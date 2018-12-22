Ирина Ромбальская будет рассказывать о погоде на ОНТ

Теперь новости о погоде на ОНТ по субботам будет рассказывать одна из самых ярких белорусских телеведущих Ирина Ромбальская. Первый эфир обновленной программы "Метеогид" выйдет в эфир в субботу, 22 декабря, в 20.45.

По словам Ирины, "Метеогид” это не просто программа о температуре и осадках.

- Это, по сути, еженедельное всепогодное шоу, - говорит она. - В каждом выпуске зрителей ожидает не только подробный прогноз погоды, но и интервью, актуальные сюжеты и рубрики, метеорологические эксперименты… А еще природные катаклизмы и чрезвычайные происшествия самые зрелищные кадры мировых метеосводок...

Нам расскажут о том, почему мы набираем вес зимой, как не зависеть от магнитных бурь, когда собирать урожай и как фотографировать природу. А еще нас ждет подробный лунный календарь красоты и здоровья на неделю.

Одно из новшеств обновленного "Метеогида" – всепогодный лайфхак. Вместе с Дмиритем Рябовым Ирина научит нас использовать капризы погоды в своих интересах. Например, как как сделать непромокаемую обувь, плед с рукавами и теплую одежду на прогулку для домашних питомцев.

А еще в программе по-прежнему будут подводиться итоги конкурса на лучшее фото о погоде, а победители получат отличные призы.

Включайте ОНТ по субботам в 20:45 - и сами все увидите.