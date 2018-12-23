Новый год - это масштабное буйное помешательство. Зачем его отмечать?

Ох уж эта предновогодняя истерия: где отмечать, с кем отмечать и нужно ли это вообще.

Знакомая рассказала классную историю. Ее друг каждое 31 декабря едет в одиночестве в лес, там разжигает костер - и так встречает Новый год. Все над ним смеются, мол, странный, а у меня появилась идея фикс. Так отмечать Новый год, подальше от суматохи - это счастье! По крайней мере, оригинально.

А пока я не придумала ничего лучше, чем лечь спать. Раньше поддерживала вынужденную традицию встречать Новый год с родителями, а потом ночью с друзьями, но отказалась от этих мучений. Ничто не мешает заглянуть домой днем 31 декабря, а с друзьями увидеться днем 1 января - зачем эти ночные бдения?

Ну да, когда-то мы с друзьями устраивали вечеринку в стиле 90-х, потом трэш-поход на дискотеку возле елки в рабочем микрорайоне. Там елка вечно косая и кривая, контингент - тот еще, музыка - ужас, но чем больше абсурда, тем смешнее. Так было раньше. Теперь надоело.

Еще мы придерживались традиции ходить в бассейн 1 января утром. Никого нет, полощись - не хочу. Идеально! Но любимый бассейн закрылся, а наша сборная откормленных оливье тюленей распалась.

Да и, если честно, новогодней радости нет. Что это за бессмысленный повод? Во взрослом возрасте Новый год стал восприниматься каким-то вынужденным, навязанным праздником с советским душком, а меня почему-то резко воротит от всего советского. Это суррогат Рождества - да, но еще и эти тупые программы по телевизору, "пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре", проводить старый год, куранты, шампанское, сновымгодом-сновымщастем, майонезные салаты, бенгальские огни, звонки с пожеланием оставить все плохое в старом году, грохот петард, как во время военных действий... Фу. Какая-то глобальная пошлая иллюзия праздника, который как бы должен разделить жизнь на до и после: было плохо и тяжело, а станет весело и легко. Ощущение масштабного буйного помешательства: как будто все понимают, что это сюрреализм и бессмыслица, но все равно играют в эту игру. Что к чему?

Конечно, сейчас никто не заставляет отмечать Новый год под голубой огонек, можно самому себе создать какой угодно праздник - но осадочек-то остается: зачем это? Новый год - и что?

Так что я либо в лес жарить хлеб на огне и пить чай с чабрецом, либо спать.

А вы как отмечаете Новый год? И, главное, зачем?