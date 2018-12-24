Финансовый консультант - о том, как в новом году жить лучше: «Если нет четкого ответа на вопрос «чего я хочу?», то чуда никогда не случится»

В Новый год люди загадывают самые заветные желания: счастья, любви, здоровья и, конечно, денег. Но далеко не все в конце года оказываются богаче, чем в его начале. Как перестать жить от зарплаты до зарплаты и сделать так, чтобы в кошельке всегда водились деньги? Об этом «Комсомолка» расспросила финансового консультанта и тренера Светлану Мурашко.

Финансовый консультант Светлана Мурашко. ФОТО: личный архив

«Финансовые цели надо планировать так же, как спортсмены - результат»

- Почему одни целыми днями пашут за копейки, а другие успевают и отдыхать, и путешествовать, и зарабатывают при этом в разы больше?

- То, что кому-то легко даются финансовые результаты, - это миф. Такие люди тоже много работают, но делают это эффективнее. Они ставят финансовые цели, расписывают план, как их достичь. Более того, на пути у них есть контрольные точки, в которых они анализируют, получается ли идти к желаемому, и если нет, то почему. А люди первого типа просто плывут по течению. Они все время куда-то бегут, что-то делают, но у них нет времени остановиться и подумать: «А куда я бегу? Для чего?».

Все должно быть, как у спортсменов. Спортсмен ставит цель: пробежать за минуту определенное расстояние. У него есть конкретная цифра, к которой он идет, анализируя причины своих неудач. Если спортсмен будет просто так бегать раз за разом, однажды он действительно может пробежать это расстояние за минуту. Но если он будет контролировать процесс, то с большей вероятностью уложится в нужное время и сделает это быстрее.

- «Хочу больше денег» - такая финансовая цель подойдет?

- Даже если представить, что существует некая Вселенная, которая получает наши письма счастья, то для нее желание «хочу больше денег» - это ни о чем. Больше - это сколько? В рублях или долларах? Цель должна звучать максимально конкретно: к ноябрю 2019-го я хочу получать «по 500» на наемной работе. Только тогда в ноябре 2019-го вы сможете сказать, пришли к своей цели или нет. Более того, еще в мае вы сможете спросить себя, что вы сделали для этого. Первый шаг - целеполагание. Если нет четкого ответа на вопрос «чего я хочу?», то чуда никогда не случится.

«Когда получили зарплату, в первую очередь заплатите не другим, а себе»

- Допустим, человек сформулировал свои финансовые цели. А что дальше?

- Понять, для чего они нужны, иначе у него не будет мотивации что-то делать. Все знают, что нужно вести здоровый образ жизни, но далеко не каждый готов встать в 7 утра на пробежку, потому что в глубине души не понимает, для чего это нужно конкретно ему. Есть такая техника - много раз подряд задать себе вопрос «зачем?». Зачем мне больше зарабатывать? Чтобы иметь более комфортный уровень жизни. Зачем мне комфортная жизнь? Чтобы чувствовать себя увереннее и здоровее. Зачем? Потому что мне важно мое будущее и моя обеспеченная старость. Зачем? Я не хочу жить так, как сейчас живут старики. Эти вопросы приведут вас к ценностям, к истинам. Они помогают понять, для чего вы на самом деле каждый день тратите на работу восемь часов своей жизни. И как только вы это поймете, у вас появится мотивация двигаться к своим целям.

- И откладывать на них деньги.

- В идеале для каждой цели у вас должен быть свой сберегательный фонд. Но если вы только начинаете управлять финансами, это может быть сложно, поэтому пока нужно просто научиться откладывать. Что мы делаем, получив зарплату? Бежим что-то покупать, оплачивать коммуналку - словом, платим другим. А к концу месяца денег нет. Поэтому в первую очередь заплатите не другим, а себе. Отложите какую-то часть зарплаты. Не обязательно 10%, как советуют многие финансовые консультанты, можно и 1%. Главное - выработать привычку, чтобы вы делали это на автомате, как чистите зубы по утрам. А когда у вас появится накопительная «мышца», гораздо проще будет откладывать и 10%, и 20%, и сколько вам нужно для достижения целей. Еще я советую сделать так, чтобы эти деньги даже не попадали вам в руки. Можно дать распоряжение банку, чтобы при поступлении денег на карточку он отчислял какую-то сумму на депозит. Это поможет избежать импульсивных поступков.

«Покупать эмоции нужно, а тратить деньги на рутинные привычки не обязательно»

- Что еще можно сделать, чтобы денег стало больше? Экономить?

