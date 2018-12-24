Наши предки верили: если 1 января первым гостем будет мужчина - к удаче, а елкам предпочитали еловые ветки

- Коляды - главный зимний праздник всех славян, - рассказывает Татьяна Кухаронак, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы. - Коляды связаны с днем зимнего солнцестояния - началом солнечного и аграрного года. Праздничный цикл начинался вечером 24 декабря и длился до 6 января. Этих дат сегодня придерживаются католики и протестанты, отмечая 24 декабря Вигилию (Кутью), 25-го - Рождество, 1 января - Праздник Богородицы, а 6-го - Богоявление (Три короля). Сейчас у православных Коляды длятся с вечера 6 января по 19-е: в этот период отмечают 7 января - Рождество, 14-го - день памяти святителя Василия Великого, а 19-го - Крещение.

Колядовщики ходили от дома к дому в масках и со звездой – это один из самых древних белорусских обрядов.

В городах колядование стало возрождаться на волне национального возрождения 1980-х - об этом картина народного художника Беларуси Леонида Щемелева "Калядоўшчыкі ў Ракаве".

- Чего нельзя было делать в колядные дни?

- Все Коляды запрещалось работать. Особенно шить, вить, плести, сечь топором. В народе считали: дети и животные, которые потом родятся, окажутся покалеченными. Потому к Колядам готовились заранее - завершали домашние дела, убирались, запасали продукты, закалывали кабана. Две колядные недели хозяйки не выносили мусор: его складывали в большую кадку (жлукту), а оттуда после праздников выбрасывали в болото. Считалось, так в грядках не появится пустозелье.

КУТЬЮ ПОДБРАСЫВАЛИ К ПОТОЛКУ, А ЖЕНА БИЛА МУЖА КОЧЕРГОЙ

- Что ставили на колядный стол?

- Трижды за Коляды, как раз накануне больших христианских праздников, готовили кутью - кашу из разных круп. Хорошо сваренная, она обещала хороший урожай. Блюдо делала хозяйка либо родственница по ее поручению, но одна - чтобы в доме царил мир. А вот огонь в печи разжигал мужчина. В начале торжеств кутья была постной, бедной, на Щедрый вечер, накануне Нового года, - мясной, богатой, а на Крещение - водопостной, голодной. Постная готовилась из ободранного ячменя или других круп с подсолнечным или конопляным маслом (так заправляли все блюда на первую кутью) или медом. Пробовать блюдо запрещалось до первой звезды на небе. Щедрая кутья была на сале или на масле. На стол хозяйка старалась поставить 12 блюд –-в магии считалось, что это влияло на богатство и достаток. Последняя, крещенская кутья готовилась из ячных или других круп с подсолнечным маслом и медом.

Богатая кутья на Щедрый вечер готовилась с мясом. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- Какому этикету следовали предки в канун Рождества?

- Хозяин зажигал свечку, ставил ее под иконы, молился, а потом садился на покути - это место, над которым висела икона. За отцом - сыновья по старшинству, напротив - хозяйка с дочерьми. Во время первой кутьи поминали ушедших предков: им оставляли отдельную тарелку, а порой накрывали целый стол. Первую ложку кутьи зачерпывал хозяин и стучал ею в стену или окно: «Мароз, мароз, хадзі куццю есці. Каб ты не марозіў ячменю, пшаніцы, гароху, чачавіцы, проса, грэчкі і ўсяго, што мне Бог судзіць пасеяць». Потом к морозу обращалась хозяйка. Как дорогого гостя воспринимали и саму Коляду: «Прыехала Каляда ўвечары, ўвечары, прынясла пірагі ў рэшаце, у рэшаце…»

К богатой кутье на Щедрый вечер старались приготовить 12 блюд. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- Вы упомянули магические действия...

- Да, формулы, произнесенные или выполненные в эти дни, считались действенными. Например, три первые ложки кутьи женщины старались набрать неполными, чтобы в жниво им выпало меньше работы. А под конец первого колядного ужина остатки кутьи подбрасывали к потолку. Считалось, тогда будет расти лен, а скотина не заболеет. После постной кутьи хозяин садился на покути, хозяйка - напротив. Она спрашивала у мужа: «Ці бачыш ты мяне?» А в ответ слышала: «Не, не бачу!». Тогда жена говорила: «Каб жа ты не бачыў за стагамі, за вазамі, за снапамі свету». Потом роли менялись. После этого хозяйка слегка ударяла супруга кочергой, а тот падал на лавку со словами: «Каб твае снапы так хутка падалі на ніве».

