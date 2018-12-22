Дороже только БелАЭС: что строит под Любанью российский миллиардер?

Над лесом к югу от Любани возвысились две непонятные огромные конструкции - их видно даже с окраины райцентра. Это началась активная фаза строительства огромного горнодобывающего комбината. Возводит его компания «Славкалий» российского миллиардера Михаила Гуцериева. По прикидкам ученых, запасы на этом участке месторождения калийных солей составляют 4 миллиарда тонн руды. По плану комбинат будет выпускать до 2 миллионов тонн готовых калийных удобрений ежегодно. О строительстве бизнесмен договорился с белорусскими властями еще в 2011 году.

Сейчас это крупнейший (после строительства БелАЭС стоимостью 11 миллиардов) инвестиционный проект в истории суверенной Беларуси. Общая стоимость проекта - 2 миллиарда долларов! Для сравнения, это в шесть раз больше, чем затраты на строительство автозавода «БелДжи». Сумма складывается так: 1,4 миллиарда долларов взяли в кредит у Банка развития Китая, остальные 600 миллионов - деньги компании Гуцериева. Кстати, согласно инвестдоговору, бизнесмен в нагрузку должен потратить 250 миллионов на другие проекты в стране.

На полную мощность горно-обогатительный комбинат выйдет в 2025 году – практически всю продукцию собираются продавать в Китай. Фото предоставлено пресс-службой «Славкалий».

Лукашенко пообещал Гуцериеву переименовать Любань в Гуцериевск

В сентябре 2015 года, во время тожественной закладки капсулы, Александр Лукашенко пообщался с Гуцериевым.

- Если создашь Любань как конфетку, мы переименуем город в Гуцериевск, а ты напишешь для него гимн, - в шутку сказал президент, передает информагентство «Спутник». Поясним, что миллиардер Михаил Гуцериев увлекается стихами, пишет песни, в том числе для звезд российской эстрады.

В сентябре 2015 года Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев тожественно заложили памятную капсулу. Фото: пресс-служба президента.

Фактически к строительству приступили в прошлом году, а закончить собираются в 2022-м. Появится не только горнодобывающий комплекс и обогатительная фабрика, но и вся инфраструктура. Уже построили четырехкилометровую дорогу от стройплощадки до ближайшего шоссе, к будущему комбинату тянут 34-километровую ветку железной дороги (она пройдет через Любань, там построят пассажирскую станцию) и 43-километровый газопровод из Солигорска (позже к нему подключат 30 ближайших деревень).

Горняки уже приступили к бурению двух основных шахт. Технологии - суперсовременные: Беларусь стала второй страной в мире (после Канады), где применяется механизированный способ проходки стволов.

«Ульяна» начала свою работу на этой неделе – «Ольга» приступит через месяц. Фото предоставлено пресс-службой «Славкалий».

У минской «Алеси» появились сестры «Ульяна» и «Ольга»

Специально для «Славкалия» в Германии сделали два огромных механизированных комплекса, которые проложат в земле два вертикальных тоннеля диаметром 8 метров. Чтобы привезти комплексы в Беларусь, понадобились 42 фуры, каждый весит 400 тонн, высота в собранном виде - 52 метра. По традиции их называют женскими именами. Воспитанники местного интерната выбрали варианты «Ульяна» и «Ольга». К слову, у них есть «сводная сестра» в Минске по имени «Алеся», которая сейчас копает метро.

Чтобы привезти комплексы в Беларусь, понадобились 42 фуры. Фото: Славкалий".

«Ульяна» начала свою работу, «Ольга» приступит в январе. На торжественный старт должен был прилететь лично Михаил Гуцериев, но не смог, его вызвал на совещание Дмитрий Медведев. Символическую красную кнопку нажал директор «Славкалия» Сергей Попов, и собравшиеся гости увидели, как огромные стальные зубья начали вгрызаться в породу. Со скоростью три метра в сутки комплексы углубятся на 700 метров вниз. Примерно такую высоту имеет самое высокое здание в мире - небоскреб Бурдж-Халифа в Дубаи. После того как вертикальные шахты будут прорублены, горняки начнут проходки в стороны, откуда будут извлекать руду, поднимать ее на поверхность и выделять из нее калийные удобрения.

