди не относятся к проблеме жестокости к животным серьезно, не понимают ее.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«В Администрации президента нам отказали из-за незначительности проблемы»

- Почему у нас так долго, уже 15 лет, не могут принять закон о защите животных?

- Официально нам говорят так: несогласованность позиций ведомств. Но последний проект закона принимать все равно нельзя - он совсем плохой, - уверена Ольга Майорова. - Например, в нем отсутствует гражданский контроль: волонтеры совсем не могут повлиять на чиновника. Нет обязательного чипирования и стерилизации животных, нет списка потенциально опасных пород собак. Мы настаивали на запрете использовать животных в развлекательных целях и в передвижных зоопарках. В проекте много контроля, но очень мало обязанностей госвласти. Создается впечатление, что закон обязует чиновника только командовать, а людей - только платить.

Проблема и в том, что для многих чиновников это «закон о собачках и котиках». Люди не относятся к проблеме серьезно, не понимают ее. Мы бы рады донести Александру Лукашенко проблему напрямую, но попасть к нему на прием сложно. Когда осенью мы впервые попытались попасть на прием к начальнику главного государственно-правового управления Администрации президента, нам отказали в устной форме из-за незначительности проблемы.

Даже чиновники, что занимаются вопросами зоозащиты, не понимают сути законов и не владеют зарубежным опытом. Они нам так и заявили: «Мы не знаем законодательства». Нас отправляют решать вопросы к депутатам по месту жительства, в итоге мы получаем очередную отписку.

ПОДРОБНОСТИ

Что предлагают зоозащитники?

- Стерилизацию и чипирование бездомных животных

- Принять закон о защите животных

- Провести реформу законодательства

- Запретить использование животных в развлекательных целях и в передвижных зоопарках