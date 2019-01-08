2019-01-08T13:02:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич об автокефалии украинской церкви: «Это большая трагедия для всего православного мира»

По его словам, ситуация вокруг украинских верующих «должна получить самую серьезную оценку»
Ирина АВИДОВА
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Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич. Фото: посольство РФПосол РФ в Беларуси Михаил Бабич. Фото: посольство РФ
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7 января посол России в Беларуси Михаил Бабич посетил монастырь в Жировичах. Там он ответил на вопросы журналистов о положении православной церкви на Украине.

- Все что сейчас происходит в братской Украине в связи с предоставлением автокефалии церкви – это большая трагедия для всего православного мира, православных верующих и Русской православной церкви. Попытка внести раскол идет не только по линии украинских верующих, но это и в целом попытка раскола РПЦ. Самое страшное, что сейчас происходит попытка под прикрытием раскольнических действий разделить людей по политическому признаку, - сказал Михаил Бабич, его слова приводит сайт посольства РФ в Беларуси.

- Ситуация, которая складывается вокруг украинских верующих должна получить самую серьезную оценку. Мы должны делать все для того, чтобы этот раскол не произошел. Нашим православным украинским братьям нужно помочь не допустить самых негативных политических последствий, которые могут вытекать из принятых решений. Процесс рукотворный и мы видим, что он искусственный. Для этого используется огромный административный ресурс. Это попытка политических манипуляций и попытка внести раскол в православный мир, - сказал Михаил Бабич.

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь Украины. Сейчас ее возглавляет 39-летний митрополит Епифаний. 5 января Константинопольским патриархом Варфоломеем был подписан томос (церковный указ) о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Томос был передан в Стамбуле представителям украинской церкви в присутствии президента Украины Петра Порошенко 6 января.

15 октября на Синоде РПЦ в Минске было принято решение о разрыве отношений между РПЦ и Константинополем из-за томоса.

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