- Слово «экономить» страшное, я его не люблю. У многих оно ассоциируется с какими-то ограничениями, переходом на хлеб и воду. Я использую термин «оптимизировать расходы». То есть позволить себе тот же уровень жизни, но платить за него меньше. Даже продукты, на которые уходит львиная доля расходов, можно покупать дешевле или от чего-то отказаться. Кулинария, полуфабрикаты - это не только не полезно, но и реально дорого.

- А еще говорят, что помогает отказаться от ненужных мелких расходов. Например, не покупать кофе по утрам.

- Это называется «эффект латте». Многим кажется: что такое 2 - 3 рубля на чашку кофе? Но за месяц это 60 - 90 рублей, за год - 720-1080… А за пять лет? Сумма умопомрачительная! И это ведь не только кофе. Но есть один важный момент. Помните, что вы покупаете не только вещи, но и эмоции. Если это рутинная привычка зайти за кофе, от которой вы не испытываете никакой радости, то возьмите ситуацию на контроль. Но если вам захотелось сесть на террасе в кафе, выпить кофе, расслабиться, получить положительные эмоции, то обязательно купите этот кофе. И потратьте на него не 3 рубля, а 10! Покупать эмоции нужно, а пить кофе на ходу, не получая от него удовольствия, не обязательно.

- Поможет ли учет расходов избавиться от таких незаметных трат? Многие не хотят этим заниматься: мол, я пойму, на что трачу, а дальше что?

- Практически все, кто впервые ведет учет расходов, приходят в шок. Обычно мы уже на следующий день не можем вспомнить, куда ушли деньги, а через пару недель? Учет расходов нужен, чтобы по итогам месяца проанализировать свои расходы и понять, обязательными ли они были. Дьявол кроется в мелочах. Там вы оставили рубль, там - три, уже об этом не помните, а за месяц набежит приличная сумма. Сейчас есть много мобильных приложений, благодаря которым учет занимает пару минут в день. А заниматься этим люди не любят, потому что никто не любит работать над самой и часто не умеет мыслить дальними горизонтами, только здесь и сейчас. Молодым сложно представить себя в 60, но однажды этот день настанет.

«Многие решаются на перемены, когда представят, как в их жизни 10 лет ничего не происходит»

- Мы научились копить и меньше тратить. Следующий шаг - больше зарабатывать?

- Верно, у оптимизации расходов есть предел. Ниже определенного уровня вы их не урежете. А вот у роста доходов никаких ограничений нет, только в голове.

- Как раз это «в голове» и мешает. Многие годами жалуются на маленькую зарплату, а менять при этом ничего не хотят.

- Психологически нам проще находиться в зоне комфорта. Есть «болотце» - скучная и малооплачиваемая работа. Зато здесь все понятно, а что будет в другом месте, неизвестно. Какая будет работа, какой начальник, получу ли я эти деньги, а вдруг придется перерабатывать? Все боятся менять жизнь, но этот страх нужно преодолевать.

- Как это сделать?

- Есть два вида мотивации - «от» и «к». На постсоветском пространстве у 80% людей мотивация «от». Люди решаются на первый шаг, когда им совсем плохо. Попробуйте представить, что прошло 10 лет, вы постарели на эти 10 лет. И по-прежнему ходите на нелюбимую работу за маленькие деньги, ничего в вашей жизни не изменилось. Потом представьте то же самое через 20 лет, через 30, а там уже и пенсия. И зачем все это было? Многие решаются на перемены, когда представят, что в их жизни ничего не происходит.

Люди с мотивацией «к» скорее хотят не уйти от плохого, а прийти к чему-то более хорошему. Сделав первый шаг, они понимают, что это не страшно, и легко идут дальше. Но первый - самый сложный. Нужно просто закрыть глаза и сделать этот шаг.

КСТАТИ

«Если вы верите в приметы, следуйте им. Но только на них не рассчитывайте»

- Многие встречают Новый год с разными финансовыми ритуалами: обязательно надевают обновку, кладут в кошелек новую купюру, чтобы в будущем году водились деньги… Это может помочь?

- Если вы верите в приметы, то ритуалы нужно соблюдать обязательно. Но не рассчитывайте только на них. Вы можете написать на бумажке: «Хочу новую работу», - сжечь ее, бросить пепел в шампанское и выпить под бой курантов. Но чтобы это желание сбылось, 2 января вы должны встать, написать резюме и отправить его в сто компаний.