25 декабря предки старались не ходить к соседям (особенно люди в возрасте), чтобы живность не сбегала со двора. Хотя потом на застолья приглашали свояков, друзей и тех же соседей. А молодежь собиралась на вечерки, причем нередко в корчме. Там пели, танцевали, водили хороводы, играли - эти действия носили любовный характер, по сути получался смотр женихов и невест. А уже вечером первого праздничного дня начинали ходить колядовщики в масках. В громаде было до 20 участников, один из которых выбирался мехоношей - он отвечал за сбор даров. Колядовщиков ждали - приход таких гостей обещал дому счастье на весь год. Кстати, именно это шествие называют самой архаичной колядной традицией.

В деревне Семежево Копыльского района Дед и Баба могли и побиться - но только в рамках обряда. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

ДЛЯ ВОРОЖБЫ ИСКАЛИ МУЖСКИЕ ШТАНЫ

- А какой смысл вкладывался в перевоплощения в колядные маски, в ношение звезды?

- Считается, что обычай носить звезду - отголосок языческих обрядов славян, когда в честь бога солнца Ярило носили изображение светила. Колядная звезда имела 5, 8 или 16 движимых лучей, которые венчались помпонами из разноцветной бумаги. А в центре размещался рисунок или иконка библейской тематики.

А в Калинковичском районе Гомельщины колядная звезда могла быть такой - соломенной. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

А маски, перевоплощение в различных персонажей связывались у белорусов с богатством, плодородием земли и плодовитостью в семье. Самая частый образ - Коза. Предки говорили: «Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць».

Чаще всего в колядной громаде белорусов были маски Козы и Медведя, как на Колядах в Крево.Фото: Сергей ГАПОН

В колядных шествиях были и парные персонажи: цыган и цыганка, дед и баба, еврей и еврейка, пан и паненка, офицер и молодица. Военный образ всегда имел конкретные исторические черты в зависимости от времени и местности. Доктор носил таблетки из морковки и картошки, кузнечные щипцы для вырывания зубов и целебную микстуру (водку). Он пародировал и деревенских знахарок, и городских дипломированных лекарей. У попа (в коврике или дерюге вместо рясы) из горшка дымились щепки с табаком, чтобы все чихали, а кадилом мог стать старый лапоть. Цыгане и евреи появились в колядных шествиях в XV - XVII веках, когда они стали селиться на наших землях. Эти маски показывали противопоставление своих и чужих. Была (особенно часто на Могилевщине) и маска смерти. Такой персонаж с косой в доме гонялся за хозяевами, которые со страхом кричали: «Смерць прыйшла».

Гуляния с переодеваниями были и на Щедрый вечер. В этих представлениях было немало шутовства и эротических мотивов. И если колядовать в основном ходили ребята и молодые мужчины, то щедровали и девушки, и замужние женщины.

А порой для образа Деда делали такого плана маску. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- А еще девушки на Щедрый вечер ворожили…

- Пытались предсказать будущее еще во время первой кутьи, 24 декабря - вытягивали из-под скатерти стебельки льна: если длинный - вырастет высокий лен. На каждую из кутей следили за погодой. Густые звезды в ночь с 24 на 25 декабря предсказывали хороший урожай зерна, грибов, приплод у скотины. Метелица же обещала, что будут роиться пчелы, а если дорога почернела из-за оттепели, ждали хороший урожай гречки. А на третью кутью крещенские морозы предрекали жаркое лето, снег - большой урожай, а чистое небо - наоборот.

Ну а ворожить на будущую семью девушки начинали в Щедрый вечер - Щедрец. Например, охватывали руками как можно больше кольев в заборе, набирали охапку дров или среди хаты посыпали кучу зерна и пускали петуха поклевать. В любом из вариантов нечетное число предметов говорило: создания семьи в новом году не ждите. Другое дело, если удалось перебросить через улицу пару лаптей или ботинок, или если девушка в темном хлеву хватала барана, а не овцу. Еще девки на выданье звали суженого в саду и по направлению эха определяли, откуда ждать жениха. Кстати, в подобной ворожбе отмечались и ребята: на перекресток они приносили черного кота - куда он побежит, туда и надо ехать в сваты.

Часто гадали с петухом, как на этой картине Константина Маковского. Девушки рассыпали зерно, запускали петуха, а несклеванные им зерна подсчитывали: если получалось четное число – готовились к замужеству.

