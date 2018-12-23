Уродливый свитер, эльф на полке и другие рождественские традиции, которых нет в Беларуси

Дух Рождества приходит в Канаду 1 ноября. Ещё вчера полки магазинов были завалены товарами для Хэллоуина, а уже на следующее утро повсюду играет Джингл Бэлс, выставлены ёлки и Санта-Клаусы. Пусть до Рождества еще почти два месяца, но канадцы уже начинают активно покупать подарки и поздравлять друг друга с наступающим праздником. И неудивительно, ведь здесь Рождество - это один из самых главных и красивых праздников, который имеет множество традиций. Как пришедших из давних времён, так и появившихся совсем недавно.

День рождественской ели

В первую субботу декабря в Канаде отмечается National Christmas Tree Day. Именно в это день принято отправляться добывать ёлку. И не важно куда: на ферму елей, в магазин или в кладовку, где с прошлого года лежит искусственная красавица. Это традиционный день, когда принято ставить ёлки и начинать украшать дом. Главное, чтобы всей семьёй.

ФОТО: Алексей ПЕРКОВСКИЙ.

Рождественский поезд

Вот уже 19 лет в Канаде и США существует традиция запускать в благотворительных целях через всю страну Рождественский поезд — Canadian Pacific Holiday Train. Проезжая с востока на запад тысячи километров, он делает 150 остановок на своём пути. И каждая его остановка - это настоящий праздник. И остановки, и сам поезд украшены сотнями огней и другими атрибутами праздника. Канадцы специально приходят полюбоваться украшенным составом, послушать концерт и зарядиться неповторимой атмосферой грядущего Рождества.

Фото: Canadian Pacific Holiday Train.

Уродливый Рождественский свитер

Двадцать лет назад родилась ещё одна интересная традиция Канады. В дословном переводе она называется "Уродливый Рождественский свитер" (Ugly Christmas Sweater). Очень часто мамы и бабушки к рождеству вязали в подарок свитеры с изображением оленей, снеговиков и другой праздничной символикой. И не у всех они получались. Такие дурацкие свитеры, чтобы не обидеть подаривших, носили на Рождество, а потом прятали навсегда. Со временем их начали массово выпускать и продавать в магазинах. Выросло поколение канадцев, которые научились иронично относиться к таким подаркам, а в двухтысячных стали проводить тематические вечеринки и даже издали руководство по тому как «правильно одеться уродливо». Теперь под Рождество специально выбирают самые страшные свитеры с очень нелепыми рисунками.

Операция «Санта Клаус»

Любой ребёнок в Канаде может написать письмо Санта Клаусу по адресу: SANTA CLAUS NORTH POLE HOH HOH CANADA и Санта с его эльфами ответят всем и каждому (если они себя хорошо вели!). Нужно только положить письмо в конверт без марки и отнести на почту. Писать можно написать не только на английском, но и на других языках. Так почта старается сделать Рождество для детей волшебным. А так как канадцы считают Санта Клауса чуть ли ни своим родственником и уверены что он живет именно у них в стране, то они ему охотно помогают. В последние годы набрала популярность так называемая «Операция «Санта Клаус». Любой желающий может почувствовать себя Сантой. Надо только взять на почте письмо, которое написал ребенок, и отправить ему желанный подарок. Эльф на полке Эльф на полке — это ещё одна рождественская традиция. Почти в каждом доме, где есть маленькие дети, можно найти игрушечную фигурку волшебного эльфа. Считается, что в течение дня он сидит на полке, наблюдая за поведением детей. А ночью летит на Северный полюс к Санта Клаусу, чтобы сообщить ему о их хороших или плохих поступках. Каждое утро возвращаясь, он приземляется в различных местах и устраивает различные шалости (благодаря заботливым рукам родителей). Впервые «Эльф на Полке» («The Elf on the Shelf») объявился в 2005 году. Именно тогда в свет вышла детская книга Кэрол Эберсолд с интерактивной игрушкой. И буквально за пару лет она стала бестселлером, а волшебный эльф стал главным помощником родителей. Ведь если для детей – это предрождественская сказка, то для родителей - хорошая традиция с большими воспитательными возможностями.

ФОТО: Алексей ПЕРКОВСКИЙ.

Святочное полено

Может вы помните, как на канале НТВ вместо новогоднего огонька показывали всю ночь горящий камин. Так вот это они не сами придумали. Это традиция, которая существует в западноевропейских и североамериканских странах, где принято сжигать на Рождество «Святочное полено». А так как во моногих домах сейчас отсутствуют настоящие камины, и хозяева не могут сжечь это самое полено, то некоторые телеканалы США и Канады транслируют в рождественский вечер изображение горящего камина. На фоне играют рождественские песни. И, главное, совсем нет рекламы.

Их "Ирония судьбы"

Как белорусскую предновогоднюю программу передач уже нельзя представить без "Иронии судьбы" и "Карнавальной ночи", так и в Канаде в эти дни бесконечное количество раз можно посмотреть "Один дома" и "Гринч – похититель рождества". Уже не одно поколение канадцев выросло вместе с Гринчем (зелёным чудиком из фильма). Это один из наиболее узнаваемых рождественских персонажей. Тут под его стилистику даже новогодние букеты делают.

ФОТО: Алексей ПЕРКОВСКИЙ.

Фото на коленях у Санты

По традиции в торговых центрах накануне Рождества разворачиваются настоящие праздничные городки. Там дети встречаются с Санта Клаусом и, присаживаясь к нему на колени, рассказывают о каких подарках они мечтают. А эльфы в это время делают фотографию ребёнка и Санты. Во многих семьях есть многолетние подборки таких фотографий. По ним можно смотреть как ребёнок взрослел. День подарков А сразу после Рождества, 26 декабря, в Канаде, как и в Англии наступает «День подарков” (Boxing Day). День, когда в старину в богатых семьях было принято дарить коробки с сувенирами своей прислуге, служащим и просто нуждающимся семьям. Сегодня в Канаде “день подарков” – день шопинга, обмена непонравившихся по­дар­ков и поиска больших скидок. Распродажи часто бывают даже более весомыми чем в «чёрную пятницу».

Праздник закончился

Уже 27 декабря канадцы разбирают ёлки и убирают все украшения. Праздники закончились и все настраиваются на работу. Новый год конечно и тут празднуют, но очень слабо. Примерно, как Хеллоуин в Беларуси. Зато все рождественские товары в магазинах начинают продавать с огромными скидками.

БУДЬ В КУРСЕ

Имбирные домики и карамельные конфеты в виде полосатых тростей - это самые популярные сладости в предрождественское время. И если с домиками все просто, то трости- это один из символов Христа. Если перевернуть такую конфету, получится буква J, начало имени Jesus (Иисус). Вечером 24 декабря каждый ребёнок, который ждёт Санта-Клауса, оставляет угощение ему: кружку молока с печеньем, и морковку для его оленей. И, наверное, каждый ребёнок задавал родителям вопрос: «Как Санте удается съедать столько печенья за одну ночь». Еще одна красивая традиция, дошедшая до сего дня - пение Рождественских хоралов (Рождественских песен). На людных улицах можно встретить небольшие хоры, которые исполняют традиционные рождественские псалмы и собирают деньги на благотворительные цели. А в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор в Сочельник принято в церкви продавать рыбу, которую вылавливают специально для этого дня. Все деньги идут на благотворительные цели.