«Это гибкий инструмент». Лимиты на посылки вырастут до 200 евро в месяц, но одна посылка все равно не должна быть дороже 22

В субботу, 22 декабря Александр Лукашенко подписал указ «О таможенном регулировании». Многие его пункты касаются бизнеса, но некоторые актуальны и для многих белорусов. А именно – лимиты на посылки и ввоз товаров из-за границы.

Для любителей виртуального шопинга новости скорее хорошие. Нынешний лимит в 22 евро и 10 кг в месяц увеличится до 200 евро и 31 кг. Но есть подвох.

- Вводится комбинированная норма. Беспошлинные нормы при разовом получении товара сохранились, но в течение месяца можно получить беспошлинно до 200 евро и 31 кг. То есть в новом указе месячная норма увеличена в 9 раз при сохранении разовой нормы на том же уровне, - рассказал на пресс-конферннции первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

Иными словами, если вы заказали с того же AliExpress несколько мелких посылок, каждая из них стоила меньше 22 евро, а в месяц в общей сумме набралось меньше 200 евро, то никаких пошлин платить не нужно. Но если вы решили заказать что-то подороже (скажем, плеер за 100 евро), то пошлину заплатить все равно придется, хоть он стоит и меньше нового лимита. Сама пошлина останется прежней – 30% стоимости с суммы превышения (то есть со всего, что больше 22 евро) плюс 5 евро за таможенное оформление.

- Комбинированная норма представляет собой гибкий инструмент для администрирования интернет-торговли. С одной стороны, она позволяет беспошлинно ввозить больший ассортимент товаров, не производимых в Беларуси, с другой, ограничивает импорт наиболее налогоемких товаров и коммерческих партий под видом товаров для личного пользования, - объяснил такое решение Владимир Орловский.

Кроме того, в указе есть послабления для тех, кто страдает от определенных заболеваний. Их перечень появится позже, но предполагается, что в нем будет, к примеру, сахарный диабет.

- Указом предоставлена льгота по таможенным платежам для товаров медицинского назначения и диабетического лечебного питания, пересылаемого почтой, - прокомментировал Владимир Орловский. – Если болезнь будет внесена в перечень, устанавливаемый на уровне правительства, то товары, ввезенные в адрес лиц, имеющих такие заболевания, будут происходить в рамках беспошлинного ввоза, установленных в рамках ЕАЭС. С 1 января это 500 евро и 31 кг.

А еще проще будет разобраться в ситуациях, когда продавец напутал что-то в декларации (скажем, указал не тот товар). Раньше таможня его не пропускала, и посылку приходилось возвращать, тратя на это время и деньги. Теперь же на почте можно будет подать так называемую пассажирскую декларацию, с помощью которой продавец сможет указать правильные данные, а покупатель – забрать свой заказ.

Все нововведения, касающиеся посылок, вступят в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда указ будет официально опубликован. То есть если его опубликуют в декабре (что, вероятно, и произойдет), то нововведения заработают уже с 1 января.

КСТАТИ

Белорусов, которые получают по сто посылок в год, стало в шесть раз меньше

Лимиты на посылки в 22 евро начали действовать в 2016 году. В Таможенном комитете отмечают, что благодаря им количество посылок, которые белорусы получают из-за границы, перестало расти так быстро, как раньше. Например, в 2014 году в страну пришло 6,6 млн. посылок, в 2015 – 11,8 млн., а начиная с 2016 года – в среднем по 12 млн. в год.

- Мы отмечаем положительную тенденцию снижения ввоза большого числа посылок в адрес одного физического лица. Число получателей свыше 100 отправлений в год снизилось 2016 года в шесть раз, - добавил Владимир Орловский.