Торжественный запуск механизированного комплекса «Ульяна». Фото предоставлено пресс-службой «Славкалий».

Зачем строители восемь месяцев морозили подземелье?

Но до начала работ понадобилась серьезная подготовка - на пути «Ульяны» и «Ольги» есть водоносные слои, если не принять мер - шахты затопит. Поэтому год назад строители прорубили 86 тоненьких, но глубоких скважин, каждая 160 м глубиной. В течение восьми месяцев в них закачивали хладагент, который понизил температуру до -35 градусов и заморозил грунт. И теперь во время прохода комплекса затопления не страшны - после того как будет пройден опасный участок, его изолируют и заморозку прекратят.

Комплекс весит 400 тонн, а высота в собранном виде – 52 метра. Фото: Herrenknecht.

На полную мощность горно-обогатительный комбинат выйдет в 2025 году - практически всю продукцию собираются продавать в Китай. К этому времени тут будет работать две тысячи человек. Любань по плану должна превратиться в город-сад и стать вторым Солигорском. Всю прибыль Михаил Гуцериев обещает инвестировать в Беларусь.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кто такой Гуцериев, и что его связывает с Беларусью?

60-летний Михаил Гуцериев - российский миллиардер, владелец «заводов-газет-пароходов»: имеет активы в нефтегазовой промышленности и нефтехимии, добыче полезных ископаемых, финансовом секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, является одним из крупнейших в России владельцев коммерческой недвижимости. В этом году Forbes оценил его состояние в 4,8 миллиарда долларов.

Бизнесмен давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. В последние годы ярко-салатовый самолет Гуцериева с бортовым номером GMS (Гуцериев Михаил Сафарбекович) часто видят в Минске.

В последние годы ярко-салатовый самолет Гуцериева часто видят в Минске. Фото: picluck.net.

Бизнесмен построил в Беларуси сеть заправок «Славнефть» и нефтебазы, отель «Ренессанс» и бизнес-центр в Минске, терминал для бизнес-авиации в «Минск-2». Также Гуцериев оказался и владельцем загадочной vip-резиденции Шершуны - по его собственному признанию, строительство комплекса обошлось в 40 миллионов долларов. На очереди - объекты еще на 100 миллионов долларов: недавно построенный 40-квартирный дом в Любани бизнесмен бесплатно передал местному исполкому, а еще строит элитную школу в Дроздах-2 за 12 миллионов долларов и церковь недалеко от своей vip-резиденции.

Несколько лет назад стало известно об интересах Гуцериева в IT-секторе. Его партнером стал самый известный белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня - проект касается дополненной реальности и искусственного интеллекта. Офис Гуцериева и Прокопени в Минске даже посещал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко пришел в офис айтишников. Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев - крайние справа. Фото: БелТА.

Также Гуцериев владеет восьмью российскими FM-радиостанциями (на их покупку он потратил 170 миллионов долларов) и пишет тексты песен для российских звезд. На Старый новый год бизнесмен приехал в Минск со своими друзьями Григорием Лепсом и Николаем Басковым, которые спели на торжественном приеме с участием Александра Лукашенко.

Полина Гагарина и Михаил Гуцериев на «Песне года». Фото: пресс-служба фестиваля «Песня года».

Были у Михаила Гуцериева и трудные времена. В 2007 году в России бизнесмена обвинили в неуплате налогов, и ему пришлось уехать из страны. Позже он рассказывал в интервью, что сел в машину и помчался в Минск, откуда его забрал заказанный самолет. Гуцериев улетел в Лондон, где прожил три года. В 2010 году с него были сняты обвинения, и он смог вернутся в Россию.