Девушки в Щедрый вечер подслушивали под окнами соседей: если разговор спокойный или слышался смех - это хороший знак для будущего брака, а коль попадали на ссору или спор - замужество обещало быть неспокойным. Повсюду девушки выливали расплавленное олово, воск или свинец в миску с водой, которую держали над головой. Если в воде им виделся застывший перстень - это к замужеству, кукла - к беременности, а гроб - к смерти.

В ХІХ и даже в начале ХХ века девушки нередко выходили замуж за незнакомого парня. Чтобы узнать, как он выглядит, невеста закрывалась в бане или отдельной комнате, где пристально, не моргая, смотрела в зеркало, пока не появится образ суженого. Также девушка понемногу набирала блюд с праздничного стола и оставляла их на ночь в комнате под кроватью, где она спала. Туда, считалось, в полночь должен прийти жених, которого можно увидеть через замочную скважину. Еще считалось: сны под Новый год - вещие. Чтобы увидеть в нем будущего мужа, девушка брала с праздничного стола немного кутьи и, обернув в платок или мужские штаны, клала под подушку. На Щедрец клали под подушку и гребень - жених во сне должен был причесаться им.

Так выглядело колядное обрядовое действо с козой на Бобруйщине в 1915 году. Фото: russianphoto.ru

А так умирает, чтобы возродиться, современная коза в Крево...Фото: Сергей ГАПОН

А бывают и такие случаи! Фото: Татьяна КУХАРОНАК

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА НЕ ВСПОМИНАЛИ ЧЕРТА

- А новогодние традиции белорусов чем-то напоминали современные?

- И тогда, и теперь люди верят: как проведешь первый день Нового года, так он и пройдет. Потому народные традиции запрещали 1 января ругаться, вспоминать черта, говорить о смерти, делать подлости. В этот день все старались быть приветливы друг к другу, а дети ходили от двора ко двору, посыпали зерно и желали удачного года, в песнях прославляя Христа.

Еще именно в этот день с утра хозяева обходили свой двор, рассыпая зерно, загадывая урожайный год. Потом разжигали лучину и вили веревку, которой перевязывали ножки стола: это магическое действие, считалось, защищает поля от напастей. Надеялись 1 января и на то, что первым в дом войдет гость-мужчина - это несло удачу в семье и хозяйстве. Ну а для здоровья и бодрости советовали встать пораньше и умыться колодезной водой. Конечно, смотрели и за новогодней погодой: богатый урожай обещали снежный первый день года и южный ветер. Если дуло с востока - лето будет горячее и сухое, с запада - мокрое, с севера - холодное с градами.

- Признаться, не слышал, чтобы наши предки наряжали елку.

- Так ведь в сегодняшнем понимании Новый год пришел в нашу деревню только после Великой Отечественной войны. А елки на белорусских землях появились к середине ХІХ века в губернских городах. Богатые люди встречали Новый год в городских клубах до пяти утра - под нарядной елкой веселились, танцевали, в полночь пили шампанское. Мещане и низшие сословия веселились на недельных ярмарках с играми, выступлениями скоморохов и батлеек - традиция еще со времен Великого княжества Литовского. Потом елки стали ставить и в усадьбах помещиков. Там дерево украшали сладостями, а на Рождество зажигали свечи, дети разбирали подготовленные им подарки. К концу XIX века в празднике стали участвовать Дед Мороз и Снегурочка.

В городских домах на белорусских землях елку стали украшать к середине XIX века – ее обязательно ставили на стол.

Но о всеобщем признании елочной мифологии к началу ХХ века говорить нельзя: ни крестьяне, ни церковь не приняли елку. В традиционной культуре белорусов и ряда других народов символика елки скорее негативная из-за иголок - колючесть связывали с нечистой силой, демонами. А поскольку это дерево растет в сырых и темных местах, оно считается черным (потому его и не сажали у дома). Но есть у белорусов и обратное представление о ели как о дереве «свянцоным», ведь под его ветвями, согласно легенде, Богоматерь прятала от слуг царя Ирода младенца Христа. Потому именно ветки ели вставляли за оклады икон на Коляды и Пасху. А еще защитные особенности ели объясняли тем, что ее лапки растут крест-накрест.

Если деревня или местечко было большим, колядовщики могли делать не обход, а объезд хат.Фото: Сергей ГАПОН

КСТАТИ

Когда на наши земли пришло христианство, церковь, судя по летописям, сражалась с языческими традициями, в том числе с Колядами. Этот обычай с тем же маскарадом и особыми песнями называли бесовскими игрищами, писали, что «отъ сотоны есть игра та».

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